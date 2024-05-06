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7000 Series Konyhai robotgép
HR7778/00
7000 Series Konyhai robotgép
RRP 119 999 Ft
94 990 Ft
Vágás, szeletelés, aprítás, dagasztás, habverés és keverés
Készítse el kedvenc receptjeit a PowerChop technológia és egyéb funkciók segítségével
Ez a Philips 7000 Series konyhai robotgép sokoldalú választás konyhai igényeihez. Új, innovatív fém dagasztóhorgával, nagy teljesítményű, 1300 W-os motorjával és egyérintéses automatikus dagasztás gombjával egyszerűen süthet kenyeret.
ID HR7778/00
Funkciók
Műszaki adatok
Specifikációk
Származási hely
|Gyártás helye
Tömeg és méretek
|Termék hossza
|Termék szélessége
|Termék magassága
|Termék tömege
|Csomagolás hossza
|Csomagolás szélessége
|Csomagolás magassága
|Csomagolás tömege
Általános műszaki adatok
|Elsődleges anyag
|Másodlagos anyag
|Előre programozott beállítások
|Funkciók
|Termék típusa
|Tanúsítványok
|Kosár űrtartalma
|Víztartály űrtartalma
|Adagok száma
|Csúszásmentes talp
|Felület
|Kábel hossza
|Vezetéktárolás
|Melegen tartás funkció
|Időzítő
|Technológia
|Beépített be-/kikapcsoló
|Állítható hőfokszabályozó
|Üzemi fény
|Hőszigetelt fogantyúk
|Mosogatógépben mosható alkatrészek
|Min. hőmérséklet
|Maximális hőmérséklet
|Űrtartalom szintjelzése
|Nyomáscsökkentő szelep
|Kehely anyaga
|Penge anyaga
|Fordulat per perc (ford./perc)
|BPA-mentes
|Pulzáló funkció
|Leválasztható pengék
|Jégaprításra alkalmas
|Forró alapanyagok turmixolására alkalmas
|Receptgyűjtemény
|Hallható zajszint (normál)
|Zajszint (teljesítmény)
|Hallható zajszint (alvó)
|Internetkapcsolat
|Intelligens otthonnal kompatibilis
|Wi-Fi hatótávolsága
|Jótállás
|Melegítési idő
|Szárazeledellel kompatibilis
|Öntisztító funkció
|EU-megfelelőségi nyilatkozat
Tartósság
|Csomagolás
Kompatibilitás
|Mellékelt tartozékok 1
|Mellékelt tartozékok 2
|Mellékelt tartozékok 3
|Külön megvásárolható tartozékok – 1
|Külön megvásárolható tartozékok – 2
|Külön megvásárolható tartozékok – 3
Műszaki adatok
|Tápellátás
|Feszültség
|Frekvencia
|Darabszám a csomagolásban
|Akkumulátoros termék
|Energiahatékonysági besorolás
Biztonsági funkció
|Biztonsági tanúsítvány
|Automatikus kikapcsolás
|Hőmérséklet-kijelző
|Automatikus pengeleállítás
|Gyermekzár
Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók