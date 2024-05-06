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2000 Series Párásító
HU2718/10
2000 Series Párásító
RRP 47 999 Ft
44 199 Ft
Érezze a különbséget!
Száraz levegő párásítása önbeállító funkcióval
Töltse meg otthonát tiszta, kellemes levegővel. A NanoCloud technológia nem okoz fehér porlerakódást vagy nedves foltokat a párásítás során, és akár 99%-kal képes csökkenteni a baktériumok számát (1). A szoba ideális párásítását az intelligens érzékelők és az egyenletes levegőelosztás segíti elő.
ID HU2718/10
Funkciók
Műszaki adatok
Specifikációk
Általános műszaki adatok
|Termék típusa
|Technológia
|Szín
|Elsődleges anyag
|Víztartály űrtartalma
Származási hely
|Gyártás helye
Teljesítmény
|Működési idő
|Párásítás mértéke
|Max. szobaméret
Kompatibilitás
|Mellékelt tartozékok 1
|Külön megvásárolható tartozékok – 1
Biztonsági funkció
|Automatikus kikapcsolás
|„Víztartály megtelt” figyelmeztetés
Energiahatékonyság
|Fogyasztás készenlétben
|Feszültség
|Maximális teljesítmény
Felhasználás
|Kábel hossza
|Üzemmódok
|Sebességbeállítások
|Páratartalom-beállítások
|Időzítő
|Visszajelzés a levegőminőségről
|Felület
Karbantartás
|Jótállás
|Szűrő élettartama
Tömeg és méretek
|Termék magassága
|Termék tömege
|Termék szélessége
|Termék hossza
|Csomagolás hossza
|Csomagolás szélessége
|Csomagolás magassága
|Csomagolás súlya
Műszaki adatok
|Páratartalom-érzékelő
|Min. zajszint
|Max. zajszint
Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók