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2000 Series Párásító

HU2718/10

2000 Series Párásító

RRP 47 999 Ft
44 199 Ft
Standard Product Photo Philips 2000 Series Air humidifier
Standard Product Photo Philips 2000 Series Air humidifier
HU2718_3500x1969 px_Powerful and even moisture distribution.tif
Product in Use Photo Philips 2000 Series Air humidifier
Humidifiers-2000-Series_HU2718_PIS
Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
Product Detail Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
Product Detail Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
FY3446_30_HU3918_10_ABM_Print_CMYK.tif
Product in Use Photo Philips 2000 Series Air humidifier
Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
Main in-use photograph Philips 2000 Series Air humidifier HU2718_10

Érezze a különbséget!

Száraz levegő párásítása önbeállító funkcióval

Töltse meg otthonát tiszta, kellemes levegővel. A NanoCloud technológia nem okoz fehér porlerakódást vagy nedves foltokat a párásítás során, és akár 99%-kal képes csökkenteni a baktériumok számát (1). A szoba ideális párásítását az intelligens érzékelők és az egyenletes levegőelosztás segíti elő.

undefinedCsomagját ingyenes kiszállítással is kérheti
undefined2-3 munkanap
undefined14 napos visszaküldési lehetőség és minimum 2 év garancia.
ID HU2718/10

Funkciók

Műszaki adatok

Specifikációk

Általános műszaki adatok

Termék típusa
  • Párásító
Technológia
  • Párologtatásos párásítás
Szín
  • Fekete/rézszínű
Elsődleges anyag
  • Műanyag
Víztartály űrtartalma
  • 2 l

Származási hely

Gyártás helye
  • Kína

Teljesítmény

Működési idő
  • 15 óra
Párásítás mértéke
  • 200 ml/óra
Max. szobaméret
  • 32 m²

Kompatibilitás

Mellékelt tartozékok 1
  • Párásító szűrő
Külön megvásárolható tartozékok – 1
  • Párásító szűrő (FY3446)

Biztonsági funkció

Automatikus kikapcsolás
  • Igen
„Víztartály megtelt” figyelmeztetés
  • Igen

Energiahatékonyság

Fogyasztás készenlétben
  • < 0,5 W
Feszültség
  • 220–240 V
Maximális teljesítmény
  • 17 W

Felhasználás

Kábel hossza
  • 1,6 m
Üzemmódok
  • Automatikus üzemmód, alvó üzemmód
Sebességbeállítások
  • 3
Páratartalom-beállítások
  • 40%, 50%, 60%
Időzítő
  • 1–9 óra
Visszajelzés a levegőminőségről
  • Számozás szerint
Felület
  • Érintésvezérlés, numerikus, LED

Karbantartás

Jótállás
  • 2 év
Szűrő élettartama
  • Akár 6 hónap

Tömeg és méretek

Termék magassága
  • 350 mm
Termék tömege
  • 2,56 kg
Termék szélessége
  • 220 mm
Termék hossza
  • 220 mm
Csomagolás hossza
  • 280 mm
Csomagolás szélessége
  • 280 mm
Csomagolás magassága
  • 400 mm
Csomagolás súlya
  • 3,68 kg

Műszaki adatok

Páratartalom-érzékelő
  • Igen
Min. zajszint
  • 33 dB(A)
Max. zajszint
  • 47 dB(A)

Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók

Itt találhatja a terméktámogatást, beleértve a használati útmutatókat, biztonsági információkat, GYIK-et és hibaelhárítást: https://www.home.id/HU2718