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Kávénapok – akár -34% 10.02-ig. Nézze meg most! Vásároljon most

800 Series HEPA NanoProtect és aktív szénszűrő

FY0293/30

800 Series HEPA NanoProtect és aktív szénszűrő

17 999 Ft
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Eredeti szűrő a 800 Series légtisztítóhoz

Hatékonyan kiszűri a nanorészecskék 99,9%-át (1)

Eredeti csereszűrő a légtisztítóba: 3 az 1-ben HEPA NanoProtect, aktív szenes szűrő és előszűrő a szennyező anyagok, pollenek, por, állatokból származó allergének és vírusrészecskék elleni védelem érdekében.

undefinedCsomagját ingyenes kiszállítással is kérheti
undefined2-3 munkanap
undefined14 napos visszaküldési lehetőség és minimum 2 év garancia
ID FY0293/30

Funkciók

Műszaki adatok

Specifikációk

Általános műszaki adatok

Termék típusa
  • NanoProtect HEPA szűrő
A doboz tartalma
  • 1 db szűrő
NanoProtect HEPA
  • Igen
Előszűrő
  • Igen
Aktív szén
  • Igen
Élettartam
  • Akár 1 év

Teljesítmény

Részecskeszűrés
  • 99,9%, 0,003 mikronig

Tömeg és méretek

Termék magassága
  • 188 mm
Termék tömege
  • 0.44 kg
Termék szélessége
  • 195 mm
Termék hossza
  • 195 mm
Csomagolás hossza
  • 197 mm
Csomagolás szélessége
  • 197 mm
Csomagolás magassága
  • 205 mm
Csomagolás súlya
  • 0.32 kg

Csere

Philips légtisztító(k) esetén
  • AC0830, AC0850

Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók

Itt találhatja a terméktámogatást, beleértve a használati útmutatókat, biztonsági információkat, GYIK-et és hibaelhárítást: https://www.home.id/FY0293