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Appareils de Cuisine Philips

Savourez des repas sains et faits maison, tous les jours

Rendons la cuisine maison saine plus accessible et plus simple. Des Airfryers aux blenders, en passant par les machines à pâtes, nos appareils innovants et fiables sont là pour vous simplifier la vie et régalez vos proches common.readLess

Vidéo présentant le nouveau Philips Dual Basket Airfryer 5000 Series et ses fonctionnalités principales.

Des solutions innovantes pour chaque repas

Améliorez votre cuisine au quotidien avec les appareils de cuisine Philips.

Une qualité récompensée


Découvrez nos autres produits
 


¹ Cuisson de 1 kg de frites fraîches avec 1 cuillère à soupe d'huile comparée à la friture traditionnelle dans 2 litres d'huile.
² Test réalisé sur des saucisses dans le panier gauche comparé aux fours traditionnels.
³ Portion estimée sur la base de 800 g de pâtes.
⁴ Bœuf cuit en 30 min du préchauffage à la libération complète de la pression, comparé à 60 min dans une cocotte sur plaque.