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Magyarország Hungarian (Magyarország)

Viva Collection Kenyérpirító

HD2638/11

Viva Collection Kenyérpirító

RRP 21 999 Ft
15 990 Ft
Standard Product Photo Philips Viva Collection Toaster HD2638_11
Standard Product Photo Philips Viva Collection Toaster HD2638_11
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Toaster HD2638_11
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Toaster HD2638_11
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Toaster HD2638_11
Product Detail Photograph Philips Viva Collection Toaster HD2638_11
Product Detail Photograph Philips Viva Collection Toaster HD2638_11
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Toaster HD2638_11
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Toaster HD2638_11
Product with Accessory Photograph Philips Viva Collection Toaster HD2638_11

Ízletes, ropogós pirítós hagyományos és szeletelt kenyérből

Extra széles nyílások vastag vagy vékony szeletekhez

A 10%-kal szélesebb nyílások* a középre helyező grillráccsal mindig tökéletesen középre helyezik és rögzítik a kenyereket az egyenletes pirítás érdekében, függetlenül attól, hogy vékony, előre szeletelt vagy vastag, kézzel vágott kenyérszeletekről van szó.

undefinedCsomagját ingyenes kiszállítással is kérheti
undefined2-3 munkanap
undefined14 napos visszaküldési lehetőség és minimum 2 év garancia
ID HD2638/11

Funkciók

Műszaki adatok

Specifikációk

Műszaki adatok

Tápellátás
  • 950
Feszültség
  • 230
Frekvencia
  • 50–60
Akkumulátoros termék
  • Nem

Tömeg és méretek

Termék hossza
  • 17,2
Termék szélessége
  • 30
Termék magassága
  • 20,1
Termék tömege
  • 1,47
Csomagolás hossza
  • 20
Csomagolás szélessége
  • 33,4
Csomagolás magassága
  • 22,1
Csomagolás tömege
  • 1,94

Származási hely

Gyártás helye
  • Kína

Általános műszaki adatok

Elsődleges anyag
  • Fém
Termék típusa
  • Kenyérpirító
Csúszásmentes talp
  • Igen
Kábel hossza
  • 0,85 m
Kehely anyaga
  • n. a.
Pulzáló funkció
  • n. a.
Jótállás
  • 2 év

Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók

Itt találhatja a terméktámogatást, beleértve a használati útmutatókat, biztonsági információkat, GYIK-et és hibaelhárítást: https://www.home.id/HD2638

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