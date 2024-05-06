Kávégépek

Konyhai kisgépek

Vasalás

Padlóápolás

Légtisztítás, légkezelés

Kisállat termékek

Alkatrészek és tartozékok

Ajánlatok

Támogatás és szolgáltatás

Rólunk

RólunkTámogatás és szolgáltatásVisszaküldés kéréseRegisztráld a termékedTámogatás és szolgáltatásAjánlatokRegisztrálj és spóroljKedvencekPromóciókAlkatrészek és tartozékokKisállat termékekLégtisztítás, légkezelésHősugárzókVentilátorokPáramentesítőkPárásítók2 az 1-ben légtisztító és párásítóMultifunkcionálisAir PerformerLégtisztítókPadlóápolásFolttisztító készülékRobotporszívókHomeRunPorzsákos és porzsák nélküli porszívókVezeték nélküli porszívókAquaPlusVezeték nélküli takarítókészülékekAquaTrioOneUp elektromos felmosókOneUpVasalásRuhaápolásAll-in-One vasalási megoldásGőzállomásokPerfectCareGőzölős vasalókKézi gőzölők5000 seriesKonyhai kisgépekVízforralókKenyérpirítók és szendvicssütőkGrillekTésztakészítőkEgyéb konyhai gépekTurmixgépek és gyümölcscentrifugákFlip & Juice™AirfryerekDupla kosaras airfryerekEgykosaras airfryerekKávégépekFilteres kávégépekSENSEO® kávégépekPhilips beépített őrlős kávégépekBaristina eszpresszógépSaeco automata kávégépekXelsisPhilips automata kávégépekLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
Magyarország Hungarian (Magyarország)
Akár 40% kedvezmény augusztus 16-ig. Nézze meg itt
 

5000 Series Gőzölős vasaló

DST5030/80

5000 Series Gőzölős vasaló

23 999 Ft
Standard Product Photo Philips 5000 Series Steam iron DST5030_80
Standard Product Photo Philips 5000 Series Steam iron DST5030_80
Alternative Product Photograph Philips 5000 Series Steam iron DST5030_80
Product Detail Photograph Philips 5000 Series Steam iron DST5030_80
Product in Use Photo Philips 5000 Series Steam iron DST5030_80
Product in Use Photo Philips 5000 Series Steam iron DST5030_80
Product in Use Photo Philips 5000 Series Steam iron DST5030_80
Packaging photograph Philips 5000 Series Steam iron DST5030_80
Main in-use photograph Philips 5000 Series Steam iron DST5030_80
Product in Use Photo Philips 5000 Series Steam iron DST5030_80

Mindennapos használatra tervezve

A SteamGlide Plus vasalótalp négyszer hosszabb hatást biztosít*

A tökéletes eredményhez napról napra megbízható vasalóra van szükség. A karcmentes SteamGlide Plus vasalótalpnak, a folyamatos erős gőzkibocsátásnak és a beépített vízkőmentesítőnek köszönhetően a kiváló minőségű vasaló hosszan tartó teljesítményt nyújt.

undefinedCsomagját ingyenes kiszállítással is kérheti
undefined2-3 munkanap
undefined14 napos visszaküldési lehetőség és minimum 2 év garancia
ID DST5030/80

Funkciók

Műszaki adatok

Specifikációk

Vízkőmentesítés

Vízkőmentesítés és tisztítás
  • Beépített vízkőmentesítő csúszka

Garancia

2 éves, világszerte érvényes garancia
  • Igen

Gyors gyűrődéseltávolítás

Tápellátás
  • 2400 W
Gőzlövet
  • 180 g
Folyamatos gőzkibocsátás
  • 45 g/min
Vízpermet
  • Igen

Méret és tömeg

Vasaló tömege
  • 1,255 kg
Méret csomagolással együtt (Szé x Ma x Hossz)
  • 33,2 x 16,7 x 13,7 cm
Termék méretei (Szé x Ma x Hossz)
  • 31,2 x 14,7 x 12,7 cm

Egyszerűen használható

Víztartály űrtartalma
  • 320 nm
Vasalótalp neve
  • SteamGlide Plus
Csapvízzel is használható
  • Igen
Cseppzáró rendszer
  • Igen
Rendkívül stabil saroktámasz
  • Igen
Nagy méretű töltőnyílás
  • Igen

Zöld hatékonyság

Felhasználói kézikönyv
  • 100% újrahasznosított papírból

Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók

Itt találhatja a terméktámogatást, beleértve a használati útmutatókat, biztonsági információkat, GYIK-et és hibaelhárítást: https://www.home.id/DST5030