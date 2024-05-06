Tartozék a 8,3 l-es Airfryer XXL-hez 2 az 1-ben pároló és wok kiegészítő
HD9960/00
Tartozék a 8,3 l-es Airfryer XXL-hez 2 az 1-ben pároló és wok kiegészítő
RRP 19 999 Ft
19 799 Ft
Az első Airfryer tartozék pároláshoz és wok-ételek készítéséhez
Két új módon használhatja az Airfryer készüléket
Pároljon zöldségeket és gombócokat, készítsen egészséges wok-ételeket az egész családnak. Az egyedülálló 2 az 1-ben pároló és wok készletünk különleges wok kialakítással rendelkezik a legfinomabb ázsiai ételek elkészítéséhez. Fedezzen fel új sütési módokat a HomeID alkalmazásunkkal.
ID HD9960/00
Funkciók
Műszaki adatok
Specifikációk
Tömeg és méretek
|Termék hossza
|Termék szélessége
|Termék magassága
|Termék tömege
|Csomagolás hossza
|Csomagolás szélessége
|Csomagolás magassága
|Csomagolás tömege
Kompatibilitás
|Mellékelt tartozékok 1
Általános műszaki adatok
|Elsődleges anyag
Származási hely
|Gyártás helye
Tartósság
|Csomagolás
Műszaki adatok
|Darabszám a csomagolásban
|Energiahatékonysági besorolás
|Akkumulátoros termék
Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók