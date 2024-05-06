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Magyarország Hungarian (Magyarország)
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Premium Airfryer XXL

HD9650/90

Premium Airfryer XXL

RRP 154 999 Ft
129 999 Ft
HD9652_90_RFT_RGB
HD9652_90_RFT_RGB
Front Product Photo Philips Premium Airfryer XXL
Alternative Product Photograph Philips Premium Airfryer XXL
Product Detail Photograph Philips Premium Airfryer XXL
Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL
Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL
Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL HD9650_90
Emotional Benefit Photo Philips Premium Airfryer XXL
Product Detail Photograph Philips Premium Airfryer XXL
Emotional Benefit Photo Philips Premium Airfryer XXL
Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL

Maximális ízélmény, minimális zsiradék

Ropogós eredmény, minimálisra csökkentett zsírmennyiség*

A Philips Airfryer XXL forró levegőt használ kedvenc ételei megsütéséhez, minimális hozzáadott olajjal vagy teljesen olajmentesen. Az új zsiradékeltávolító technológiát arra tervezték, hogy kivonja az ételből a zsírt, és összegyűjtse azt, így a sütés egészségesebb módját kínálja Ön és családja számára.

undefinedCsomagját ingyenes kiszállítással is kérheti
undefined2-3 munkanap
undefined14 napos visszaküldési lehetőség és minimum 2 év garancia
ID HD9650/90

Funkciók

Műszaki adatok

Specifikációk

Műszaki adatok

Tápellátás
  • 2225

Általános műszaki adatok

Szín
  • Fekete
Kapacitás
  • 1,4 kg
Felület
  • Digitális
Vezetéktárolás
  • Igen
Melegen tartás funkció
  • Igen
Programok
  • 5 előbeállítás
Technológia
  • Zsiradékeltávolító technológia
Automatikus kikapcsolás
  • Igen
Üzemi fény
  • Igen
Mosogatógépben mosható
  • Igen
Hideg falú ház
  • Igen
Egy kosaras vagy dupla kosaras
  • Egy kosaras
Csatlakoztathatóság
  • Nem csatlakoztatható

Tömeg és méretek

Termék tömege
  • 7,99 kg
A termék méretei
  • 433 x 321 x 315 mm

Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók

Itt találhatja a terméktámogatást, beleértve a használati útmutatókat, biztonsági információkat, GYIK-et és hibaelhárítást: https://www.home.id/HD9650