A nagy teljesítményű gőz révén minden gyűrődést eltüntet Gőzlövet akár 140 grammig

A 3000 Series gőzölős vasaló a nagy teljesítményű gőzlöveteknek köszönhetően könnyen leküzdi a makacs gyűrődéseket, a kerámia vasalótalp könnyed siklást tesz lehetővé, a 300 ml-es víztartály használatával pedig utántöltés nélkül vasalhat ki kisebb mennyiségeket.