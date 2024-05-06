2000 Series Párásító

Érezze a különbséget! Száraz levegő párásítása önbeállító funkcióval

Töltse meg otthonát tiszta, kellemes levegővel. A NanoCloud technológia nem okoz fehér porlerakódást vagy nedves foltokat a párásítás során, és akár 99%-kal képes csökkenteni a baktériumok számát (1). A szoba ideális párásítását az intelligens érzékelők és az egyenletes levegőelosztás segíti elő.