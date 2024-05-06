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Philips SteamFry+ Dual 9 L Dupla kosaras Airfryer
NA552/00
Philips SteamFry+ Dual 9 L Dupla kosaras Airfryer
RRP 114 999 Ft
95 599 Ft
Az első dupla kosaras típus párolás funkcióval
Főzzön 2 különböző hozzávalót, melyek egyszerre készülnek el
Két kosár a sütéshez, pörköléshez és grillezéshez, az egyik pedig párolásra is alkalmas. Élvezze az ízletes ételeket a RapidAir Plus és az Air Steam technológia segítségével.
ID NA552/00
Funkciók
Műszaki adatok
Specifikációk
Származási hely
|Gyártás helye
Műszaki adatok
|Tápellátás
|Feszültség
|Frekvencia
|Darabszám a csomagolásban
|Akkumulátoros termék
|Hőmérséklet-tartomány
Főzőfunkciók
|Funkciók
Tartósság
|Csomagolás
|Kézikönyv
Általános műszaki adatok
|Elsődleges anyag
|Másodlagos anyag
|Kapacitás
|Hőálló
|Csúszásmentes talp
|Áttetsző fedél
|Felület
|Kábel hossza
|Vezetéktárolás
|Melegen tartás funkció
|Programok
|Digitális érintőképernyős felület
|Kosarak száma
|Kivehető kosár
|Időzítő
|Távvezérlő
|Internetkapcsolat
|Technológia
|Beépített be-/kikapcsoló
|Automatikus kikapcsolás
|Állítható hőfokszabályozó
|Üzemi fény
|Hőszigetelt fogantyúk
|Mosogatógépben mosható
|Hőmérséklet-kijelző
|Hideg falú ház
|Maximális hőmérséklet (°C)
|Tapadásmentes bevonat
|Jótállás
|Szín
|Egy kosaras vagy dupla kosaras
|Csatlakoztathatóság
Tömeg és méretek
|Termék hossza
|Termék szélessége
|Termék magassága
|Termék tömege
|A termék méretei
|Csomagolás hossza
|Csomagolás szélessége
|Csomagolás magassága
|Csomagolás tömege
|Csomagolás mérete
Általános műszaki adatok
|Mosogatógépben mosható alkatrészek
Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók