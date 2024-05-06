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Házi kedvencek sorozat Itatókút-szűrők

PAW0010/01

Házi kedvencek sorozat Itatókút-szűrők

5 499 Ft
PAW0010_Filter_D3_1x1
PAW0010_Filter_D3_1x1
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PAW0010_Filter_D1_16x9
Pet Series Water Fountain PAW3210_02 Dark Grey Product Detail Photograph (PPL) filter 16X9.jpg
PAW0010_Filter_PIM_16x9.jpg

Adjon macskájának csobogó vizet, mintha a természetben lenne!

Kijár nekik a kényeztetés. Mindig.

Szűrőink minden esetben tiszta és friss ivóvizet garantálnak. Az aktív szénnel készült szűrő biztosítja, hogy macskája mindig jól hidratált maradjon kristálytiszta vízzel.

undefinedCsomagját ingyenes kiszállítással is kérheti
undefined2-3 munkanap
undefined14 napos visszaküldési lehetőség és minimum 2 év garancia.
ID PAW0010/01

Funkciók

Műszaki adatok

Specifikációk

Tömeg és méretek

Termék hossza
  • 148 mm
Termék szélessége
  • 148 mm
Termék magassága
  • 7 mm
Termék tömege
  • 53 g
Csomagolás hossza
  • 15 cm
Csomagolás szélessége
  • 15 cm
Csomagolás magassága
  • 2,5 cm
Tömege csomagolással
  • 37 g

Tartósság

Csomagolás
  • 100% újrahasznosított papírból

Műszaki adatok

Darabszám a csomagolásban
  • 3 db

Általános műszaki adatok

Elsődleges anyag
  • Aktív szén, nem szőtt szövet
Funkciók
  • Szűrő
Termék típusa
  • Szűrő
Jótállás
  • 2 éves

Származási hely

Gyártás helye
  • Kína

Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók

Itt találhatja a terméktámogatást, beleértve a használati útmutatókat, biztonsági információkat, GYIK-et és hibaelhárítást: https://www.home.id/PAW0010