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3000 Series Gőzölős vasaló

-27%

DST3011/20

3000 Series Gőzölős vasaló

Az ár volt17 999 Ft
12 999 Ft
Standard Product Photo Philips 3000 Series Steam iron
Standard Product Photo Philips 3000 Series Steam iron
Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Steam iron
Product Detail Photograph Philips 3000 Series Steam iron
Product in Use Photo Philips 3000 Series Steam iron
Product in Use Photo Philips 3000 Series Steam iron

A nagy teljesítményű gőz révén minden gyűrődést eltüntet

Gőzlövet akár 140 grammig

A 3000 Series gőzölős vasaló a nagy teljesítményű gőzlöveteknek köszönhetően könnyen leküzdi a makacs gyűrődéseket, a kerámia vasalótalp könnyed siklást tesz lehetővé, a 300 ml-es víztartály használatával pedig utántöltés nélkül vasalhat ki kisebb mennyiségeket.

undefinedCsomagját ingyenes kiszállítással is kérheti
undefined2-3 munkanap
undefined14 napos visszaküldési lehetőség és minimum 2 év garancia
ID DST3011/20

Funkciók

Műszaki adatok

Specifikációk

Zöld hatékonyság

Energiatakarékos üzemmód
  • Igen
Termékcsomagolás
  • 100%-ban újrahasznosítható
Felhasználói kézikönyv
  • 100% újrahasznosított papírból

Vízkőkezelés

Beépített vízkőmentesítő csúszka
  • Igen
Vízkőmentesítés és tisztítás
  • Igen

Meggyőző teljesítmény

Folyamatos gőzkibocsátás
  • 30 g/perc
Gőzlövet
  • Akár 140 gramm
Használatra kész
  • 35 mp.
Tápellátás
  • 2100 W

Garancia

2 éves, világszerte érvényes garancia
  • Igen

Egyszerűen használható

Víztartály űrtartalma
  • 300 nm
Cseppzáró rendszer
  • Igen
Csapvízzel is használható
  • Igen
Hálózati kábel hossza
  • 1,9 m
Vasalótalp
  • Kerámia
Függőleges gőzölés
  • Igen
Feszültség
  • 220–240 V
Vízpermet
  • Igen

Méret és tömeg

Vasaló tömege
  • 1,2 kg
Méret csomagolással együtt (Szé x Ma x Hossz)
  • 32x13x16,2 cm
Termék méretei (Szé x Ma x Hossz)
  • 12,1x14,3x29 cm
Teljes súly csomagolással együtt
  • 1,5 kg

Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók

Itt találhatja a terméktámogatást, beleértve a használati útmutatókat, biztonsági információkat, GYIK-et és hibaelhárítást: https://www.home.id/DST3011