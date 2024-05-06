2000i Series Légtisztító és párásító

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A Philips 2 az 1-ben légtisztító akár 40 m²-es helyiségek tisztítására és a levegő gyors párásítására képes 600 ml/h sebesség mellett. Az alkalmazásvezérléssel és érzékelőkkel a készülék ellenőrzi a levegőt, és automatikusan beállítja a párásítást, valamint megtisztítja a levegőt az allergénektől és szennyező anyagoktól.