3000 Series Dupla kosaras Airfryer

Úgy terveztük, hogy ételeit ízlése szerint készíthesse el Ropogós, puha és egyenletesen átsült ételek minden alkalommal

A Philips 3000 Series Airfryer két kosarával gondoskodik arról, hogy egyszerre kétféle ételt is frissen és forrón tálalhasson. Fogjon bele az ízletes és finom ételek elkészítésébe a családi főételekhez használható nagyméretű fiókkal és a köretek vagy egyszemélyes adagok elkészítéséhez való kisebb fiókkal.