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7000 Series Airfryer 8.3 l-es - Csatlakoztatható készülék
HD9876/20
7000 Series Airfryer 8.3 l-es - Csatlakoztatható készülék
RRP 134 999 Ft
119 999 Ft
Szuper sütési élmény
Meglepően könnyű, és ideális eredményt nyújt
Süssön gyorsabban és intelligensebben a legfejlettebb Rapid CombiAir technológiánk segítségével. A HomeID alkalmazásban és az Auto-Cook programokban elmentett recepteknek köszönhetően egyetlen gombnyomással készíthet ételeket.
ID HD9876/20
Funkciók
Műszaki adatok
Specifikációk
Származási hely
|Gyártás helye
Műszaki adatok
|Tápellátás
|Feszültség
|Frekvencia
|Darabszám a csomagolásban
|Akkumulátoros termék
Tartósság
|Csomagolás
|Kézikönyv
Általános műszaki adatok
|Elsődleges anyag
|Másodlagos anyag
|Szín
|Kapacitás
|Hőálló
|Csúszásmentes talp
|Áttetsző fedél
|Felület
|Kábel hossza
|Vezetéktárolás
|Melegen tartás funkció
|Programok
|Kosarak száma
|Kivehető kosár
|Hőmérséklet-tartomány
|Időzítő
|Távvezérlő
|Technológia
|Beépített be-/kikapcsoló
|Automatikus kikapcsolás
|Állítható hőfokszabályozó
|Üzemi fény
|Hőszigetelt fogantyúk
|Mosogatógépben mosható
|Hőmérséklet-kijelző
|Hideg falú ház
|Maximális hőmérséklet (°C)
|Külön megvásárolható tartozékok – 1
|Külön megvásárolható tartozékok – 2
|Külön megvásárolható tartozékok – 3
|Tapadásmentes bevonat
|Jótállás
|Egy kosaras vagy dupla kosaras
|Csatlakoztathatóság
|Külön megvásárolható tartozék
|Kapcsolódó tartozékok – 5
|Kapcsolódó tartozékok – 6
|Kapcsolódó tartozékok – 7
Tömeg és méretek
|Termék hossza
|Termék szélessége
|Termék magassága
|Termék tömege
|A termék méretei
|Csomagolás hossza
|Csomagolás szélessége
|Csomagolás magassága
|Csomagolás tömege
|Csomagolás mérete
Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók