Viva Collection Kompakt konyhai robotgép

Házi készítésű ételek – rengeteg lehetőség Nagyszerű eredmények még a kemény hozzávalók esetén is

Ha szereti a házi készítésű ételeket, akkor imádni fogja Philips Viva Collection kompakt kialakítású konyhai robotgépünket. Ezt a termékkollekciót kifejezetten a rohanó mindennapokhoz terveztük. Segítségével gyorsan készíthet ízletes ételeket, még ha azok kemény hozzávalókat is tartalmaznak.