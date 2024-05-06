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Házi kedvencek sorozat Itatókút
PAW3210/02
Házi kedvencek sorozat Itatókút
RRP 19 999 Ft
16 999 Ft
Adjon macskájának csobogó vizet, mintha a természetben lenne!
Kijár nekik a kényeztetés. Mindig.
A 3000 Series itatókút bajuszbarát tállal rendelkezik, így kiskedvence kényelmesen tudja oltani a szomját. Az itatókút többrétegű szűrőrendszerrel rendelkezik, emellett pedig könnyen tisztítható, hogy mindig kellően higiénikus legyen.
ID PAW3210/02
Funkciók
Műszaki adatok
Specifikációk
Tömeg és méretek
|Termék hossza
|Termék szélessége
|Termék magassága
|Termék tömege
|Csomagolás hossza
|Csomagolás szélessége
|Csomagolás magassága
|Tömege csomagolással
Kompatibilitás
|Mellékelt tartozékok 1
|Mellékelt tartozékok 2
|Mellékelt tartozékok 3
|Külön megvásárolható tartozékok – 1
|Külön megvásárolható tartozékok – 2
Tartósság
|Időjárásálló
|IP besorolás
|Csomagolás
|Felhasználói kézikönyv
Műszaki adatok
|Tápellátás
|Feszültség
|Frekvencia
|Darabszám a csomagolásban
|Akkumulátoros termék
|Energiahatékonysági besorolás
Biztonsági funkció
|Automatikus kikapcsolás
|Gyermekzár
Általános műszaki adatok
|Elsődleges anyag
|Funkciók
|Termék típusa
|Tanúsítványok
|Víztartály űrtartalma
|Kábel hossza
|Technológia
|Beépített be-/kikapcsoló
|Üzemi fény
|Mosogatógépben mosható alkatrészek
|Űrtartalom szintjelzése
|BPA-mentes
|Internetkapcsolat
|Smart Home kompatibilitás
|Wi-Fi hatótávolsága
|Jótállás
|Száraz élelmiszerekhez is használható
|Félnedves táppal kompatibilis
|Kivehető akkumulátor/elem
|Öntisztító funkció
|EU-megfelelőségi nyilatkozat
Származási hely
|Gyártás helye
Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók