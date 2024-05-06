Daily Collection Citrusprés
HR2738/00
Daily Collection Citrusprés
RRP 9 499 Ft
8 990 Ft
Frissen facsart gyümölcslé könnyedén
Mosogatógépben tisztítható elemek, kompakt kialakítás
A citruspréssel könnyedén készíthet ízletes gyümölcslevet otthonában. A kompakt kialakításnak köszönhetően egyszerűen tárolható, és az összes alkatrész mosogatógépben mosható, így tisztításával időt takaríthat meg.
ID HR2738/00
Funkciók
Műszaki adatok
Specifikációk
Származási hely
|Gyártás helye
Tartósság
|Csomagolás
|Felhasználói kézikönyv
Kompatibilitás
|Mellékelt tartozékok 1
|Mellékelt tartozékok 2
Műszaki adatok
|Tápellátás
|Feszültség
|Frekvencia
|Darabszám a csomagolásban
|Akkumulátoros termék
Biztonsági funkció
|Biztonsági tanúsítvány
|Automatikus kikapcsolás
|Hőmérséklet-kijelző
|Automatikus pengeleállítás
|Gyermekzár
Tömeg és méretek
|Termék hossza
|Termék szélessége
|Termék magassága
|Termék tömege
|Csomagolás hossza
|Csomagolás szélessége
|Csomagolás magassága
|Csomagolás súlya
Általános műszaki adatok
|Elsődleges anyag
|Másodlagos anyag
|Előre programozott beállítások
|Funkciók
|Termék típusa
|Adagok száma
|Csúszásmentes talp
|Felület
|Kábel hossza
|Vezetéktárolás
|Melegen tartás funkció
|Időzítő
|Technológia
|Beépített be-/kikapcsoló
|Állítható hőfokszabályozó
|Üzemi fény
|Hőszigetelt fogantyúk
|Mosogatógépben mosható alkatrészek
|Űrtartalom szintjelzése
|Kehely anyaga
|Penge anyaga
|BPA-mentes
|Pulzáló funkció
|Leválasztható pengék
|Hallható zajszint (normál)
|Jótállás
Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók