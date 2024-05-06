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Magyarország Hungarian (Magyarország)

Daily Collection Citrusprés

HR2738/00

Daily Collection Citrusprés

RRP 9 499 Ft
8 990 Ft
Standard Product Photo Philips Daily Collection Citrus press
Standard Product Photo Philips Daily Collection Citrus press
Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Citrus press
Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Citrus press
Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Citrus press
Product Detail Photograph Philips Daily Collection Citrus press
Product Detail Photograph Philips Daily Collection Citrus press
Product Detail Photograph Philips Daily Collection Citrus press

Frissen facsart gyümölcslé könnyedén

Mosogatógépben tisztítható elemek, kompakt kialakítás

A citruspréssel könnyedén készíthet ízletes gyümölcslevet otthonában. A kompakt kialakításnak köszönhetően egyszerűen tárolható, és az összes alkatrész mosogatógépben mosható, így tisztításával időt takaríthat meg.

undefinedCsomagját ingyenes kiszállítással is kérheti
undefined2-3 munkanap
undefined14 napos visszaküldési lehetőség és minimum 2 év garancia
ID HR2738/00

Funkciók

Műszaki adatok

Specifikációk

Származási hely

Gyártás helye
  • Bosznia és Hercegovina

Tartósság

Csomagolás
  • > 75% újrahasznosított tartalom
Felhasználói kézikönyv
  • 90% újrahasznosított papír

Kompatibilitás

Mellékelt tartozékok 1
  • Felhasználói kézikönyv
Mellékelt tartozékok 2
  • Garanciajegy

Műszaki adatok

Tápellátás
  • 25
Feszültség
  • 230
Frekvencia
  • 50
Darabszám a csomagolásban
  • 1
Akkumulátoros termék
  • Nem

Biztonsági funkció

Biztonsági tanúsítvány
  • Igen
Automatikus kikapcsolás
  • Igen
Hőmérséklet-kijelző
  • Nem
Automatikus pengeleállítás
  • Nem
Gyermekzár
  • Nem

Tömeg és méretek

Termék hossza
  • 14,5
Termék szélessége
  • 19,7
Termék magassága
  • 16,4
Termék tömege
  • 0,535
Csomagolás hossza
  • 18
Csomagolás szélessége
  • 18
Csomagolás magassága
  • 17,5
Csomagolás súlya
  • 0,72

Általános műszaki adatok

Elsődleges anyag
  • Fém
Másodlagos anyag
  • Műanyag
Előre programozott beállítások
  • Nem
Funkciók
  • Citrusprés
Termék típusa
  • Citrusprés
Adagok száma
  • 2
Csúszásmentes talp
  • Igen
Felület
  • kézi gyümölcsléfacsarás
Kábel hossza
  • 0,8
Vezetéktárolás
  • Igen
Melegen tartás funkció
  • Nem
Időzítő
  • Nem
Technológia
  • Automatikus visszatekerés
Beépített be-/kikapcsoló
  • Igen
Állítható hőfokszabályozó
  • Nem
Üzemi fény
  • Nem
Hőszigetelt fogantyúk
  • Nem
Mosogatógépben mosható alkatrészek
  • Igen
Űrtartalom szintjelzése
  • Igen
Kehely anyaga
  • Műanyag (PP)
Penge anyaga
  • Műanyag (PP)
BPA-mentes
  • Igen
Pulzáló funkció
  • Nem
Leválasztható pengék
  • Nem
Hallható zajszint (normál)
  • Lc = 72 dB(A)
Jótállás
  • 2 év

Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók

Itt találhatja a terméktámogatást, beleértve a használati útmutatókat, biztonsági információkat, GYIK-et és hibaelhárítást: https://www.home.id/HR2738