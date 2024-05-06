Viva Collection Kenyérpirító – hosszú rekesszel, fém
HD2692/90
Viva Collection Kenyérpirító – hosszú rekesszel, fém
Vastag és vékony kenyérszeletekhez egyaránt
Intelligens középre igazítás az egyenletes pirításért
A 8 beállítással, hosszú és extra széles nyílással rendelkező, rozsdamentes acél kenyérpirító egyenletes, aranybarna eredményt biztosít, bármilyen pirítóst is szeretne. A beépített zsemlemelegítő rács mindenhez megfelelő, akár kifliről, akár zsemléről van szó.
Funkciók
Műszaki adatok
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápellátás
|Feszültség
|Frekvencia
|Darabszám a csomagolásban
|Akkumulátoros termék
Tömeg és méretek
|Termék hossza
|Termék szélessége
|Termék magassága
|Termék tömege
|Csomagolás hossza
|Csomagolás szélessége
|Csomagolás magassága
|Csomagolás súlya
Biztonsági funkció
|Automatikus kikapcsolás
Származási hely
|Gyártás helye
Általános műszaki adatok
|Elsődleges anyag
|Termék típusa
|Csúszásmentes talp
|Kábel hossza
|Vezetéktárolás
|Üzemi fény
|BPA-mentes
|Jótállás
|Rekeszek száma
Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók
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