Premium Airfryer XXL

Maximális ízélmény, minimális zsiradék Ropogós eredmény, minimálisra csökkentett zsírmennyiség*

A Philips Airfryer XXL forró levegőt használ kedvenc ételei megsütéséhez, minimális hozzáadott olajjal vagy teljesen olajmentesen. Az új zsiradékeltávolító technológiát arra tervezték, hogy kivonja az ételből a zsírt, és összegyűjtse azt, így a sütés egészségesebb módját kínálja Ön és családja számára.