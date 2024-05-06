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Avance Collection Fém vízforraló – hőfokszabályozás, melegen tartás
HD9359/90
Avance Collection Fém vízforraló – hőfokszabályozás, melegen tartás
38 999 Ft
Megfelelő hőmér. a zöld teától a bébiételig
Hőmérséklet-szabályozással és melegen tartás funkcióval
A különböző italokhoz és alapanyagokhoz különféle hőmérsékletű vízre van szükség a legjobb íz elérése érdekében. A készülék alapzatán lévő programgombokkal könnyedén kiválasztható a megfelelő hőmérséklet.
ID HD9359/90
Funkciók
Műszaki adatok
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápellátás
|Feszültség
|Frekvencia
|Akkumulátoros termék
Tömeg és méretek
|Termék hossza
|Termék szélessége
|Termék magassága
|Termék tömege
|Csomagolás hossza
|Csomagolás szélessége
|Csomagolás magassága
|Csomagolás súlya
Biztonsági funkció
|Automatikus kikapcsolás
Származási hely
|Gyártás helye
Általános műszaki adatok
|Elsődleges anyag
|Víztartály űrtartalma
|Jótállás
Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók
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