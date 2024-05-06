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S-Bag Porzsák Porzsák

FC8022/04

S-Bag Porzsák Porzsák

RRP 4 899 Ft
4 690 Ft
FC_2025_FC8022-04_S-bag-Anti-Allergy-4pcs
FC_2025_FC8022-04_S-bag-Anti-Allergy-4pcs
Alternative Product Photograph Philips s-bag Vacuum cleaner bags FC8022_04
Feature Image Highly resistant material - Anti-Allergy - FC8022_04

Anti-Allergy s-bag®

Jobb szűrőképesség, ideális az allergiában szenvedőknek

S-bag® univerzális porzsák minden Philips és Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) porzsákos porszívóhoz. Cserezsákok vásárlásakor keresse az s-bag® logót. A nem eredeti zsákok kárt tehetnek a porszívójában.

undefinedCsomagját ingyenes kiszállítással is kérheti
undefined2-3 munkanap
undefined14 napos visszaküldési lehetőség és minimum 2 év garancia
ID FC8022/04

Funkciók

Műszaki adatok

Specifikációk

Általános műszaki adatok

Elsődleges anyag
  • Szintetikus, 4 rétegű
Termék típusa
  • Porzsákok porszívóhoz
Tanúsítványok
  • TÜV-tanúsítvánnyal rendelkezik
Portartály kapacitása
  • 3 l
Porzsákok a dobozban
  • 4 db porzsák
Kompatibilitás:
  • 2000 Series, PowerGO - FC8240 - FC8246, FC8293 - FC8296, FC8250, FC8253, FC8289; 3000 Series, Performer Compact - FC8366 - FC8367, FC8370 - FC8379, FC8383 - FC8389, XD30xx, XD31xx
  • 5000 Series, Performer Active - XD51xx, FC8563, FC8574 - FC8579, FC8584 - FC8589; 6000 Series, LED - XD6122, XD6142
  • 7000 Series, Performer Silent - FC8780, FC8781, FC8782, FC8783, FC8784, FC8785, FC8786, FC8787, FC8789; 8000 Series, Performer (LED) - XD8121, XD8122, XD8142, XD8152, XD8022, XD8042, XD8052
  • Performer - FC8680 - FC8682, FC9150 - FC9179; Performer Expert - FC8720 - FC8728; PerformerPro - FC9180 - FC9199; Performer Ultimate - FC8921 - FC8925, FC8941 - FC8957; Jewel - FC9050 - FC9079; HomeRun - XU3100, XU3110
Porzsák típusa
  • Anti-Allergy s-bag®

Származási hely

Gyártás helye
  • Svédország

A következőkhöz használható:

HomeRun
  • XU2100
  • XU5100
  • XU9100
  • XV1451

Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók

Itt találhatja a terméktámogatást, beleértve a használati útmutatókat, biztonsági információkat, GYIK-et és hibaelhárítást: https://www.home.id/FC8022