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2000i Series Légtisztító és párásító
AC2729/13
2000i Series Légtisztító és párásító
Érezze a különbséget!
Eltávolítja az egészen apró, 0,003 mikron méretű részecskék 99,97%-át
A Philips 2 az 1-ben légtisztító akár 40 m²-es helyiségek tisztítására és a levegő gyors párásítására képes 600 ml/h sebesség mellett. Az alkalmazásvezérléssel és érzékelőkkel a készülék ellenőrzi a levegőt, és automatikusan beállítja a párásítást, valamint megtisztítja a levegőt az allergénektől és szennyező anyagoktól.
ID AC2729/13
Funkciók
Műszaki adatok
Specifikációk
Energiahatékonyság
|Max. energiafogyasztás
|Fogyasztás készenlétben
|Feszültség
Tömeg és méretek
|Méret csomagolással együtt (ho x szé x ma)
|A termék tömege
|A termék mérete (ho x szé x ma)
|Tömeg, a csomagolással együtt
|Szín(ek)
|Víztartály
Csatlakoztathatóság
|Alkalmazás, csatlakozás Wi-Fi-n keresztül
|Okostelefonos kompatibilitás
Teljesítmény
|Szoba mérete
|Szűrőrétegek
|CADR (Részecske, GB/T) (1)
|Részecskeszűrés (3)
|Vírus- és aeroszolszűrés (5)
|VitaShield technológia
|Allergénszűrés (10)
|Párásítandó helyiség mérete (9)
|NanoCloud technológia (6)
|Tisztítandó helyiség mérete (2)
|Párásítás mértéke
Felhasználás
|Automata üzemmódok
|Kábel hossza
|Páratartalom-beállítások
|Éjszakai üzemmód
|Kézi sebességbeállítás
|Mobilitás
|Gyermekzár
|Időzítő
|Min. zajszint (Alvó üzemmód)
|Max. zajszint (Turbó üzemmód)
Levegőminőség-kijelző
|AeraSense technológia
|Részecskeszint (PM2,5)
|Visszajelzés a levegőminőségről
|Beltéri allergénindex (IAI)
|Páratartalom szintje
Szerviz
|2 év világszerte érvényes garancia
Csereszűrők
|Aktív szén
|Párásító szövetszűrő
|NanoProtect HEPA-szűrő
Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók