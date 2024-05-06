Házi kedvencek sorozat Nedvességmegkötő betét az etetőhöz

Friss eledel 12 hónapon át Kijár nekik a kényeztetés. Mindig.

Állandó gondoskodás a keze ügyében, bárhol, bármikor. A nedvességszabályozó tasak szilikagél részecskékkel készül, szagtalan és nem korrozív, és biztosítja, hogy a macska eledele mindig friss maradjon. A nagy fokú nedvességfelszívás hosszú ideig tartó frissességet biztosít.