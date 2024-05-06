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3000 Series Dupla kosaras Airfryer

NA353/10

3000 Series Dupla kosaras Airfryer

RRP 81 999 Ft
59 990 Ft
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Úgy terveztük, hogy ételeit ízlése szerint készíthesse el

Ropogós, puha és egyenletesen átsült ételek minden alkalommal

A Philips 3000 Series Airfryer két kosarával gondoskodik arról, hogy egyszerre kétféle ételt is frissen és forrón tálalhasson. Fogjon bele az ízletes és finom ételek elkészítésébe a családi főételekhez használható nagyméretű fiókkal és a köretek vagy egyszemélyes adagok elkészítéséhez való kisebb fiókkal.

undefinedCsomagját ingyenes kiszállítással is kérheti
undefined2-3 munkanap
undefined14 napos visszaküldési lehetőség és minimum 2 év garancia
ID NA353/10

Funkciók

Műszaki adatok

Specifikációk

Származási hely

Gyártás helye
  • Kína

Műszaki adatok

Tápellátás
  • 2750 W
Feszültség
  • 220–240 V
Frekvencia
  • 50 Hz
Darabszám a csomagolásban
  • 1
Akkumulátoros termék
  • Nem

Tartósság

Csomagolás
  • > 25% újrahasznosított tartalom
Kézikönyv
  • 100%

Általános műszaki adatok

Elsődleges anyag
  • Műanyag
Másodlagos anyag
  • Fém
Kapacitás
  • 9 l
Hőálló
  • Igen
Csúszásmentes talp
  • Igen
Áttetsző fedél
  • Nem
Felület
  • Digitális
Kábel hossza
  • 0,8
Vezetéktárolás
  • Igen
Melegen tartás funkció
  • Nem
Programok
  • 8 előbeállítás
Kosarak száma
  • Igen
Kivehető kosár
  • Igen
Időzítő
  • Igen
Távvezérlő
  • Nem
Internetkapcsolat
  • Nem
Technológia
  • Rapid Air
Beépített be-/kikapcsoló
  • Nem
Automatikus kikapcsolás
  • Nem
Állítható hőfokszabályozó
  • Igen
Üzemi fény
  • Nem
Hőszigetelt fogantyúk
  • Igen
Mosogatógépben mosható
  • Igen
Hőmérséklet-kijelző
  • Igen
Hideg falú ház
  • Igen
Maximális hőmérséklet (°C)
  • 200
Külön megvásárolható tartozékok – 1
  • Sütőkészlet
Tapadásmentes bevonat
  • Igen
Jótállás
  • Igen
Egy kosaras vagy dupla kosaras
  • Dupla kosaras
Csatlakoztathatóság
  • Nem

Tömeg és méretek

Termék hossza
  • 443,9
Termék szélessége
  • 382,5
Termék magassága
  • 314,2
Termék tömege
  • 7,85 kg
A termék méretei
  • 382,5 x 443,9 x 314,2 mm
Csomagolás hossza
  • 490 mm
Csomagolás szélessége
  • 390 mm
Csomagolás magassága
  • 370 mm
Csomagolás tömege
  • 9,68 kg
Csomagolás mérete
  • 490 mm × 390 mm × 370mm

Általános műszaki adatok

Szabadalmaztatott Rapid Air technológia
  • Igen

Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók

Itt találhatja a terméktámogatást, beleértve a használati útmutatókat, biztonsági információkat, GYIK-et és hibaelhárítást: https://www.home.id/NA353

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