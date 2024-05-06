800 Series Kompakt légtisztító

Kevesebb, mint 16 perc alatt megtisztítja a levegőt (1) 99%-os vírus-, allergén- és szennyezőanyag-eltávolítás (2, 3, 6)

A légtisztító egyetlen gombnyomásra kiszűri a láthatatlan vírusokat, allergéneket és szennyezőanyagokat otthonában, hogy az tiszta és biztonságos legyen. A 190 m³/h-s tisztalevegő-szállítási sebességnek (CADR) köszönhetően gyorsan és hatékonyan tisztít.