Kávégépek

Konyhai kisgépek

Vasalás

Padlóápolás

Légtisztítás, légkezelés

Kisállat termékek

Alkatrészek és tartozékok

Ajánlatok

Támogatás és szolgáltatás

Rólunk

RólunkTámogatás és szolgáltatásVisszaküldés kéréseRegisztráld a termékedTámogatás és szolgáltatásAjánlatokRegisztrálj és spóroljKedvencekPromóciókAlkatrészek és tartozékokKisállat termékekLégtisztítás, légkezelésHősugárzókVentilátorokPáramentesítőkPárásítók2 az 1-ben légtisztító és párásítóMultifunkcionálisAir PerformerLégtisztítókPadlóápolásFolttisztító készülékRobotporszívókHomeRunPorzsákos és porzsák nélküli porszívókVezeték nélküli porszívókAquaPlusVezeték nélküli takarítókészülékekAquaTrioOneUp elektromos felmosókOneUpVasalásRuhaápolásAll-in-One vasalási megoldásGőzállomásokPerfectCareGőzölős vasalókKézi gőzölők5000 seriesKonyhai kisgépekVízforralókKenyérpirítók és szendvicssütőkGrillekTésztakészítőkEgyéb konyhai gépekTurmixgépek és gyümölcscentrifugákFlip & Juice™AirfryerekDupla kosaras airfryerekEgykosaras airfryerekKávégépekFilteres kávégépekSENSEO® kávégépekPhilips beépített őrlős kávégépekBaristina eszpresszógépSaeco automata kávégépekXelsisPhilips automata kávégépekLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
Magyarország Hungarian (Magyarország)
Akár 40% kedvezmény augusztus 16-ig. Nézze meg itt
 

3000 Series NanoProtect HEPA szűrő

FY3433/10

3000 Series NanoProtect HEPA szűrő

RRP 24 999 Ft
22 790 Ft
FY3433_10.jpg
FY3433_10.jpg
Product Detail Photograph Philips Series 1000 Air Purifier

Hatékony védelem a legjobb teljesítmény érdekében

Eredeti Philips szűrő, amely tökéletesen illeszkedik

A NanoProtect HEPA funkció biztosítja a vírusok, baktériumok, pollenek, por, PM2,5 részecskék és állatszőr elleni védelmet.

undefinedCsomagját ingyenes kiszállítással is kérheti
undefined2-3 munkanap
undefined14 napos visszaküldési lehetőség és minimum 2 év garancia
ID FY3433/10

Funkciók

Műszaki adatok

Specifikációk

Általános műszaki adatok

Termék típusa
  • HEPA NanoProtect szűrő
A doboz tartalma
  • 1 db szűrő
NanoProtect HEPA
  • Igen
Előszűrő
  • Nem
Aktív szén
  • Nem
Élettartam
  • Akár 2 év

Teljesítmény

Részecskeszűrés
  • 99,97%, 0,003 mikron esetén

Tömeg és méretek

Termék magassága
  • 370 mm
Termék tömege
  • 1,42 kg
Termék szélessége
  • 290 mm
Termék hossza
  • 50 mm
Csomagolás hossza
  • 55 mm
Csomagolás szélessége
  • 295 mm
Csomagolás magassága
  • 377 mm
Csomagolás tömege
  • 1644 kg

Csere

Philips légtisztító(k) esetén
  • AC3256, AC4550, AC4558, AC3259

Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók

Itt találhatja a terméktámogatást, beleértve a használati útmutatókat, biztonsági információkat, GYIK-et és hibaelhárítást: https://www.home.id/FY3433