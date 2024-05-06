3000 Series Philips vízforraló

Forró víz, amikor csak szeretné. Mindennap stílusosan. Forró italok és ételek mindig úgy, ahogy szeretné.

Készítse el egyszerűen a forró italait vagy kedvenc ételeit a stílusos Philips 3000 Series vízforralóval. Az 1,7 l-es űrtartalomnak és a megvilágított ablaknak köszönhetően gyerekjáték a vízforralás. A kifinomult megjelenésű készülék minden otthon modern éke.