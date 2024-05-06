Philips SteamFry+ Dual 9 L Dupla kosaras Airfryer

Az első dupla kosaras típus párolás funkcióval Főzzön 2 különböző hozzávalót, melyek egyszerre készülnek el

Két kosár a sütéshez, pörköléshez és grillezéshez, az egyik pedig párolásra is alkalmas. Élvezze az ízletes ételeket a RapidAir Plus és az Air Steam technológia segítségével.