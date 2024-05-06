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Magyarország Hungarian (Magyarország)

Viva Collection Kenyérpirító – hosszú rekesszel, fém

HD2692/90

Viva Collection Kenyérpirító – hosszú rekesszel, fém

23 999 Ft
Standard Product Photo Philips Viva Collection Toaster
Standard Product Photo Philips Viva Collection Toaster
Product in Use Photo Philips Viva Collection Toaster HD2692_90
Product in Use Photo Philips Viva Collection Toaster
Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Toaster
Product Detail Photograph Philips Viva Collection Toaster
Product in Use Photo Philips Viva Collection Toaster
Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Toaster
Main in-use photograph Philips Viva Collection Toaster

Vastag és vékony kenyérszeletekhez egyaránt

Intelligens középre igazítás az egyenletes pirításért

A 8 beállítással, hosszú és extra széles nyílással rendelkező, rozsdamentes acél kenyérpirító egyenletes, aranybarna eredményt biztosít, bármilyen pirítóst is szeretne. A beépített zsemlemelegítő rács mindenhez megfelelő, akár kifliről, akár zsemléről van szó.

undefinedCsomagját ingyenes kiszállítással is kérheti
undefined2-3 munkanap
undefined14 napos visszaküldési lehetőség és minimum 2 év garancia
ID HD2692/90

Funkciók

Műszaki adatok

Specifikációk

Műszaki adatok

Tápellátás
  • 950 W
Feszültség
  • 220–240 V
Frekvencia
  • 50-60 Hz
Darabszám a csomagolásban
  • 1
Akkumulátoros termék
  • Nem

Tömeg és méretek

Termék hossza
  • 12cm
Termék szélessége
  • 40,2 cm
Termék magassága
  • 19 cm
Termék tömege
  • 1575 g
Csomagolás hossza
  • 15,5 cm
Csomagolás szélessége
  • 44 cm
Csomagolás magassága
  • 21,6 cm
Csomagolás súlya
  • 506,9 g

Biztonsági funkció

Automatikus kikapcsolás
  • Igen

Származási hely

Gyártás helye
  • Kína

Általános műszaki adatok

Elsődleges anyag
  • Műanyag
Termék típusa
  • Kenyérpirító
Csúszásmentes talp
  • Igen
Kábel hossza
  • 85 cm (hossz, kihúzva)
Vezetéktárolás
  • Igen
Üzemi fény
  • Nem
BPA-mentes
  • Igen
Jótállás
  • 2 év
Rekeszek száma
  • 2

Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók

Itt találhatja a terméktámogatást, beleértve a használati útmutatókat, biztonsági információkat, GYIK-et és hibaelhárítást: https://www.home.id/HD2692

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