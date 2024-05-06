Daily Collection Kenyérpirító
HD2517/90
Daily Collection Kenyérpirító
Ropogós, aranybarna pirítós minden nap
8 beállítással és beépített zsemlemelegítő ráccsal
A kompakt kenyérpirító 8 beállítással és 2 nagyméretű, állítható rekesszel rendelkezik, hogy ön kenyérfajtától függetlenül egyenletesen átpirult pirítósokat élvezhessen. A beépített zsemlemelegítő rács segítségével pedig kedvenc zsemléit és más pékáruit is könnyedén felmelegítheti.
Funkciók
Műszaki adatok
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápellátás
|Feszültség
|Frekvencia
|Akkumulátoros termék
Tömeg és méretek
|Termék hossza
|Termék szélessége
|Termék magassága
|Termék tömege
|Csomagolás hossza
|Csomagolás szélessége
|Csomagolás magassága
|Csomagolás tömege
Származási hely
|Gyártás helye
Általános műszaki adatok
|Elsődleges anyag
|Termék típusa
|Csúszásmentes talp
|Kábel hossza
|Kehely anyaga
|Pulzáló funkció
|Jótállás
Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók
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