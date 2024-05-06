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Philips SteamFry+ Dual 9 L Dupla kosaras Airfryer

NA552/00

Philips SteamFry+ Dual 9 L Dupla kosaras Airfryer

RRP 114 999 Ft
95 599 Ft
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Az első dupla kosaras típus párolás funkcióval

Főzzön 2 különböző hozzávalót, melyek egyszerre készülnek el

Két kosár a sütéshez, pörköléshez és grillezéshez, az egyik pedig párolásra is alkalmas. Élvezze az ízletes ételeket a RapidAir Plus és az Air Steam technológia segítségével.

undefinedCsomagját ingyenes kiszállítással is kérheti
undefined2-3 munkanap
undefined14 napos visszaküldési lehetőség és minimum 2 év garancia
ID NA552/00

Funkciók

Műszaki adatok

Specifikációk

Származási hely

Gyártás helye
  • Kína

Műszaki adatok

Tápellátás
  • 2750 W
Feszültség
  • 220–240 V
Frekvencia
  • 50 Hz
Darabszám a csomagolásban
  • 1
Akkumulátoros termék
  • Nem
Hőmérséklet-tartomány
  • 40–200 °C

Főzőfunkciók

Funkciók
  • Párolás funkció
  • Párolás és forrólevegős sütés funkció

Tartósság

Csomagolás
  • Környezetbarát csomagolás
Kézikönyv
  • 100%-ban újrahasznosítható

Általános műszaki adatok

Elsődleges anyag
  • Műanyag
Másodlagos anyag
  • Fém
Kapacitás
  • 9 l
Hőálló
  • Igen
Csúszásmentes talp
  • Igen
Áttetsző fedél
  • Nem
Felület
  • Digitális
Kábel hossza
  • 1 m
Vezetéktárolás
  • Igen
Melegen tartás funkció
  • Igen
Programok
  • 12
Digitális érintőképernyős felület
  • LED
Kosarak száma
  • 2
Kivehető kosár
  • Igen
Időzítő
  • Akár 60 perc
Távvezérlő
  • Nem
Internetkapcsolat
  • Nem
Technológia
  • RapidAir Plus
Beépített be-/kikapcsoló
  • Igen
Automatikus kikapcsolás
  • Igen
Állítható hőfokszabályozó
  • Igen
Üzemi fény
  • Igen
Hőszigetelt fogantyúk
  • Igen
Mosogatógépben mosható
  • Igen
Hőmérséklet-kijelző
  • Igen
Hideg falú ház
  • Igen
Maximális hőmérséklet (°C)
  • 200 °C
Tapadásmentes bevonat
  • Igen
Jótállás
  • 2 év
Szín
  • Fekete rozsdamentes acél, réz színű fogantyú
Egy kosaras vagy dupla kosaras
  • Dupla kosaras
Csatlakoztathatóság
  • Nem

Tömeg és méretek

Termék hossza
  • 351
Termék szélessége
  • 382
Termék magassága
  • 443
Termék tömege
  • 8,75 kg
A termék méretei
  • 351 x 382 x 443 mm
Csomagolás hossza
  • 400
Csomagolás szélessége
  • 390
Csomagolás magassága
  • 490
Csomagolás tömege
  • 10,77 kg
Csomagolás mérete
  • 400 x 390 x 490 mm

Általános műszaki adatok

Mosogatógépben mosható alkatrészek
  • Igen

Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók

Itt találhatja a terméktámogatást, beleértve a használati útmutatókat, biztonsági információkat, GYIK-et és hibaelhárítást: https://www.home.id/NA552