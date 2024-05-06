Kávégépek

Konyhai kisgépek

Vasalás

Padlóápolás

Légtisztítás, légkezelés

Kisállat termékek

Alkatrészek és tartozékok

Ajánlatok

Támogatás és szolgáltatás

Rólunk

RólunkTámogatás és szolgáltatásVisszaküldés kéréseRegisztráld a termékedTámogatás és szolgáltatásAjánlatokRegisztrálj és spóroljKedvencekVissza a mindennapokbaAlkatrészek és tartozékokKisállat termékekLégtisztítás, légkezelésHősugárzókVentilátorokPáramentesítőkPárásítók2 az 1-ben légtisztító és párásítóMultifunkcionálisAir PerformerLégtisztítókPadlóápolásFolttisztító készülékRobotporszívókHomeRunPorzsákos és porzsák nélküli porszívókVezeték nélküli porszívókAquaPlusVezeték nélküli takarítókészülékekAquaTrioOneUp elektromos felmosókOneUpVasalásRuhaápolásAll-in-One vasalási megoldásGőzállomásokPerfectCareGőzölős vasalókKézi gőzölők5000 seriesKonyhai kisgépekVízforralókKenyérpirítók és szendvicssütőkGrillekTésztakészítőkEgyéb konyhai gépekTurmixgépek és gyümölcscentrifugákFlip & Juice™AirfryerekDupla kosaras airfryerekEgykosaras airfryerekKávégépekFilteres kávégépekSENSEO® kávégépekPhilips beépített őrlős kávégépekBaristina eszpresszógépSaeco automata kávégépekXelsisPhilips automata kávégépekLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
Magyarország Hungarian (Magyarország)
Vissza a mindennapokba. Vásároljon most

Viva Collection Kompakt konyhai robotgép

HR7530/10

Viva Collection Kompakt konyhai robotgép

RRP 63 999 Ft
54 990 Ft
Standard Product Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Standard Product Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Front Product Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Product in Use Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Compact Food Processor
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Compact Food Processor
Product in Use Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Product in Use Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Product in Use Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Product in Use Photo Philips Viva Collection Compact Food Processor
Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Compact Food Processor

Házi készítésű ételek – rengeteg lehetőség

Nagyszerű eredmények még a kemény hozzávalók esetén is

Ha szereti a házi készítésű ételeket, akkor imádni fogja Philips Viva Collection kompakt kialakítású konyhai robotgépünket. Ezt a termékkollekciót kifejezetten a rohanó mindennapokhoz terveztük. Segítségével gyorsan készíthet ízletes ételeket, még ha azok kemény hozzávalókat is tartalmaznak.

undefinedCsomagját ingyenes kiszállítással is kérheti
undefined2-3 munkanap
undefined14 napos visszaküldési lehetőség és minimum 2 év garancia
ID HR7530/10

Funkciók

Műszaki adatok

Specifikációk

Származási hely

Gyártás helye
  • Kína

Tömeg és méretek

Termék hossza
  • 21,3
Termék szélessége
  • 20,6
Termék magassága
  • 39,8
Termék tömege
  • 2,203
Csomagolás hossza
  • 58
Csomagolás szélessége
  • 27
Csomagolás magassága
  • 29,5
Tömege csomagolással
  • 4,712

Általános műszaki adatok

Elsődleges anyag
  • Műanyag
Másodlagos anyag
  • Fém
Előre programozott beállítások
  • Nem
Funkciók
  • Turmixolás, aprítás, szeletelés/reszelés, dagasztás, elegyítés, citrusprés, darálás
Termék típusa
  • Konyhai robotgép
Tanúsítványok
  • n. a.
Kosár űrtartalma
  • n. a.
Víztartály űrtartalma
  • n. a.
Adagok száma
  • 6
Csúszásmentes talp
  • Igen
Felület
  • Forgatható gomb
Kábel hossza
  • 1
Vezetéktárolás
  • Igen
Melegen tartás funkció
  • n. a.
Időzítő
  • n. a.
Technológia
  • PowerChop technológia
Beépített be-/kikapcsoló
  • Igen
Állítható hőfokszabályozó
  • n. a.
Üzemi fény
  • n. a.
Hőszigetelt fogantyúk
  • n. a.
Mosogatógépben mosható alkatrészek
  • Igen
Min. hőmérséklet
  • n. a.
Maximális hőmérséklet
  • n. a.
Űrtartalom szintjelzése
  • Igen
Nyomáscsökkentő szelep
  • n. a.
Kehely anyaga
  • SAN
Penge anyaga
  • Rozsdamentes acél
Fordulat per perc (ford./perc)
  • 19000
BPA-mentes
  • Igen
Pulzáló funkció
  • Igen
Leválasztható pengék
  • Igen
Jégaprításra alkalmas
  • Igen
Forró alapanyagok turmixolására alkalmas
  • Nem
Receptgyűjtemény
  • Nem
Hallható zajszint (normál)
  • Lc = 87 dB(A)
Zajszint (teljesítmény)
  • n. a.
Hallható zajszint (alvó)
  • n. a.
Internetkapcsolat
  • n. a.
Smart Home kompatibilitás
  • n. a.
Wi-Fi hatótávolsága
  • n. a.
Jótállás
  • 2
Melegítési idő
  • n. a.
Száraz élelmiszerekhez is használható
  • n. a.
Öntisztító funkció
  • n. a.
EU-megfelelőségi nyilatkozat
  • Igen

Tartósság

Csomagolás
  • > 75% újrahasznosított tartalom

Kompatibilitás

Mellékelt tartozékok 1
  • Kétoldalú tárcsa, elegyítő eszköz, kehely
Mellékelt tartozékok 2
  • S-alakú aprítókés, dagasztótartozék, hasábburgonya-készítő eszköz
Mellékelt tartozékok 3
  • Citrusprés, daráló, tárolódoboz
Külön megvásárolható tartozékok – 1
  • DFU, IIB
Külön megvásárolható tartozékok – 2
  • QSG, garanciajegy
Külön megvásárolható tartozékok – 3
  • levél

Műszaki adatok

Tápellátás
  • 850 W
Feszültség
  • 230 V
Frekvencia
  • 50 Hz
Darabszám a csomagolásban
  • 1
Akkumulátoros termék
  • Nem
Energiahatékonysági besorolás
  • n. a.

Biztonsági funkció

Biztonsági tanúsítvány
  • Igen
Automatikus kikapcsolás
  • Nem
Hőmérséklet-kijelző
  • Nem
Automatikus pengeleállítás
  • Igen
Gyermekzár
  • Nem

Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók

Itt találhatja a terméktámogatást, beleértve a használati útmutatókat, biztonsági információkat, GYIK-et és hibaelhárítást: https://www.home.id/HR7530