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3000 Series NanoProtect HEPA szűrő
FY3433/10
3000 Series NanoProtect HEPA szűrő
RRP 24 999 Ft
22 790 Ft
Hatékony védelem a legjobb teljesítmény érdekében
Eredeti Philips szűrő, amely tökéletesen illeszkedik
A NanoProtect HEPA funkció biztosítja a vírusok, baktériumok, pollenek, por, PM2,5 részecskék és állatszőr elleni védelmet.
ID FY3433/10
Funkciók
Műszaki adatok
Specifikációk
Általános műszaki adatok
|Termék típusa
|A doboz tartalma
|NanoProtect HEPA
|Előszűrő
|Aktív szén
|Élettartam
Teljesítmény
|Részecskeszűrés
Tömeg és méretek
|Termék magassága
|Termék tömege
|Termék szélessége
|Termék hossza
|Csomagolás hossza
|Csomagolás szélessége
|Csomagolás magassága
|Csomagolás tömege
Csere
|Philips légtisztító(k) esetén
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