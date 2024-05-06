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Avance Collection Fém vízforraló – hőfokszabályozás, melegen tartás

HD9359/90

Avance Collection Fém vízforraló – hőfokszabályozás, melegen tartás

38 999 Ft
Standard Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Standard Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Front Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
Product in Use Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Main in-use photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle

Megfelelő hőmér. a zöld teától a bébiételig

Hőmérséklet-szabályozással és melegen tartás funkcióval

A különböző italokhoz és alapanyagokhoz különféle hőmérsékletű vízre van szükség a legjobb íz elérése érdekében. A készülék alapzatán lévő programgombokkal könnyedén kiválasztható a megfelelő hőmérséklet.

undefinedCsomagját ingyenes kiszállítással is kérheti
undefined2-3 munkanap
undefined14 napos visszaküldési lehetőség és minimum 2 év garancia.
ID HD9359/90

Funkciók

Műszaki adatok

Specifikációk

Műszaki adatok

Tápellátás
  • 1850–2200 W
Feszültség
  • 220–240 V
Frekvencia
  • 50-60 Hz
Akkumulátoros termék
  • Nem

Tömeg és méretek

Termék hossza
  • 15,4 cm
Termék szélessége
  • 22,4 cm
Termék magassága
  • 25 cm
Termék tömege
  • 1303 g
Csomagolás hossza
  • 19,8 cm
Csomagolás szélessége
  • 24,4 cm
Csomagolás magassága
  • 25,2 cm
Csomagolás súlya
  • 335,4 g

Biztonsági funkció

Automatikus kikapcsolás
  • Nem

Származási hely

Gyártás helye
  • Kína

Általános műszaki adatok

Elsődleges anyag
  • Fém
Víztartály űrtartalma
  • 1,7 l
Jótállás
  • 2 év

Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók

Itt találhatja a terméktámogatást, beleértve a használati útmutatókat, biztonsági információkat, GYIK-et és hibaelhárítást: https://www.home.id/HD9359

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