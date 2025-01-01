2300 Series Automata eszpresszógép
2300 Series Automata eszpresszógép
2300 Series Automata eszpresszógép
Élvezze a 4 italt egyetlen érintéssel a tökéletes krémrétegnek, aromának és hőmérsékletnek köszönhetően. A LatteGo automatikusan selymesen sima tejhabot készít a tejes kávéjához, egyszerűen beállítható, és mindössze 10 másodperc alatt tisztítható*.
Jellemzők
Élvezze a 4 forró italt egyetlen érintéssel
Élvezze a 4 népszerű kávéreceptet, a klasszikus eszpresszótól, a hagyományos feketekávén át a cappuccinóig, tökéletes krémréteggel, aromával és hőmérsékleten. A teához is rendelkezésre áll a forró víz.
LatteGo, a leggyorsabban tisztíth. tejadagoló rendszerünk: 2 rész, cső nélkül
A LatteGo a leggyorsabban tisztítható tejadagoló rendszerünk, mindössze 2 részes, nincsenek csövek, és 10 másodperc alatt tisztítható a csap alatt vagy a mosogatógépben. A Philips nem kínál automatikus tisztítást, mivel külön tisztítást igényel.
Egyszerű útmutatót és inspirációt nyújt a HomeID alkalmazás
Tudjon meg mindent, amit a teljesen automata eszpresszógépéről tudnia kell, és fedezze fel a kávéházi receptek korlátlan, inspiráló világát a HomeID alkalmazással.
Egyszerű kávéválasztás és testreszabás
A színes ikonokkal ellátott, modern érintőképernyős kijelzőnek köszönhetően könnyedén kiválaszthatja kedvenc italait. Állítsa be kávéját a My Coffee Choice funkcióval a saját ízlése szerint: válassza ki a kávé kívánt erősségét, hosszát és tejhabszintjét, ahogy Önnek tetszik!
Ugyanolyan finom kávé, 40%-kal csendesebben a SilentBrew segítségével
Szabadalmaztatott SilentBrew technológiánk csökkenti a készülék hangját, így Ön még inkább élvezheti a kávéfőzést. A hangszigetelés és a csendes őrlés révén készülékeink 40%-kal kevesebb zajt bocsátanak ki, mint a korábbi modellek, és Quiet Mark tanúsítvánnyal rendelkeznek.
Gazdag ízvilágot teremthet a strapabíró kerámia őrlőbetéttel
Hozza ki a legtöbbet a kávé ízéből a strapabíró kerámia őrlőbetéttel! Tartós kerámia őrlőbetéteink 12 fokozatra állíthatók, a finom portól a durva őrleményig.
Selymesen sima hab a LatteGo rendszerrel a különböző tejtípusokhoz
A LatteGo egyetlen gombnyomásra automatikusan selymesen sima tejhabot készít a tejeskávéjához, a nagy teljesítményű körkörös tejhabosító technológiának köszönhetően, még kedvenc növényi alapú tejalternatíváival is.
Műszaki adatok
Specifikációk
Műszaki adatok
|Energiahatékonysági besorolás
|Tápellátás
|Feszültség
|Frekvencia
|Darabszám a csomagolásban
Tartósság
|Felhasználói kézikönyv
|Csomagolás
Energiahatékonyság
|Áramfogyasztás készenléti üzemmódban
|Energiafogyasztás kikapcsolt módban
|Áramfogyasztás hálózati készenléti üzemmódban
|Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig
|Mérési szabvány
Biztonsági funkció
|Automatikus kikapcsolás időzítése
|Biztonsági tanúsítvány
Származási hely
|Gyártás helye
Tömeg és méretek
|Termék hossza
|Termék szélessége
|Termék magassága
|Termék tömege
|Csomagolás hossza
|Csomagolás szélessége
|Csomagolás magassága
|Tömege csomagolással
Általános műszaki adatok
|Ajánlott kávétípus
|Felhasználói aktivitás
|Termék típusa
|Italok
|Előre programozott italok
|Adagok száma
|Nyomás
|Beépített őrlőbetét
|Őrlőbetét-beállítások
|Szemeskávé-tartály kapacitása
|Tejhabosítás
|Tejadagolás
|Tejtartály
|Víztartály űrtartalma
|Profilok
|Elsődleges anyag
|Másodlagos anyag
|Technológia
|Felület
|Jótállás
|Csatlakoztathatóság
|Mosogatógépben mosható alkatrészek
Kompatibilitás
|Mellékelt tartozékok 1
|Mellékelt tartozékok 4
|Külön megvásárolható tartozékok – 1
|Külön megvásárolható tartozékok – 2
|Külön megvásárolható tartozékok – 3
|Külön megvásárolható tartozék
Felelősségi nyilatkozatok
Németországban végzett fogyasztói tesztek alapján, a világszerte vezető egyérintéses (kávé + tej) automata eszpresszó kávéfőzőket összehasonlítva (2023).
*A készülék jelzése alapján történő 8 szűrőcserével kalkulálva. A csészék tényleges száma függ a kiválasztott kávétípusoktól, illetve az öblítési és tisztítási szokásoktól.
Szállítás
A szállítás 1-3 munkanapot vesz igénybe.