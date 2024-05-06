Viva Collection Kenyérpirító

Ízletes, ropogós pirítós hagyományos és szeletelt kenyérből Extra széles nyílások vastag vagy vékony szeletekhez

A 10%-kal szélesebb nyílások* a középre helyező grillráccsal mindig tökéletesen középre helyezik és rögzítik a kenyereket az egyenletes pirítás érdekében, függetlenül attól, hogy vékony, előre szeletelt vagy vastag, kézzel vágott kenyérszeletekről van szó.