Tartozék a 8,3 l-es Airfryer XXL-hez 2 az 1-ben pároló és wok kiegészítő

Az első Airfryer tartozék pároláshoz és wok-ételek készítéséhez Két új módon használhatja az Airfryer készüléket

Pároljon zöldségeket és gombócokat, készítsen egészséges wok-ételeket az egész családnak. Az egyedülálló 2 az 1-ben pároló és wok készletünk különleges wok kialakítással rendelkezik a legfinomabb ázsiai ételek elkészítéséhez. Fedezzen fel új sütési módokat a HomeID alkalmazásunkkal.