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Daily Collection Kenyérpirító

HD2517/90

Daily Collection Kenyérpirító

RRP 17 999 Ft
15 899 Ft
Standard Product Photo Philips Daily Collection Toaster
Standard Product Photo Philips Daily Collection Toaster
Product in Use Photo Philips Daily Collection Toaster
Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Toaster
Product with Accessory Photograph Philips Daily Collection Toaster
Product Detail Photograph Philips Daily Collection Toaster
Main in-use photograph Philips Daily Collection Toaster

Ropogós, aranybarna pirítós minden nap

8 beállítással és beépített zsemlemelegítő ráccsal

A kompakt kenyérpirító 8 beállítással és 2 nagyméretű, állítható rekesszel rendelkezik, hogy ön kenyérfajtától függetlenül egyenletesen átpirult pirítósokat élvezhessen. A beépített zsemlemelegítő rács segítségével pedig kedvenc zsemléit és más pékáruit is könnyedén felmelegítheti.

undefinedCsomagját ingyenes kiszállítással is kérheti
undefined2-3 munkanap
undefined14 napos visszaküldési lehetőség és minimum 2 év garancia
ID HD2517/90

Funkciók

Műszaki adatok

Specifikációk

Műszaki adatok

Tápellátás
  • 900 W
Feszültség
  • 230 V
Frekvencia
  • 50–60 Hz
Akkumulátoros termék
  • Nem

Tömeg és méretek

Termék hossza
  • 18,4
Termék szélessége
  • 30,4
Termék magassága
  • 21,4
Termék tömege
  • 1,2 kg
Csomagolás hossza
  • 56,7
Csomagolás szélessége
  • 31,9
Csomagolás magassága
  • 45,3
Csomagolás tömege
  • 1,63 kg

Származási hely

Gyártás helye
  • Kína

Általános műszaki adatok

Elsődleges anyag
  • Fém
Termék típusa
  • Kenyérpirító
Csúszásmentes talp
  • Igen
Kábel hossza
  • 0,85 m
Kehely anyaga
  • n. a.
Pulzáló funkció
  • n. a.
Jótállás
  • 2 év

Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók

Itt találhatja a terméktámogatást, beleértve a használati útmutatókat, biztonsági információkat, GYIK-et és hibaelhárítást: https://www.home.id/HD2517

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