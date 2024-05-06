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3000 Series Gőzölős vasaló
-27%
DST3011/20
3000 Series Gőzölős vasaló
Az ár volt
17 999 Ft
12 999 Ft
A nagy teljesítményű gőz révén minden gyűrődést eltüntet
Gőzlövet akár 140 grammig
A 3000 Series gőzölős vasaló a nagy teljesítményű gőzlöveteknek köszönhetően könnyen leküzdi a makacs gyűrődéseket, a kerámia vasalótalp könnyed siklást tesz lehetővé, a 300 ml-es víztartály használatával pedig utántöltés nélkül vasalhat ki kisebb mennyiségeket.
ID DST3011/20
Funkciók
Műszaki adatok
Specifikációk
Zöld hatékonyság
|Energiatakarékos üzemmód
|Termékcsomagolás
|Felhasználói kézikönyv
Vízkőkezelés
|Beépített vízkőmentesítő csúszka
|Vízkőmentesítés és tisztítás
Meggyőző teljesítmény
|Folyamatos gőzkibocsátás
|Gőzlövet
|Használatra kész
|Tápellátás
Garancia
|2 éves, világszerte érvényes garancia
Egyszerűen használható
|Víztartály űrtartalma
|Cseppzáró rendszer
|Csapvízzel is használható
|Hálózati kábel hossza
|Vasalótalp
|Függőleges gőzölés
|Feszültség
|Vízpermet
Méret és tömeg
|Vasaló tömege
|Méret csomagolással együtt (Szé x Ma x Hossz)
|Termék méretei (Szé x Ma x Hossz)
|Teljes súly csomagolással együtt
Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók