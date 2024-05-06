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S-Bag Porzsák Porzsák
FC8022/04
S-Bag Porzsák Porzsák
RRP 4 899 Ft
4 690 Ft
Anti-Allergy s-bag®
Jobb szűrőképesség, ideális az allergiában szenvedőknek
S-bag® univerzális porzsák minden Philips és Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) porzsákos porszívóhoz. Cserezsákok vásárlásakor keresse az s-bag® logót. A nem eredeti zsákok kárt tehetnek a porszívójában.
ID FC8022/04
Funkciók
Műszaki adatok
Specifikációk
Általános műszaki adatok
|Elsődleges anyag
|Termék típusa
|Tanúsítványok
|Portartály kapacitása
|Porzsákok a dobozban
|Kompatibilitás:
|Porzsák típusa
Származási hely
|Gyártás helye
A következőkhöz használható:
|HomeRun
Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók