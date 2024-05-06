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800 Series HEPA NanoProtect és aktív szénszűrő
FY0293/30
800 Series HEPA NanoProtect és aktív szénszűrő
17 999 Ft
Eredeti szűrő a 800 Series légtisztítóhoz
Hatékonyan kiszűri a nanorészecskék 99,9%-át (1)
Eredeti csereszűrő a légtisztítóba: 3 az 1-ben HEPA NanoProtect, aktív szenes szűrő és előszűrő a szennyező anyagok, pollenek, por, állatokból származó allergének és vírusrészecskék elleni védelem érdekében.
ID FY0293/30
Funkciók
Műszaki adatok
Specifikációk
Általános műszaki adatok
|Termék típusa
|A doboz tartalma
|NanoProtect HEPA
|Előszűrő
|Aktív szén
|Élettartam
Teljesítmény
|Részecskeszűrés
Tömeg és méretek
|Termék magassága
|Termék tömege
|Termék szélessége
|Termék hossza
|Csomagolás hossza
|Csomagolás szélessége
|Csomagolás magassága
|Csomagolás súlya
Csere
|Philips légtisztító(k) esetén
Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók