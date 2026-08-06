Machines à café

Appareils pour la cuisine

Entretien du linge

Aspirateurs & balais lavants

Qualité de l’Air

Entretien du jardin

Appareils pour animaux

Pièces et accessoires

Parce que la maison c'est vous

Offres

Support

À propos

À proposSupport Demander un retourEnregistrez votre produitService ClientOffresInscrivez-vous et économisezMeilleures VentesParce que la maison c'est vousPièces et accessoiresAppareils pour animauxEntretien du jardinQualité de l’AirChauffagesVentilateursDéshumidificateursHumidificateursPurificateurs et humidificateurs 2-en-1MultifonctionsAir PerformerPurificateursAspirateurs & balais lavantsNettoyeurs de tachesRobots AspirateursHomeRunAspirateurs avec et sans sacAspirateurs sans filAquaPlusAspirateurs lavants sans filAquaTrioEntretien du lingeAccessoires essentiels pour vêtementsSystèmes de repassage tout-en-unCentrales vapeurPerfectCareFers à repasserDéfroisseurs à mainSérie 5000Appareils pour la cuisineTireuses à bière Perfect DraftBouilloiresMulticuiseurGrille-pain et appareils à sandwichGrillsMachines à pâtesRobots de cuisineMixeurs, blenders et centrifugeusesFlip & Juice™AirfryerDual BasketSingle BasketMachines à caféMousseurs à laitCafetières filtresMachines à café à dosettes SENSEO®Machines à café L'OR BaristaMachine à Espresso Semi-automatique Philips Machine à Café Baristina Machines à Espresso Automatiques SaecoXelsisMachines à espresso entièrement automatiques PhilipsLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
France Français (France)

Aspirateurs et Balais | Philips Home

Philips Floor Care

Des résultats exceptionnels avec un minimum d'effort

Nous pensons que tu devrais profiter de votre maison sans te soucier des désordres du quotidien. Les aspirateurs Philips sont conçus pour vous accompagner dans ton ménage et garder tes sols propres et hygiéniques, bien au-delà de la simple poussière. lire moins

Aspirateur balai sans fil Philips FloorCare avec PowerCyclone; capture même la poussière fine et profitez d&apos;une performance durable affichée dans un réservoir transparent.
returns-icon.svg

Offre de bienvenue

Inscrivez-vous et bénéficiez de 15% de réduction sur votre première commande

En savoir plus
Garantie 2 ans et retours sous 30 jours

Garantie 2 ans et retours sous 30 jours

Enregistrement automatique de la garantie avec votre achat

Livraison gratuite

Livraison gratuite

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 20 €

Payez plus tard

Paie plus tard

Règle jusqu'à 30 jours plus tard avec Klarna

Découvrez Nos aspirateurs

Aspirateurs lavants sans fil

Aspirateurs lavants sans fil

Aspirateurs sans fil

Aspirateurs sans fil

Robots Aspirateurs

Robots Aspirateurs

Aspirateurs avec et sans sac

Aspirateurs avec et sans sac

Nettoyeurs de taches

Nettoyeurs de taches

L'entretien des sols pensé Pour vous

Découvre nos solutions innovantes d'entretien des sols, des aspirateurs aux balais électriques et robots.

L'avis des autres

Válaszd ki kiegészítőidet

Aspirateur sans fil séries 7000 et 8000 Kit de ménage complet

Aspirateur sans fil séries 7000 et 8000 Kit de ménage complet

XV1685_01

  • Compatibles avec :
  • XC7053, XC7055, XC7057
  • XC8053, XC8054, XC8055, XC8057
52,99 €
Accessoire Aspirateur Philips - Sac aspirateur S-bag® x4

Accessoire Aspirateur Philips - Sac aspirateur S-bag® x4

FC8021_03

  • 4 sacs
  • Norme universelle
  • Durée de vie 50 % plus longue
€11.99
Accessoires pour AquaTrio sans fil Filtre de rechange

Accessoires pour AquaTrio sans fil Filtre de rechange

XV1791_01

  • Kit de filtre pour Philips AquaTrio série 9000
  • Avec couvercle et cache inférieur
  • Filtre mousse lavable, nettoyage facile
18,99 €
Philips HomeRun Kit de remplacement Série 2000 et 3000

Philips HomeRun Kit de remplacement Série 2000 et 3000

XV1433_00

  • 2 filtres EPA11, kit de rechange pour robots HomeRun 3000
  • 1 brosse principale
  • 1 brossette latérale
25,99 €
Accessoire Aspirateur robot Philips - Nettoyant pour sols 1x250ml

Accessoire Aspirateur robot Philips - Nettoyant pour sols 1x250ml

XV1493_10

  • Pour tous types de sols durs
  • Élimine la graisse, les taches et la saleté
  • Formule de nettoyant concentrée
15,99 €
Nettoyant pour sols Philips Convient à tous les types de sols durs

Nettoyant pour sols Philips Convient à tous les types de sols durs

XV1792_01

  • Adapté à tous types de sols durs
  • Élimine la graisse, les taches et les saletés collantes
  • Un flacon assure 25 séances de ménage
10,99 €
Aspirateur sans f. s 6000, 7000 et 8000 Filtre de rechange

Aspirateur sans f. s 6000, 7000 et 8000 Filtre de rechange

XV1681_01

  • Compatibles avec :
  • XC6552, XC6553, XC6557
  • XC7053, XC7055, XC7057
€18.99
Accessoires pour AquaTrio sans fil Brosses de rechange

Accessoires pour AquaTrio sans fil Brosses de rechange

XV1793_01

  • Pour aspirateur Philips AquaTrio 9000
  • Avec 2 brosses en microfibre ultra-douces
  • Respecte tous les sols durs
39,99 €
Aspirateur sans fil séries 2000 et 3000 Filtre de rechange

Aspirateur sans fil séries 2000 et 3000 Filtre de rechange

XV1631_01

  • Compatibles avec :
  • XC2011, XC2012
  • XC3031, XC3032, XC3033
5,49 €
Aspirateur sans fil séries 6000 et 7000 Lingettes en microfibre

Aspirateur sans fil séries 6000 et 7000 Lingettes en microfibre

XV1670_02

  • Lavable en machine, facile à fixer et retirer
  • Remplacer tous les 6 mois pour un nettoyage optimal
23,99 €
Aspi. sans fil séries 6000, 7000, 8000 Mini-brosse Turbo

Aspi. sans fil séries 6000, 7000, 8000 Mini-brosse Turbo

XV1684_01

  • Compatibles avec :
  • XC6552, XC6553, XC6557
  • XC7053, XC7055, XC7057
52,99 €
Aspirateur sans fil série 5000 Batterie lithium-ion 25,2 V

Aspirateur sans fil série 5000 Batterie lithium-ion 25,2 V

XV1653_01

  • Compatibles avec :
  • XC5041, XC5043, XC5141, XC5142
104,99 €
Kit de rechange

Kit de rechange

FC8003_01

  • 1 filtre d'évacuation
  • 1 filtre d'entrée lavable
18,99 €
Philips HomeRun Station de vidage automatique Série 5000

Philips HomeRun Station de vidage automatique Série 5000

XV1451_20

  • 70 jours tranquilles avec le sac S-bag
  • Plus de souplesse pour la série 5000
  • Design élégant et compact
99,99 €


Découvrez nos autres produits
 

returns-icon.svg

Offre de bienvenue

Inscrivez-vous et bénéficiez de 15% de réduction sur votre première commande

En savoir plus
Garantie 2 ans et retours sous 30 jours

Garantie 2 ans et retours sous 30 jours

Enregistrement automatique de la garantie avec votre achat

Livraison gratuite

Livraison gratuite

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 20 €

Payez plus tard

Paie plus tard

Règle jusqu'à 30 jours plus tard avec Klarna