Kávégépek

Konyhai kisgépek

Vasalás

Padlóápolás

Légtisztítás, légkezelés

Kisállat termékek

Alkatrészek és tartozékok

Ajánlatok

Támogatás és szolgáltatás

Rólunk

RólunkTámogatás és szolgáltatásVisszaküldés kéréseRegisztráld a termékedTámogatás és szolgáltatásAjánlatokRegisztrálj és spóroljRegisztráljon, hogy elsőként értesüljön a Black Friday ajánlatokról!KedvencekAlkatrészek és tartozékokKisállat termékekLégtisztítás, légkezelésHősugárzókVentilátorokPáramentesítőkPárásítók2 az 1-ben légtisztító és párásítóMultifunkcionálisAir PerformerLégtisztítókPadlóápolásFolttisztító készülékRobotporszívókHomeRunPorzsákos és porzsák nélküli porszívókVezeték nélküli porszívókAquaPlusVezeték nélküli takarítókészülékekAquaTrioOneUp elektromos felmosókOneUpVasalásRuhaápolásAll-in-One vasalási megoldásGőzállomásokPerfectCareGőzölős vasalókKézi gőzölők5000 seriesKonyhai kisgépekVízforralókMultiCookerKenyérpirítók és szendvicssütőkGrillekTésztakészítőkEgyéb konyhai gépekTurmixgépek és gyümölcscentrifugákFlip & Juice™AirfryerekDupla kosaras airfryerekEgykosaras airfryerekKávégépekFilteres kávégépekSENSEO® kávégépekPhilips beépített őrlős kávégépekBaristina eszpresszógépSaeco automata kávégépekXelsisPhilips automata kávégépekLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
Magyarország Hungarian (Magyarország)

Tartozék a Philips turmixgéphez Tritan™ ivópohár

HR0710/00

Tartozék a Philips turmixgéphez Tritan™ ivópohár

8 999 Ft
KA_2025_HR0710_00_F1_Single Tumbler
KA_2025_HR0710_00_F1_Single Tumbler
HR3760_12_D1_Retail_RGB.jpg
HR0710_10_U7_Online_RGB.tif
HR0710_10_CXT_retail_RGB.jpg

Élvezze kedvenc turmixait útközben

Az átlátszó és tartós, BPA-mentes Tritan ivópohár segítségével elkészítheti személyes italait kisebb mennyiségben, vagy útközben is magával viheti kedvenc turmixát.

undefinedCsomagját ingyenes kiszállítással is kérheti
undefined2-3 munkanap
undefined14 napos visszaküldési lehetőség és minimum 2 év garancia
ID HR0710/00

Funkciók

Műszaki adatok

Specifikációk

Származási hely

Gyártás helye
  • Kína

Tartósság

Csomagolás
  • >90% újrahasznosított anyag
Felhasználói kézikönyv
  • >98% újrahasznosított papír

Műszaki adatok

Tápellátás
  • 1500
Feszültség
  • 230
Frekvencia
  • 50
Darabszám a csomagolásban
  • 1
Akkumulátoros termék
  • Nem

Biztonsági funkció

Biztonsági tanúsítvány
  • Igen
Automatikus kikapcsolás
  • Igen
Hőmérséklet-kijelző
  • Nem
Automatikus pengeleállítás
  • Igen
Gyermekzár
  • Nem

Tömeg és méretek

Termék hossza
  • 9,6
Termék szélessége
  • 10,1
Termék magassága
  • 21,1
Termék tömege
  • 6,72
Csomagolás hossza
  • 10,1
Csomagolás szélessége
  • 10,5
Csomagolás magassága
  • 21,7
Csomagolás tömege
  • 0,202

Általános műszaki adatok

Elsődleges anyag
  • Műanyag
Másodlagos anyag
  • n. a.
Előre programozott beállítások
  • Nem
Funkciók
  • mixelés
Termék típusa
  • turmixgép
Adagok száma
  • 2
Csúszásmentes talp
  • Nem
Felület
  • Nem
Kábel hossza
  • Nem
Vezetéktárolás
  • Nem
Időzítő
  • Nem
Technológia
  • Nem
Beépített be-/kikapcsoló
  • Nem
Üzemi fény
  • Nem
Mosogatógépben mosható alkatrészek
  • Igen
Űrtartalom szintjelzése
  • Igen
Nyomáscsökkentő szelep
  • Nem
Kehely anyaga
  • Tritán
Penge anyaga
  • Nem
Fordulat per perc (ford./perc)
  • Nem
BPA-mentes
  • Igen
Pulzáló funkció
  • Nem
Leválasztható pengék
  • Igen
Jégaprításra alkalmas
  • Nem
Forró alapanyagok turmixolására alkalmas
  • Nem
Receptgyűjtemény
  • Nem
Jótállás
  • 2 év

Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók

Itt találhatja a terméktámogatást, beleértve a használati útmutatókat, biztonsági információkat, GYIK-et és hibaelhárítást: https://www.home.id/HR0710