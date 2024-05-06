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7000 Series Konyhai robotgép

HR7778/00

7000 Series Konyhai robotgép

RRP 119 999 Ft
94 990 Ft
Standard Product Photo Philips 7000 Series Food processor
Standard Product Photo Philips 7000 Series Food processor
Alternative Product Photograph Philips 7000 Series Food processor
Product Detail Photograph Philips 7000 Series Food processor HR7778_00
Product in Use Photo Philips 7000 Series Food processor
Product in Use Photo Philips 7000 Series Food processor
Product in Use Photo Philips 7000 Series Food processor
Main in-use photograph Philips 7000 Series Food processor
Product Detail Photograph Philips 7000 Series Food processor
Emotional Benefit Photo Philips 7000 Series Food processor
Emotional Benefit Photo Philips 7000 Series Food processor
Emotional Benefit Photo Philips 7000 Series Food processor

Vágás, szeletelés, aprítás, dagasztás, habverés és keverés

Készítse el kedvenc receptjeit a PowerChop technológia és egyéb funkciók segítségével

Ez a Philips 7000 Series konyhai robotgép sokoldalú választás konyhai igényeihez. Új, innovatív fém dagasztóhorgával, nagy teljesítményű, 1300 W-os motorjával és egyérintéses automatikus dagasztás gombjával egyszerűen süthet kenyeret.

undefinedCsomagját ingyenes kiszállítással is kérheti
undefined2-3 munkanap
undefined14 napos visszaküldési lehetőség és minimum 2 év garancia
ID HR7778/00

Funkciók

Műszaki adatok

Specifikációk

Származási hely

Gyártás helye
  • Kína

Tömeg és méretek

Termék hossza
  • 26,6
Termék szélessége
  • 25,5
Termék magassága
  • 42
Termék tömege
  • 3,865
Csomagolás hossza
  • 39
Csomagolás szélessége
  • 59
Csomagolás magassága
  • 49,5
Csomagolás tömege
  • 10,583

Általános műszaki adatok

Elsődleges anyag
  • Műanyag
Másodlagos anyag
  • Fém
Előre programozott beállítások
  • Igen
Funkciók
  • Turmixolás, aprítás, szeletelés/reszelés, dagasztás, elegyítés, citrusprés
Termék típusa
  • Konyhai robotgép
Tanúsítványok
  • n. a.
Kosár űrtartalma
  • n. a.
Víztartály űrtartalma
  • n. a.
Adagok száma
  • 8
Csúszásmentes talp
  • Igen
Felület
  • Forgatható gomb, 3 előre beállított programgomb
Kábel hossza
  • 1
Vezetéktárolás
  • Igen
Melegen tartás funkció
  • n. a.
Időzítő
  • n. a.
Technológia
  • PowerChop technológia
Beépített be-/kikapcsoló
  • Igen
Állítható hőfokszabályozó
  • n. a.
Üzemi fény
  • n. a.
Hőszigetelt fogantyúk
  • n. a.
Mosogatógépben mosható alkatrészek
  • Igen
Min. hőmérséklet
  • n. a.
Maximális hőmérséklet
  • n. a.
Űrtartalom szintjelzése
  • Igen
Nyomáscsökkentő szelep
  • n. a.
Kehely anyaga
  • SAN
Penge anyaga
  • Rozsdamentes acél
Fordulat per perc (ford./perc)
  • 23000
BPA-mentes
  • Igen
Pulzáló funkció
  • Igen
Leválasztható pengék
  • Igen
Jégaprításra alkalmas
  • Igen
Forró alapanyagok turmixolására alkalmas
  • Nem
Receptgyűjtemény
  • Nem
Hallható zajszint (normál)
  • Lc = 88 dB(A)
Zajszint (teljesítmény)
  • n. a.
Hallható zajszint (alvó)
  • n. a.
Internetkapcsolat
  • n. a.
Intelligens otthonnal kompatibilis
  • n. a.
Wi-Fi hatótávolsága
  • n. a.
Jótállás
  • 2
Melegítési idő
  • n. a.
Szárazeledellel kompatibilis
  • n. a.
Öntisztító funkció
  • n. a.
EU-megfelelőségi nyilatkozat
  • Igen

Tartósság

Csomagolás
  • > 90% újrahasznosított tartalom

Kompatibilitás

Mellékelt tartozékok 1
  • Kétoldalú tárcsa, elegyítő eszköz, kehely
Mellékelt tartozékok 2
  • S-alakú aprítókés, dagasztótartozék
Mellékelt tartozékok 3
  • Citrusprés, spatula
Külön megvásárolható tartozékok – 1
  • DFU
Külön megvásárolható tartozékok – 2
  • QSG, garanciajegy
Külön megvásárolható tartozékok – 3
  • POS matrica

Műszaki adatok

Tápellátás
  • 1300 W
Feszültség
  • 230 V
Frekvencia
  • 50 Hz
Darabszám a csomagolásban
  • 1
Akkumulátoros termék
  • Nem
Energiahatékonysági besorolás
  • n. a.

Biztonsági funkció

Biztonsági tanúsítvány
  • Igen
Automatikus kikapcsolás
  • Nem
Hőmérséklet-kijelző
  • Nem
Automatikus pengeleállítás
  • Igen
Gyermekzár
  • Nem

Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók

Itt találhatja a terméktámogatást, beleértve a használati útmutatókat, biztonsági információkat, GYIK-et és hibaelhárítást: https://www.home.id/HR7778