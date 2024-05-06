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Házi kedvencek sorozat Nedvességmegkötő betét az etetőhöz

PAW0020/01

Házi kedvencek sorozat Nedvességmegkötő betét az etetőhöz

2 699 Ft
PAW0020_Drybag_RFT_16x9
PAW0020_Drybag_RFT_16x9
PAW0020_Drybag_D1_16x9
PAW0020_Drybag_D2_lifestyle_16x9
Pet Series Smart Feeder with Camera PAW5320_02 Dark Grey Feature image (PPL) paw_proof_ 16X9
PS_2024_PAW5320_02_FIM5_16x9

Friss eledel 12 hónapon át

Kijár nekik a kényeztetés. Mindig.

Állandó gondoskodás a keze ügyében, bárhol, bármikor. A nedvességszabályozó tasak szilikagél részecskékkel készül, szagtalan és nem korrozív, és biztosítja, hogy a macska eledele mindig friss maradjon. A nagy fokú nedvességfelszívás hosszú ideig tartó frissességet biztosít.

undefinedCsomagját ingyenes kiszállítással is kérheti
undefined2-3 munkanap
undefined14 napos visszaküldési lehetőség és minimum 2 év garancia.
ID PAW0020/01

Funkciók

Műszaki adatok

Specifikációk

Tömeg és méretek

Termék hossza
  • 0,25 cm
Termék szélessége
  • 3,5 cm
Termék magassága
  • 6,5 cm
Termék tömege
  • 12x3,9g
Csomagolás hossza
  • 15 cm
Csomagolás szélessége
  • 10 cm
Csomagolás magassága
  • 2,5 cm
Tömege csomagolással
  • 26 g

Tartósság

Csomagolás
  • 100% újrahasznosított papír（címke nincs mellékelve）
Felhasználói kézikönyv
  • nincs

Műszaki adatok

Darabszám a csomagolásban
  • 12 db

Általános műszaki adatok

Elsődleges anyag
  • Szilikagél, nemszőtt anyag
Funkciók
  • Nedvességmegkötő
Termék típusa
  • Nedvességmegkötő

Származási hely

Gyártás helye
  • Kína

Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók

Itt találhatja a terméktámogatást, beleértve a használati útmutatókat, biztonsági információkat, GYIK-et és hibaelhárítást: https://www.home.id/PAW0020