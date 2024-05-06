Tartozék a Philips turmixgéphez Tritan™ ivópohár
HR0710/00
Tartozék a Philips turmixgéphez Tritan™ ivópohár
8 999 Ft
Élvezze kedvenc turmixait útközben
Az átlátszó és tartós, BPA-mentes Tritan ivópohár segítségével elkészítheti személyes italait kisebb mennyiségben, vagy útközben is magával viheti kedvenc turmixát.
ID HR0710/00
Funkciók
Műszaki adatok
Specifikációk
Származási hely
|Gyártás helye
Tartósság
|Csomagolás
|Felhasználói kézikönyv
Műszaki adatok
|Tápellátás
|Feszültség
|Frekvencia
|Darabszám a csomagolásban
|Akkumulátoros termék
Biztonsági funkció
|Biztonsági tanúsítvány
|Automatikus kikapcsolás
|Hőmérséklet-kijelző
|Automatikus pengeleállítás
|Gyermekzár
Tömeg és méretek
|Termék hossza
|Termék szélessége
|Termék magassága
|Termék tömege
|Csomagolás hossza
|Csomagolás szélessége
|Csomagolás magassága
|Csomagolás tömege
Általános műszaki adatok
|Elsődleges anyag
|Másodlagos anyag
|Előre programozott beállítások
|Funkciók
|Termék típusa
|Adagok száma
|Csúszásmentes talp
|Felület
|Kábel hossza
|Vezetéktárolás
|Időzítő
|Technológia
|Beépített be-/kikapcsoló
|Üzemi fény
|Mosogatógépben mosható alkatrészek
|Űrtartalom szintjelzése
|Nyomáscsökkentő szelep
|Kehely anyaga
|Penge anyaga
|Fordulat per perc (ford./perc)
|BPA-mentes
|Pulzáló funkció
|Leválasztható pengék
|Jégaprításra alkalmas
|Forró alapanyagok turmixolására alkalmas
|Receptgyűjtemény
|Jótállás
Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók