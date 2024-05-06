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Multicooker 3000 Series többfunkciós főzőkészülék
-38%
HD4713/40
Multicooker 3000 Series többfunkciós főzőkészülék
Az ár volt
46 999 Ft
28 999 Ft
Finom ételek, egyszerűen, a nap 24 órájában
Élvezze az egyenletes, ízletes eredményeket egyetlen gombnyomásra
A 60 praktikus előbeállítás segítségével változatos és ízletes ételeket készíthet reggelire, ebédre, vacsorára. A 24 órás saját személyes szakácsa segítségével egyenletes, ízletes eredményeket érhet el.
ID HD4713/40
Funkciók
Műszaki adatok
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápellátás
|Feszültség
|Frekvencia
|Akkumulátoros termék
Származási hely
|Gyártás helye
Biztonság
|Automatikus kikapcsolás
Tömeg és méretek
|Termék hossza
|Termék szélessége
|Termék magassága
|Termék tömege
|Csomagolás hossza
|Csomagolás szélessége
|Csomagolás magassága
|Csomagolás tömege
Általános műszaki adatok
|Elsődleges anyag
|Víztartály űrtartalma
|Jótállás
Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók