Viva Collection Kenyérpirító
HD2638/11
Viva Collection Kenyérpirító
Ízletes, ropogós pirítós hagyományos és szeletelt kenyérből
Extra széles nyílások vastag vagy vékony szeletekhez
A 10%-kal szélesebb nyílások* a középre helyező grillráccsal mindig tökéletesen középre helyezik és rögzítik a kenyereket az egyenletes pirítás érdekében, függetlenül attól, hogy vékony, előre szeletelt vagy vastag, kézzel vágott kenyérszeletekről van szó.
Funkciók
Műszaki adatok
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápellátás
|Feszültség
|Frekvencia
|Akkumulátoros termék
Tömeg és méretek
|Termék hossza
|Termék szélessége
|Termék magassága
|Termék tömege
|Csomagolás hossza
|Csomagolás szélessége
|Csomagolás magassága
|Csomagolás tömege
Származási hely
|Gyártás helye
Általános műszaki adatok
|Elsődleges anyag
|Termék típusa
|Csúszásmentes talp
|Kábel hossza
|Kehely anyaga
|Pulzáló funkció
|Jótállás
Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók
Viva Collection Kenyérpirító
HD2635_90
- Kenyérpirító 2 extra széles nyílással
- Beépített zsemlemelegítő
- Fekete
Viva Collection Kenyérpirító
HD2637_90
- Kenyérpirító 2 extra széles nyílással
- Beépített zsemlemelegítő
- Fekete
Philips Tudatos kiadás 5000 Series kenyérpirító
HD2640_10
- 2 nyílásos, kompakt kialakítás
- 8 pirítási beállítás
- Selyemfehér, matt bevonat
Viva Collection Kenyérpirító – 2 szeletes, széles rekesszel, fém
HD2650_90
- Tiszta fém
- Zsemlemelegítés funkció szendvicsek és croissant melegítéséhez
- Extra széles nyílások 8 pirítási fokozattal