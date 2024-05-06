Akár 40% kedvezmény augusztus 16-ig. Nézze meg itt
5000 Series Gőzölős vasaló
DST5030/80
5000 Series Gőzölős vasaló
23 999 Ft
Mindennapos használatra tervezve
A SteamGlide Plus vasalótalp négyszer hosszabb hatást biztosít*
A tökéletes eredményhez napról napra megbízható vasalóra van szükség. A karcmentes SteamGlide Plus vasalótalpnak, a folyamatos erős gőzkibocsátásnak és a beépített vízkőmentesítőnek köszönhetően a kiváló minőségű vasaló hosszan tartó teljesítményt nyújt.
ID DST5030/80
Funkciók
Műszaki adatok
Specifikációk
Vízkőmentesítés
|Vízkőmentesítés és tisztítás
Garancia
|2 éves, világszerte érvényes garancia
Gyors gyűrődéseltávolítás
|Tápellátás
|Gőzlövet
|Folyamatos gőzkibocsátás
|Vízpermet
Méret és tömeg
|Vasaló tömege
|Méret csomagolással együtt (Szé x Ma x Hossz)
|Termék méretei (Szé x Ma x Hossz)
Egyszerűen használható
|Víztartály űrtartalma
|Vasalótalp neve
|Csapvízzel is használható
|Cseppzáró rendszer
|Rendkívül stabil saroktámasz
|Nagy méretű töltőnyílás
Zöld hatékonyság
|Felhasználói kézikönyv
Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók