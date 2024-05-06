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Multicooker 3000 Series többfunkciós főzőkészülék

-38%

HD4713/40

Multicooker 3000 Series többfunkciós főzőkészülék

Az ár volt46 999 Ft
28 999 Ft
HD4713_40_RFT_Online_RGB.tif
HD4713_40_RFT_Online_RGB.tif
HD4713_40_APS_Online_RGB.tif
HD4713_40_PDP.tif
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HD4713_40 EBP

Finom ételek, egyszerűen, a nap 24 órájában

Élvezze az egyenletes, ízletes eredményeket egyetlen gombnyomásra

A 60 praktikus előbeállítás segítségével változatos és ízletes ételeket készíthet reggelire, ebédre, vacsorára. A 24 órás saját személyes szakácsa segítségével egyenletes, ízletes eredményeket érhet el.

undefinedCsomagját ingyenes kiszállítással is kérheti
undefined2-3 munkanap
undefined14 napos visszaküldési lehetőség és minimum 2 év garancia
ID HD4713/40

Funkciók

Műszaki adatok

Specifikációk

Műszaki adatok

Tápellátás
  • 896–1067 W
Feszültség
  • 220–240 V
Frekvencia
  • 50-60 Hz
Akkumulátoros termék
  • Nem

Származási hely

Gyártás helye
  • Kína

Biztonság

Automatikus kikapcsolás
  • Igen

Tömeg és méretek

Termék hossza
  • 37,5 cm
Termék szélessége
  • 28 cm
Termék magassága
  • 24,5 cm
Termék tömege
  • 3,8 kg
Csomagolás hossza
  • 42,7 cm
Csomagolás szélessége
  • 34 cm
Csomagolás magassága
  • 29,8 cm
Csomagolás tömege
  • 5,2 kg

Általános műszaki adatok

Elsődleges anyag
  • Műanyag
Víztartály űrtartalma
  • Belső edény kapacitása: 5 l
Jótállás
  • 2 év

Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók

Itt találhatja a terméktámogatást, beleértve a használati útmutatókat, biztonsági információkat, GYIK-et és hibaelhárítást: https://www.home.id/HD4713