3000 Series Philips vízforraló
HD9411/00
3000 Series Philips vízforraló
RRP 13 999 Ft
8 490 Ft
Forró víz, amikor csak szeretné. Mindennap stílusosan.
Forró italok és ételek mindig úgy, ahogy szeretné.
Készítse el egyszerűen a forró italait vagy kedvenc ételeit a stílusos Philips 3000 Series vízforralóval. Az 1,7 l-es űrtartalomnak és a megvilágított ablaknak köszönhetően gyerekjáték a vízforralás. A kifinomult megjelenésű készülék minden otthon modern éke.
ID HD9411/00
Funkciók
Műszaki adatok
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápellátás
|Feszültség
|Frekvencia
Tömeg és méretek
|Termék hossza
|Termék szélessége
|Termék magassága
|Termék tömege
|Csomagolás hossza
|Csomagolás szélessége
|Csomagolás magassága
|Csomagolás súlya
Biztonsági funkció
|Automatikus kikapcsolás
Származási hely
|Gyártás helye
Általános műszaki adatok
|Elsődleges anyag
|Víztartály űrtartalma
|Intelligens otthonnal kompatibilis
|Jótállás
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