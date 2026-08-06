Aspirateurs et Balais | Philips Home
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Aspirateur sans fil séries 7000 et 8000 Kit de ménage complet
XV1685_01
- Compatibles avec :
- XC7053, XC7055, XC7057
- XC8053, XC8054, XC8055, XC8057
Accessoire Aspirateur Philips - Sac aspirateur S-bag® x4
FC8021_03
- 4 sacs
- Norme universelle
- Durée de vie 50 % plus longue
Accessoires pour AquaTrio sans fil Filtre de rechange
XV1791_01
- Kit de filtre pour Philips AquaTrio série 9000
- Avec couvercle et cache inférieur
- Filtre mousse lavable, nettoyage facile
Philips HomeRun Kit de remplacement Série 2000 et 3000
XV1433_00
- 2 filtres EPA11, kit de rechange pour robots HomeRun 3000
- 1 brosse principale
- 1 brossette latérale
Accessoire Aspirateur robot Philips - Nettoyant pour sols 1x250ml
XV1493_10
- Pour tous types de sols durs
- Élimine la graisse, les taches et la saleté
- Formule de nettoyant concentrée
Nettoyant pour sols Philips Convient à tous les types de sols durs
XV1792_01
- Adapté à tous types de sols durs
- Élimine la graisse, les taches et les saletés collantes
- Un flacon assure 25 séances de ménage
Aspirateur sans f. s 6000, 7000 et 8000 Filtre de rechange
XV1681_01
- Compatibles avec :
- XC6552, XC6553, XC6557
- XC7053, XC7055, XC7057
Accessoires pour AquaTrio sans fil Brosses de rechange
XV1793_01
- Pour aspirateur Philips AquaTrio 9000
- Avec 2 brosses en microfibre ultra-douces
- Respecte tous les sols durs
Aspirateur sans fil séries 2000 et 3000 Filtre de rechange
XV1631_01
- Compatibles avec :
- XC2011, XC2012
- XC3031, XC3032, XC3033
Aspirateur sans fil séries 6000 et 7000 Lingettes en microfibre
XV1670_02
- Lavable en machine, facile à fixer et retirer
- Remplacer tous les 6 mois pour un nettoyage optimal
Aspi. sans fil séries 6000, 7000, 8000 Mini-brosse Turbo
XV1684_01
- Compatibles avec :
- XC6552, XC6553, XC6557
- XC7053, XC7055, XC7057
Aspirateur sans fil série 5000 Batterie lithium-ion 25,2 V
XV1653_01
- Compatibles avec :
- XC5041, XC5043, XC5141, XC5142
Philips HomeRun Station de vidage automatique Série 5000
XV1451_20
- 70 jours tranquilles avec le sac S-bag
- Plus de souplesse pour la série 5000
- Design élégant et compact
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