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Series 2200 Automata eszpresszógépek

-29%

EP2220/10

Series 2200 Automata eszpresszógépek

productSummary.priceWas154 999 Ft
108 999 Ft
Alternative Product Photograph Philips Series 2200 Fully automatic espresso machines
Alternative Product Photograph Philips Series 2200 Fully automatic espresso machines
Standard Product Photo Philips Series 2200 Fully automatic espresso machines
Alternative Product Photograph Philips Series 2200 Fully automatic espresso machines
Alternative Product Photograph Philips Series 2200 Fully automatic espresso machines
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2 finom kávéváltozat friss kávészemekből – könnyedén

Az intuitív érintőkijelzőnek köszönhetően

Élvezze a friss kávébabokból készült, ideális hőmérsékletű kávé zamatos ízét és aromáját intelligens kávéfőző rendszerünknek köszönhetően. A klasszikus tejhabosítóval selymesen lágy cappuccinót vagy latte macchiatót készíthet könnyedén.

undefinedCsomagját ingyenes kiszállítással is kérheti
undefined2-3 munkanap
undefined14 napos visszaküldési lehetőség és minimum 2 év garancia
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Funkciók

Műszaki adatok

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Műszaki adatok

Energiahatékonysági besorolás
  • A osztály
Tápellátás
  • 1500 W
Feszültség
  • 230 V
Frekvencia
  • 50 Hz
Darabszám a csomagolásban
  • 1

Tartósság

Felhasználói kézikönyv
  • > 75% újrahasznosított papír
Csomagolás
  • > 95% újrahasznosított anyag

Energiahatékonyság

Áramfogyasztás készenléti üzemmódban
  • 0,2 W
Energiafogyasztás kikapcsolt módban
  • nincs
Áramfogyasztás hálózati készenléti üzemmódban
  • nincs
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig
  • 30 perc
Mérési szabvány
  • EN 50564:2011

Biztonsági funkció

Automatikus kikapcsolás időzítése
  • Igen
Biztonsági tanúsítvány
  • Igen

Származási hely

Gyártás helye
  • Kína/Románia

Tömeg és méretek

Termék hossza
  • 433 mm
Termék szélessége
  • 246 mm
Termék magassága
  • 371 mm
Termék tömege
  • 7,5 kg
Csomagolás hossza
  • 491,5 mm
Csomagolás szélessége
  • 287,5 mm
Csomagolás magassága
  • 487 mm
Csomagolás tömege
  • 10–12,3 kg

Általános műszaki adatok

Ajánlott kávétípus
  • Friss kávébab
Felhasználói aktivitás
  • Gombnyomásra
Termék típusa
  • Automata eszpresszógép
Italok
  • Eszpresszó, forró víz, kávé
Előre programozott italok
  • 2
Adagok száma
  • 2
Nyomás
  • 15 bar
Beépített őrlőbetét
  • Igen
Őrlőbetét-beállítások
  • 12
Szemeskávé-tartály kapacitása
  • 275 g
Tejhabosítás
  • Igen
Tejadagolás
  • Klasszikus tejhabosító
Víztartály űrtartalma
  • 1,8 l
Profilok
  • Nem
Elsődleges anyag
  • Műanyag
Másodlagos anyag
  • Fém
Felület
  • Intuitív érintőkijelző
Jótállás
  • 2 év
Csatlakoztathatóság
  • Nem
Mosogatógépben mosható alkatrészek
  • Igen

Kompatibilitás

Külön megvásárolható tartozékok – 1
  • Mérőkanál*
Külön megvásárolható tartozékok – 2
  • Vízkeménységmérő tesztcsík
Külön megvásárolható tartozékok – 3
  • AquaClean szűrő*
Külön megvásárolható tartozék
  • Tubusos kenőanyag*

Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók

productDetails.userManual https://www.home.id/EP2220