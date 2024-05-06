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Premium Airfryer XXL
HD9650/90
Premium Airfryer XXL
RRP 154 999 Ft
129 999 Ft
Maximális ízélmény, minimális zsiradék
Ropogós eredmény, minimálisra csökkentett zsírmennyiség*
A Philips Airfryer XXL forró levegőt használ kedvenc ételei megsütéséhez, minimális hozzáadott olajjal vagy teljesen olajmentesen. Az új zsiradékeltávolító technológiát arra tervezték, hogy kivonja az ételből a zsírt, és összegyűjtse azt, így a sütés egészségesebb módját kínálja Ön és családja számára.
ID HD9650/90
Funkciók
Műszaki adatok
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápellátás
Általános műszaki adatok
|Szín
|Kapacitás
|Felület
|Vezetéktárolás
|Melegen tartás funkció
|Programok
|Technológia
|Automatikus kikapcsolás
|Üzemi fény
|Mosogatógépben mosható
|Hideg falú ház
|Egy kosaras vagy dupla kosaras
|Csatlakoztathatóság
Tömeg és méretek
|Termék tömege
|A termék méretei
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