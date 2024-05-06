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800 Series Kompakt légtisztító
AC0819/10
800 Series Kompakt légtisztító
RRP 66 999 Ft
54 996 Ft
Kevesebb, mint 16 perc alatt megtisztítja a levegőt (1)
99%-os vírus-, allergén- és szennyezőanyag-eltávolítás (2, 3, 6)
A légtisztító egyetlen gombnyomásra kiszűri a láthatatlan vírusokat, allergéneket és szennyezőanyagokat otthonában, hogy az tiszta és biztonságos legyen. A 190 m³/h-s tisztalevegő-szállítási sebességnek (CADR) köszönhetően gyorsan és hatékonyan tisztít.
ID AC0819/10
Funkciók
Műszaki adatok
Specifikációk
Általános műszaki adatok
|Termék típusa
|Technológia
|Szín
|Elsődleges anyag
|Internetkapcsolat
|Wi-Fi hatótávolsága
|Hangvezérlés
Származási hely
|Gyártás helye
Teljesítmény
|CADR (tisztalevegő-szállítási sebesség) (részecske, GB/T)
|Szűrőrétegek
|Részecskeszűrés
|Max. szobaméret
Kompatibilitás
|Mellékelt tartozékok 1
|Külön megvásárolható tartozékok – 1
|Külön megvásárolható tartozékok – 2
Biztonsági funkció
|Gyermekzár
Energiahatékonyság
|Fogyasztás készenlétben
|Feszültség
|Frekvencia
Felhasználás
|Kábel hossza
|Ütemező
|Automata üzemmód
|Éjszakai üzemmód
|Sebességbeállítások
|Éjszakai hangulatvilágítás
|Visszajelzés a levegőminőségről
|Felület
|Javasolt szűrőcsere
Karbantartás
|Jótállás
Tömeg és méretek
|Termék magassága
|Termék tömege
|Termék szélessége
|Termék hossza
|Csomagolás hossza
|Csomagolás szélessége
|Csomagolás magassága
|Csomagolás súlya
Műszaki adatok
|Maximális teljesítmény
|Levegőminőség-érzékelők
|Min. zajszint
|Max. zajszint
Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók