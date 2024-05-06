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7000 Series Airfryer 8.3 l-es - Csatlakoztatható készülék

HD9876/20

7000 Series Airfryer 8.3 l-es - Csatlakoztatható készülék

RRP 134 999 Ft
119 999 Ft
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Szuper sütési élmény

Meglepően könnyű, és ideális eredményt nyújt

Süssön gyorsabban és intelligensebben a legfejlettebb Rapid CombiAir technológiánk segítségével. A HomeID alkalmazásban és az Auto-Cook programokban elmentett recepteknek köszönhetően egyetlen gombnyomással készíthet ételeket.

undefinedCsomagját ingyenes kiszállítással is kérheti
undefined2-3 munkanap
undefined14 napos visszaküldési lehetőség és minimum 2 év garancia
ID HD9876/20

Funkciók

Műszaki adatok

Specifikációk

Származási hely

Gyártás helye
  • Kína

Műszaki adatok

Tápellátás
  • 2200 W
Feszültség
  • 220–240 V
Frekvencia
  • 50 Hz
Darabszám a csomagolásban
  • 1
Akkumulátoros termék
  • Nem

Tartósság

Csomagolás
  • >90% újrahasznosított anyag
Kézikönyv
  • 100%-ban újrahasznosítható felhasználói kézikönyv

Általános műszaki adatok

Elsődleges anyag
  • Műanyag
Másodlagos anyag
  • Fém
Szín
  • Fehér
Kapacitás
  • 8,3 l
Hőálló
  • Igen
Csúszásmentes talp
  • Igen
Áttetsző fedél
  • Nem
Felület
  • Digitális (LED)
Kábel hossza
  • 1 m
Vezetéktárolás
  • Igen
Melegen tartás funkció
  • Igen
Programok
  • Auto-Cook programok (12)
Kosarak száma
  • 1
Kivehető kosár
  • Igen
Hőmérséklet-tartomány
  • 40–200 °C
Időzítő
  • 180 perc
Távvezérlő
  • Igen
Technológia
  • Rapid CombiAir
Beépített be-/kikapcsoló
  • Igen
Automatikus kikapcsolás
  • Igen
Állítható hőfokszabályozó
  • Igen
Üzemi fény
  • Igen
Hőszigetelt fogantyúk
  • Igen
Mosogatógépben mosható
  • Igen
Hőmérséklet-kijelző
  • Igen
Hideg falú ház
  • Igen
Maximális hőmérséklet (°C)
  • 200 °C
Külön megvásárolható tartozékok – 1
  • HD9920
Külön megvásárolható tartozékok – 2
  • HD9921
Külön megvásárolható tartozékok – 3
  • HD9956
Tapadásmentes bevonat
  • Igen
Jótállás
  • 2 év
Egy kosaras vagy dupla kosaras
  • Egydarabos
Csatlakoztathatóság
  • Igen
Külön megvásárolható tartozék
  • HD9916
Kapcsolódó tartozékok – 5
  • HD9960
Kapcsolódó tartozékok – 6
  • HD9963
Kapcsolódó tartozékok – 7
  • Pizzakészlet

Tömeg és méretek

Termék hossza
  • 33,5 cm
Termék szélessége
  • 35,7 cm
Termék magassága
  • 44,7 cm
Termék tömege
  • 9,4 kg
A termék méretei
  • 33,5 x 35,7 x 44,7 cm (H x Sz x M)
Csomagolás hossza
  • 48,1 cm
Csomagolás szélessége
  • 38,1 cm
Csomagolás magassága
  • 42,9 cm
Csomagolás tömege
  • 11,67 kg
Csomagolás mérete
  • 48,1 x 38,1 x 42,9 cm (H x Sz x M)

Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók

Itt találhatja a terméktámogatást, beleértve a használati útmutatókat, biztonsági információkat, GYIK-et és hibaelhárítást: https://www.home.id/HD9876