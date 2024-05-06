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Magyarország Hungarian (Magyarország)

Tartozék a 8,3 l-es Airfryer XXL-hez 2 az 1-ben pároló és wok kiegészítő

HD9960/00

Tartozék a 8,3 l-es Airfryer XXL-hez 2 az 1-ben pároló és wok kiegészítő

RRP 19 999 Ft
19 799 Ft
RFT_HD9960_00_1x1_SRGB
RFT_HD9960_00_1x1_SRGB
F1_HD9960_00_Stir_Fry_Pans_East_1x1_SRGB
MIP_HD9960_00_1x1_SRGB
FIM_HD9960_00_Steaming_Tray_and_Lid_Dumplings_East_1x1_SRGB
F3_HD9960_00_Lock_and_toss_system_16x9_SRGB

Az első Airfryer tartozék pároláshoz és wok-ételek készítéséhez

Két új módon használhatja az Airfryer készüléket

Pároljon zöldségeket és gombócokat, készítsen egészséges wok-ételeket az egész családnak. Az egyedülálló 2 az 1-ben pároló és wok készletünk különleges wok kialakítással rendelkezik a legfinomabb ázsiai ételek elkészítéséhez. Fedezzen fel új sütési módokat a HomeID alkalmazásunkkal.

undefinedCsomagját ingyenes kiszállítással is kérheti
undefined2-3 munkanap
undefined14 napos visszaküldési lehetőség és minimum 2 év garancia
ID HD9960/00

Funkciók

Műszaki adatok

Specifikációk

Tömeg és méretek

Termék hossza
  • 217
Termék szélessége
  • 216
Termék magassága
  • 91
Termék tömege
  • 0,924 kg
Csomagolás hossza
  • 224
Csomagolás szélessége
  • 224
Csomagolás magassága
  • 95
Csomagolás tömege
  • 1,25 kg

Kompatibilitás

Mellékelt tartozékok 1
  • párolás és wok-ételek készítése

Általános műszaki adatok

Elsődleges anyag
  • rozsdamentes acél

Származási hely

Gyártás helye
  • Kína

Tartósság

Csomagolás
  • >60% újrahasznosított anyag

Műszaki adatok

Darabszám a csomagolásban
  • 1
Energiahatékonysági besorolás
  • Nincs
Akkumulátoros termék
  • Nem

Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók

Itt találhatja a terméktámogatást, beleértve a használati útmutatókat, biztonsági információkat, GYIK-et és hibaelhárítást: https://www.home.id/HD9960