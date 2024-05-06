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Házi kedvencek sorozat Nedvességmegkötő betét az etetőhöz
PAW0020/01
Házi kedvencek sorozat Nedvességmegkötő betét az etetőhöz
2 699 Ft
Friss eledel 12 hónapon át
Kijár nekik a kényeztetés. Mindig.
Állandó gondoskodás a keze ügyében, bárhol, bármikor. A nedvességszabályozó tasak szilikagél részecskékkel készül, szagtalan és nem korrozív, és biztosítja, hogy a macska eledele mindig friss maradjon. A nagy fokú nedvességfelszívás hosszú ideig tartó frissességet biztosít.
ID PAW0020/01
Funkciók
Műszaki adatok
Specifikációk
Tömeg és méretek
|Termék hossza
|Termék szélessége
|Termék magassága
|Termék tömege
|Csomagolás hossza
|Csomagolás szélessége
|Csomagolás magassága
|Tömege csomagolással
Tartósság
|Csomagolás
|Felhasználói kézikönyv
Műszaki adatok
|Darabszám a csomagolásban
Általános műszaki adatok
|Elsődleges anyag
|Funkciók
|Termék típusa
Származási hely
|Gyártás helye
Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók