S-Bag Porzsák Porzsák

Kompatibilitás:

2000 Series, PowerGO - FC8240 - FC8246, FC8293 - FC8296, FC8250, FC8253, FC8289; 3000 Series, Performer Compact - FC8366 - FC8367, FC8370 - FC8379, FC8383 - FC8389, XD30xx, XD31xx

5000 Series, Performer Active - XD51xx, FC8563, FC8574 - FC8579, FC8584 - FC8589; 6000 Series, LED - XD6122, XD6142

7000 Series, Performer Silent - FC8780, FC8781, FC8782, FC8783, FC8784, FC8785, FC8786, FC8787, FC8789; 8000 Series, Performer (LED) - XD8121, XD8122, XD8142, XD8152, XD8022, XD8042, XD8052

Performer - FC8680 - FC8682, FC9150 - FC9179; Performer Expert - FC8720 - FC8728; PerformerPro - FC9180 - FC9199; Performer Ultimate - FC8921 - FC8925, FC8941 - FC8957; Jewel - FC9050 - FC9079; HomeRun - XU3100, XU3110