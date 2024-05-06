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2000i Series Légtisztító és párásító

AC2729/13

2000i Series Légtisztító és párásító

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Product Detail Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
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Érezze a különbséget!

Eltávolítja az egészen apró, 0,003 mikron méretű részecskék 99,97%-át

A Philips 2 az 1-ben légtisztító akár 40 m²-es helyiségek tisztítására és a levegő gyors párásítására képes 600 ml/h sebesség mellett. Az alkalmazásvezérléssel és érzékelőkkel a készülék ellenőrzi a levegőt, és automatikusan beállítja a párásítást, valamint megtisztítja a levegőt az allergénektől és szennyező anyagoktól.

undefinedCsomagját ingyenes kiszállítással is kérheti
undefined2-3 munkanap
undefined14 napos visszaküldési lehetőség és minimum 2 év garancia.
ID AC2729/13

Funkciók

Műszaki adatok

Specifikációk

Energiahatékonyság

Max. energiafogyasztás
  • 35 W
Fogyasztás készenlétben
  • <2 W
Feszültség
  • 220–240 V

Tömeg és méretek

Méret csomagolással együtt (ho x szé x ma)
  • 445 x 310 x 689 mm
A termék tömege
  • 8 kg
A termék mérete (ho x szé x ma)
  • 396 × 230 × 580 mm
Tömeg, a csomagolással együtt
  • 9,9 kg
Szín(ek)
  • Szürke
Víztartály
  • 3,5 l

Csatlakoztathatóság

Alkalmazás, csatlakozás Wi-Fi-n keresztül
  • Air+
Okostelefonos kompatibilitás
  • iPhone és Android készülékek

Teljesítmény

Szoba mérete
  • 40 m² (GB/T); 85 m2 (NRCC)
Szűrőrétegek
  • HEPA, aktív szén, előszűrő
CADR (Részecske, GB/T) (1)
  • 330 m3/óra
Részecskeszűrés (3)
  • 99,97%, 0,003 mikron esetén
Vírus- és aeroszolszűrés (5)
  • 99,9%
VitaShield technológia
  • Igen
Allergénszűrés (10)
  • 99,97%
Párásítandó helyiség mérete (9)
  • 80 m²-ig
NanoCloud technológia (6)
  • Akár 99%-kal kevesebb baktérium
Tisztítandó helyiség mérete (2)
  • 85 m2-ig
Párásítás mértéke
  • 600 ml/óra

Felhasználás

Automata üzemmódok
  • Normál és allergén
Kábel hossza
  • 1,8 m
Páratartalom-beállítások
  • 40%, 50%, 60%, 70%
Éjszakai üzemmód
  • Igen
Kézi sebességbeállítás
  • 1, 2, 3, Turbó
Mobilitás
  • négy kerék
Gyermekzár
  • Igen
Időzítő
  • 1~12 óra
Min. zajszint (Alvó üzemmód)
  • 12 dB (11)
Max. zajszint (Turbó üzemmód)
  • 52 dB (11)

Levegőminőség-kijelző

AeraSense technológia
  • Igen
Részecskeszint (PM2,5)
  • Igen
Visszajelzés a levegőminőségről
  • Színtárcsa
  • numerikus
Beltéri allergénindex (IAI)
  • Igen
Páratartalom szintje
  • Igen

Szerviz

2 év világszerte érvényes garancia
  • Igen

Csereszűrők

Aktív szén
  • FY1413 – akár 12 hónapig is használható
Párásító szövetszűrő
  • FY2425 – akár 6 hónapig is használható
NanoProtect HEPA-szűrő
  • FY1410 – akár 24 hónapig is használható

Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók

Itt találhatja a terméktámogatást, beleértve a használati útmutatókat, biztonsági információkat, GYIK-et és hibaelhárítást: https://www.home.id/AC2729