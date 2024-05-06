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Series 2200 Automata eszpresszógépek
-29%
EP2220/10
Series 2200 Automata eszpresszógépek
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154 999 Ft
108 999 Ft
2 finom kávéváltozat friss kávészemekből – könnyedén
Az intuitív érintőkijelzőnek köszönhetően
Élvezze a friss kávébabokból készült, ideális hőmérsékletű kávé zamatos ízét és aromáját intelligens kávéfőző rendszerünknek köszönhetően. A klasszikus tejhabosítóval selymesen lágy cappuccinót vagy latte macchiatót készíthet könnyedén.
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Funkciók
Műszaki adatok
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Műszaki adatok
|Energiahatékonysági besorolás
|Tápellátás
|Feszültség
|Frekvencia
|Darabszám a csomagolásban
Tartósság
|Felhasználói kézikönyv
|Csomagolás
Energiahatékonyság
|Áramfogyasztás készenléti üzemmódban
|Energiafogyasztás kikapcsolt módban
|Áramfogyasztás hálózati készenléti üzemmódban
|Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig
|Mérési szabvány
Biztonsági funkció
|Automatikus kikapcsolás időzítése
|Biztonsági tanúsítvány
Származási hely
|Gyártás helye
Tömeg és méretek
|Termék hossza
|Termék szélessége
|Termék magassága
|Termék tömege
|Csomagolás hossza
|Csomagolás szélessége
|Csomagolás magassága
|Csomagolás tömege
Általános műszaki adatok
|Ajánlott kávétípus
|Felhasználói aktivitás
|Termék típusa
|Italok
|Előre programozott italok
|Adagok száma
|Nyomás
|Beépített őrlőbetét
|Őrlőbetét-beállítások
|Szemeskávé-tartály kapacitása
|Tejhabosítás
|Tejadagolás
|Víztartály űrtartalma
|Profilok
|Elsődleges anyag
|Másodlagos anyag
|Felület
|Jótállás
|Csatlakoztathatóság
|Mosogatógépben mosható alkatrészek
Kompatibilitás
|Külön megvásárolható tartozékok – 1
|Külön megvásárolható tartozékok – 2
|Külön megvásárolható tartozékok – 3
|Külön megvásárolható tartozék
Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók