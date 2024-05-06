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800 Series Kompakt légtisztító

AC0819/10

800 Series Kompakt légtisztító

RRP 66 999 Ft
54 996 Ft
Standard Product Photo Philips Series 800 Air Purifier
Standard Product Photo Philips Series 800 Air Purifier
Front Product Photo Philips Series 800 Air Purifier
Alternative Product Photograph Philips Series 800 Air Purifier
CC_2024_FY0900_30_Online_Fullframe.tif
Product in Use Photo Philips Series 800 Air Purifier
Main in-use photograph Philips Series 800 Air Purifier

Kevesebb, mint 16 perc alatt megtisztítja a levegőt (1)

99%-os vírus-, allergén- és szennyezőanyag-eltávolítás (2, 3, 6)

A légtisztító egyetlen gombnyomásra kiszűri a láthatatlan vírusokat, allergéneket és szennyezőanyagokat otthonában, hogy az tiszta és biztonságos legyen. A 190 m³/h-s tisztalevegő-szállítási sebességnek (CADR) köszönhetően gyorsan és hatékonyan tisztít.

undefinedCsomagját ingyenes kiszállítással is kérheti
undefined2-3 munkanap
undefined14 napos visszaküldési lehetőség és minimum 2 év garancia.
ID AC0819/10

Funkciók

Műszaki adatok

Specifikációk

Általános műszaki adatok

Termék típusa
  • Légtisztító
Technológia
  • NanoProtect HEPA
Szín
  • Fehér, világosszürke
Elsődleges anyag
  • Műanyag
Internetkapcsolat
  • Nem
Wi-Fi hatótávolsága
  • Nem
Hangvezérlés
  • Nem

Származási hely

Gyártás helye
  • Kína

Teljesítmény

CADR (tisztalevegő-szállítási sebesség) (részecske, GB/T)
  • 190 m³/óra
Szűrőrétegek
  • HEPA, előszűrő
Részecskeszűrés
  • 99,5%, 0,003 mikronig
Max. szobaméret
  • 22 m2

Kompatibilitás

Mellékelt tartozékok 1
  • 2 az 1-ben HEPA-szűrő
Külön megvásárolható tartozékok – 1
  • FY0900
Külön megvásárolható tartozékok – 2
  • FY0194

Biztonsági funkció

Gyermekzár
  • Nem

Energiahatékonyság

Fogyasztás készenlétben
  • < 1 W
Feszültség
  • 100-240 V
Frekvencia
  • 50/60 Hz

Felhasználás

Kábel hossza
  • 1,6 m
Ütemező
  • Nem
Automata üzemmód
  • Igen
Éjszakai üzemmód
  • Igen
Sebességbeállítások
  • Igen (alvó, közepes, turbó)
Éjszakai hangulatvilágítás
  • Nem
Visszajelzés a levegőminőségről
  • Színtárcsa
Felület
  • Digitális (érintésvezérlés)
Javasolt szűrőcsere
  • 1 év

Karbantartás

Jótállás
  • 2 év

Tömeg és méretek

Termék magassága
  • 36,7 cm
Termék tömege
  • 2,4 kg
Termék szélessége
  • 25 cm
Termék hossza
  • 25 cm
Csomagolás hossza
  • 27,6 cm
Csomagolás szélessége
  • 27,6 cm
Csomagolás magassága
  • 39,5 cm
Csomagolás súlya
  • 3,1 kg

Műszaki adatok

Maximális teljesítmény
  • Nem
Levegőminőség-érzékelők
  • PM2.5
Min. zajszint
  • 19 dB(A)
Max. zajszint
  • 49 dB(A)

Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók

Itt találhatja a terméktámogatást, beleértve a használati útmutatókat, biztonsági információkat, GYIK-et és hibaelhárítást: https://www.home.id/AC0819