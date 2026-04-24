Savourez des repas sains et faits maison, tous les jours
Rendons la cuisine maison saine plus accessible et plus simple. Des Airfryers aux blenders, en passant par les machines à pâtes, nos appareils innovants et fiables sont là pour vous simplifier la vie et régalez vos proches common.readLess
Des solutions innovantes pour chaque repas
Améliorez votre cuisine au quotidien avec les appareils de cuisine Philips.
Des repas savoureux, rapidement et simplement réalisés avec les Airfryers Philips
Préparez des repas savoureux, plus sainement et encore plus rapidement. Grâce à la technologie RapidAir brevetée, vos plats sont cuits à la perfection. Votre Airfryer deviendra votre compagnon de cuisine idéal.
Des boissons et des repas frais et délicieux avec les Blenders et Extracteurs de Jus Philips
Préparez facilement une grande variété de recettes, des smoothies aux jus en passant par les beurres de noix et les soupes. Équipés d'une technologie de pointe et d'un design élégant, les Blenders et Extracteurs de Jus Philips garantissent des résultats onctueux et savoureux à chaque fois.
Sublimez votre cuisine avec les Robots Culinaires Philips
Préparez-vous à développer votre créativité en cuisine. Du hachage au mixage en passant par le pétrissage, les Robots Culinaires Philips rendent la préparation des repas plus simple, plus rapide et plus polyvalente. Que vous prépariez des soupes, des smoothies, des sauces ou des pâtes, nous avons exactement ce qu'il vous faut pour cuisiner avec précision et facilité.
Des pâtes maison en toute simplicité avec les Machines à Pâtes Philips
Créez des pâtes authentiques et fraîches en moins de 10 minutes ³, ainsi que des pizzas ou du pain. Dotées de la technologie ProExtrude, nos Machines à Pâtes Philips permettent d'obtenir une pâte parfaite à chaque fois. Avec des recettes personnalisables et une préparation sans effort, régalez-vous de repas frais et faits maison en un rien de temps.
De délicieuses grillades avec des résultats parfaits
Notre large sélection de grills électriques de haute qualité rend la préparation de repas délicieux plus rapide, plus facile, plus saine et plus savoureuse. Faciles à installer et à utiliser, les grills Philips s’intègrent parfaitement dans les cuisines occupées et deviennent rapidement les favoris de la famille. Profitez de résultats juteux et parfaitement saisis toute l’année, avec moins de fumée, d’odeurs et d’inconvénients.
Résultats croustillants et savoureux facilement obtenus avec les grille-pain et appareils à sandwich Philips
Notre large sélection de grille‑pain et appareils à croque‑monsieur de haute qualité permet de préparer des repas savoureux plus rapidement, plus facilement, plus sainement et avec encore plus de goût. Simples à installer et encore plus faciles à utiliser, les appareils à croque‑monsieur Philips trouvent leur place dans toutes les cuisines et deviennent rapidement les favoris de toute la famille.
Une cuisine sans effort, des résultats parfaits avec les Multicuiseurs, Cuiseurs à Riz et Cuiseurs à Œufs Philips
Du riz et des œufs parfaitement cuits aux repas complets, préparez facilement une variété de plats délicieux et faits maison avec les Multicuiseurs, Cuiseurs à Riz et Cuiseurs à Œufs Philips. Notre gamme d'appareils dispose d'une technologie avancée et d'options de programmes polyvalentes pour rendre la cuisine rapide, simple et pratique.
Ultra-fin pour une cuisson puissante et élégante
De la cuisine à la table, cuisinez à votre façon avec la plaque à induction Philips Série 5000. Avec 10 niveaux de puissance jusqu’à 2 000 W et 8 programmes préréglés pratiques, elle garantit une cuisson simple, fiable et performante dans toutes les cuisines.
Une eau bouillante parfaite avec style et rapidité grâce aux Bouilloires Philips
Améliorez vos moments thé et café avec les Bouilloires Philips. Conçues pour une ébullition rapide et efficace avec des designs modernes élégants, une grande capacité et une manipulation facile, nos bouilloires garantissent une eau parfaitement bouillie à chaque utilisation.
Dégustez une bière comme au pub chez vous avec la Tireuse à Bière Philips
Installez le bar dans votre cuisine avec la Tireuse à Bière Philips. Refroidis des fûts de six litres de bière à une température précise de 3°C pour une expérience de bière pression fraîche à la maison. Avec plus de 45 bières au choix et 30 jours de fraîcheur garantie, c'est la solution idéale pour obtenir le service parfait, à chaque fois.
Révélez tout le potentiel de votre cuisine grâce à HomeID
Accèdez à des centaines de recettes, astuces, conseils et instructions pour tirer le meilleur de votre appareil de cuisine Philips.Téléchargez l'application
Une qualité récompensée
Découvrez nos autres produits
¹ Cuisson de 1 kg de frites fraîches avec 1 cuillère à soupe d'huile comparée à la friture traditionnelle dans 2 litres d'huile.
² Test réalisé sur des saucisses dans le panier gauche comparé aux fours traditionnels.
³ Portion estimée sur la base de 800 g de pâtes.
⁴ Bœuf cuit en 30 min du préchauffage à la libération complète de la pression, comparé à 60 min dans une cocotte sur plaque.
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