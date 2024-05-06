3000 Series Dupla kosaras Airfryer
NA353/10
3000 Series Dupla kosaras Airfryer
Úgy terveztük, hogy ételeit ízlése szerint készíthesse el
Ropogós, puha és egyenletesen átsült ételek minden alkalommal
A Philips 3000 Series Airfryer két kosarával gondoskodik arról, hogy egyszerre kétféle ételt is frissen és forrón tálalhasson. Fogjon bele az ízletes és finom ételek elkészítésébe a családi főételekhez használható nagyméretű fiókkal és a köretek vagy egyszemélyes adagok elkészítéséhez való kisebb fiókkal.
Funkciók
Műszaki adatok
Specifikációk
Származási hely
|Gyártás helye
Műszaki adatok
|Tápellátás
|Feszültség
|Frekvencia
|Darabszám a csomagolásban
|Akkumulátoros termék
Tartósság
|Csomagolás
|Kézikönyv
Általános műszaki adatok
|Elsődleges anyag
|Másodlagos anyag
|Kapacitás
|Hőálló
|Csúszásmentes talp
|Áttetsző fedél
|Felület
|Kábel hossza
|Vezetéktárolás
|Melegen tartás funkció
|Programok
|Kosarak száma
|Kivehető kosár
|Időzítő
|Távvezérlő
|Internetkapcsolat
|Technológia
|Beépített be-/kikapcsoló
|Automatikus kikapcsolás
|Állítható hőfokszabályozó
|Üzemi fény
|Hőszigetelt fogantyúk
|Mosogatógépben mosható
|Hőmérséklet-kijelző
|Hideg falú ház
|Maximális hőmérséklet (°C)
|Külön megvásárolható tartozékok – 1
|Tapadásmentes bevonat
|Jótállás
|Egy kosaras vagy dupla kosaras
|Csatlakoztathatóság
Tömeg és méretek
|Termék hossza
|Termék szélessége
|Termék magassága
|Termék tömege
|A termék méretei
|Csomagolás hossza
|Csomagolás szélessége
|Csomagolás magassága
|Csomagolás tömege
|Csomagolás mérete
Általános műszaki adatok
|Szabadalmaztatott Rapid Air technológia
Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók
3000 Series Dupla kosaras Airfryer
NA352_00
- RapidAir technológia
- Szinkronizálható kosarak
- 8 előbeállítás
3000 Series Dupla kosaras Airfryer
NA351_00
- RapidAir technológia
- Szinkronizálható kosarak
- 8 előbeállítás
3000 Series Dupla kosaras Airfryer
NA352_04
- RapidAir technológia
- Szinkronizálható kosarak
- Kétszintes grillező tartozék