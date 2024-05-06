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Házi kedvencek sorozat Itatókút-szűrők
PAW0010/01
Házi kedvencek sorozat Itatókút-szűrők
5 499 Ft
Adjon macskájának csobogó vizet, mintha a természetben lenne!
Kijár nekik a kényeztetés. Mindig.
Szűrőink minden esetben tiszta és friss ivóvizet garantálnak. Az aktív szénnel készült szűrő biztosítja, hogy macskája mindig jól hidratált maradjon kristálytiszta vízzel.
ID PAW0010/01
Funkciók
Műszaki adatok
Specifikációk
Tömeg és méretek
|Termék hossza
|Termék szélessége
|Termék magassága
|Termék tömege
|Csomagolás hossza
|Csomagolás szélessége
|Csomagolás magassága
|Tömege csomagolással
Tartósság
|Csomagolás
Műszaki adatok
|Darabszám a csomagolásban
Általános műszaki adatok
|Elsődleges anyag
|Funkciók
|Termék típusa
|Jótállás
Származási hely
|Gyártás helye
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