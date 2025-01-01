Kávégépek

Konyhai kisgépek

Vasalás

Padlóápolás

Légtisztítás, légkezelés

Kisállat termékek

Alkatrészek és tartozékok

Ajánlatok

Támogatás és szolgáltatás

Rólunk

RólunkTámogatás és szolgáltatásAjánlatokAlkatrészek és tartozékokKisállat termékekLégtisztítás, légkezelésHősugárzókVentilátorokPáramentesítőkPárásítók2 az 1-ben légtisztító és párásítóMultifunkcionálisAir PerformerLégtisztítókPadlóápolásFolttisztító készülékRobotporszívókHomeRunPorzsákos és porzsák nélküli porszívókVezeték nélküli porszívókAquaPlusVezeték nélküli takarítókészülékekAquaTrioVasalásRuhaápolásAll-in-One vasalási megoldásGőzállomásokPerfectCareGőzölős vasalókKézi gőzölők5000 seriesKonyhai kisgépekVízforralókGrillsütők és kenyérpirítókTésztakészítőkKonyhai robotgépekTurmixgépek és gyümölcscentrifugákFlip & Juice™AirfryerekDupla kosaras airfryerekEgykosaras airfryerekKávégépekFilteres kávégépekSENSEO® kávégépekPhilips beépített őrlős kávégépekSaeco automata kávégépekXelsisPhilips automata kávégépekLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
Magyarország Hungarian (Magyarország)

2300 Series Automata eszpresszógép

EP2333/40

2300 Series Automata eszpresszógép

254 999,00 Ft
2300 Series Automata eszpresszógép
2300 Series Automata eszpresszógép
2300 Series Automata eszpresszógép
2300 Series Automata eszpresszógép
2300 Series Automata eszpresszógép
2300 Series Automata eszpresszógép
2300 Series Automata eszpresszógép
2300 Series Automata eszpresszógép

EP2333/40

2300 Series Automata eszpresszógép

254 999,00 Ft
undefined14 napos visszaküldési lehetőség és minimum 2 év garancia
undefinedCsomagját ingyenes kiszállítással is kérheti

Élvezze a 4 italt egyetlen érintéssel a tökéletes krémrétegnek, aromának és hőmérsékletnek köszönhetően. A LatteGo automatikusan selymesen sima tejhabot készít a tejes kávéjához, egyszerűen beállítható, és mindössze 10 másodperc alatt tisztítható*.

undefined14 napos visszaküldési lehetőség és minimum 2 év garancia
undefinedCsomagját ingyenes kiszállítással is kérheti
ID EP2333/40

Jellemzők

Élvezze a 4 forró italt egyetlen érintéssel

4 ital egy érintéssel

Élvezze a 4 népszerű kávéreceptet, a klasszikus eszpresszótól, a hagyományos feketekávén át a cappuccinóig, tökéletes krémréteggel, aromával és hőmérsékleten. A teához is rendelkezésre áll a forró víz.

LatteGo, a leggyorsabban tisztíth. tejadagoló rendszerünk: 2 rész, cső nélkül

Leggyorsabban tisztíth. tejadagoló r.*

A LatteGo a leggyorsabban tisztítható tejadagoló rendszerünk, mindössze 2 részes, nincsenek csövek, és 10 másodperc alatt tisztítható a csap alatt vagy a mosogatógépben. A Philips nem kínál automatikus tisztítást, mivel külön tisztítást igényel.

Egyszerű útmutatót és inspirációt nyújt a HomeID alkalmazás

Merítsen könnyedén ihletet kávéjához a HomeID alkalmazásból

Tudjon meg mindent, amit a teljesen automata eszpresszógépéről tudnia kell, és fedezze fel a kávéházi receptek korlátlan, inspiráló világát a HomeID alkalmazással.

Egyszerű kávéválasztás és testreszabás

Egyszerű kávéválasztás és testreszabás

A színes ikonokkal ellátott, modern érintőképernyős kijelzőnek köszönhetően könnyedén kiválaszthatja kedvenc italait. Állítsa be kávéját a My Coffee Choice funkcióval a saját ízlése szerint: válassza ki a kávé kívánt erősségét, hosszát és tejhabszintjét, ahogy Önnek tetszik!

Ugyanolyan finom kávé, 40%-kal csendesebben a SilentBrew segítségével

Csendes kávéfőzés a SilentBrew révén

Szabadalmaztatott SilentBrew technológiánk csökkenti a készülék hangját, így Ön még inkább élvezheti a kávéfőzést. A hangszigetelés és a csendes őrlés révén készülékeink 40%-kal kevesebb zajt bocsátanak ki, mint a korábbi modellek, és Quiet Mark tanúsítvánnyal rendelkeznek. 

Gazdag ízvilágot teremthet a strapabíró kerámia őrlőbetéttel

100% kerámia őrlőbetétek

Hozza ki a legtöbbet a kávé ízéből a strapabíró kerámia őrlőbetéttel! Tartós kerámia őrlőbetéteink 12 fokozatra állíthatók, a finom portól a durva őrleményig.

Selymesen sima hab a LatteGo rendszerrel a különböző tejtípusokhoz

LatteGo tejrendszer

A LatteGo egyetlen gombnyomásra automatikusan selymesen sima tejhabot készít a tejeskávéjához, a nagy teljesítményű körkörös tejhabosító technológiának köszönhetően, még kedvenc növényi alapú tejalternatíváival is.

Műszaki adatok

Specifikációk

Műszaki adatok

Energiahatékonysági besorolás
  • A osztály
Tápellátás
  • 1500 W
Feszültség
  • 230 V
Frekvencia
  • 50 Hz
Darabszám a csomagolásban
  • 1

Tartósság

Felhasználói kézikönyv
  • > 75% újrahasznosított papír
Csomagolás
  • > 95% újrahasznosított anyag

Energiahatékonyság

Áramfogyasztás készenléti üzemmódban
  • 0,2 W
Energiafogyasztás kikapcsolt módban
  • nincs
Áramfogyasztás hálózati készenléti üzemmódban
  • nincs
Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig
  • 30 perc
Mérési szabvány
  • EN 50564:2011

Biztonsági funkció

Automatikus kikapcsolás időzítése
  • Igen
Biztonsági tanúsítvány
  • Igen

Származási hely

Gyártás helye
  • Románia

Tömeg és méretek

Termék hossza
  • 433 mm
Termék szélessége
  • 246 mm
Termék magassága
  • 371 mm
Termék tömege
  • 8 kg
Csomagolás hossza
  • 491,5 mm
Csomagolás szélessége
  • 287,5 mm
Csomagolás magassága
  • 487 mm
Tömege csomagolással
  • 10–12,5 kg

Általános műszaki adatok

Ajánlott kávétípus
  • Friss kávébab
Felhasználói aktivitás
  • Gombnyomásra
Termék típusa
  • Automata eszpresszógép
Italok
  • Eszpresszó, kávé, cappuccino, forró víz
Előre programozott italok
  • 3
Adagok száma
  • 2
Nyomás
  • 15 bar
Beépített őrlőbetét
  • Igen
Őrlőbetét-beállítások
  • 12
Szemeskávé-tartály kapacitása
  • 275 g
Tejhabosítás
  • Igen
Tejadagolás
  • LatteGo
Tejtartály
  • 0,26 l
Víztartály űrtartalma
  • 1,8 l
Profilok
  • Nem
Elsődleges anyag
  • Műanyag
Másodlagos anyag
  • Fém
Technológia
  • LatteGo
Felület
  • Intuitív érintőkijelző
Jótállás
  • 2 év
Csatlakoztathatóság
  • Nem
Mosogatógépben mosható alkatrészek
  • Igen

Kompatibilitás

Mellékelt tartozékok 1
  • AquaClean szűrő
Mellékelt tartozékok 4
  • LatteGo
Külön megvásárolható tartozékok – 1
  • Kávéolaj-eltávolító tabletták
  • Mérőkanál
  • Vízkeménységmérő tesztcsík
Külön megvásárolható tartozékok – 2
  • Vízkőmentesítő eszpresszógépekhez
Külön megvásárolható tartozékok – 3
  • Tisztítókefe
Külön megvásárolható tartozék
  • Philips főzőegység-kenőanyag

Felelősségi nyilatkozatok

Németországban végzett fogyasztói tesztek alapján, a világszerte vezető egyérintéses (kávé + tej) automata eszpresszó kávéfőzőket összehasonlítva (2023).

*A készülék jelzése alapján történő 8 szűrőcserével kalkulálva. A csészék tényleges száma függ a kiválasztott kávétípusoktól, illetve az öblítési és tisztítási szokásoktól.

Szállítás

A szállítás 1-3 munkanapot vesz igénybe.