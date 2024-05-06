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3000 Series Philips vízforraló

HD9411/70

3000 Series Philips vízforraló

RRP 13 999 Ft
13 990 Ft
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Forró víz, amikor csak szeretné. Mindennap stílusosan.

Forró italok és ételek mindig úgy, ahogy szeretné.

Készítse el egyszerűen a forró italait vagy kedvenc ételeit a stílusos Philips 3000 Series vízforralóval. Az 1,7 l-es űrtartalomnak és a megvilágított ablaknak köszönhetően gyerekjáték a vízforralás. A kifinomult megjelenésű készülék minden otthon modern éke.

undefinedCsomagját ingyenes kiszállítással is kérheti
undefined2-3 munkanap
undefined14 napos visszaküldési lehetőség és minimum 2 év garancia
ID HD9411/70

Funkciók

Műszaki adatok

Specifikációk

Műszaki adatok

Tápellátás
  • 1850–2200 W
Feszültség
  • 220–240 V
Frekvencia
  • 50–60 Hz
Akkumulátoros termék
  • Nem

Tömeg és méretek

Termék hossza
  • 15,6 cm
Termék szélessége
  • 25,22 cm
Termék magassága
  • 24,8 cm
Termék tömege
  • 1010 g
Csomagolás hossza
  • 18,5 cm
Csomagolás szélessége
  • 24 cm
Csomagolás magassága
  • 26 cm
Csomagolás súlya
  • 370,7 g

Biztonsági funkció

Automatikus kikapcsolás
  • Igen

Származási hely

Gyártás helye
  • Kína

Általános műszaki adatok

Elsődleges anyag
  • Műanyag
Víztartály űrtartalma
  • 1,7 l
Jótállás
  • 2 év

Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók

Itt találhatja a terméktámogatást, beleértve a használati útmutatókat, biztonsági információkat, GYIK-et és hibaelhárítást: https://www.home.id/HD9411