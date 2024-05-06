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Házi kedvencek sorozat Itatókút

PAW3210/02

Házi kedvencek sorozat Itatókút

RRP 19 999 Ft
16 999 Ft
Pet Series_2024_PAW3210_D4_RedDot_PIM_16-9
Pet Series_2024_PAW3210_D4_RedDot_PIM_16-9
Pet Series Water Fountain PAW3210_02 Dark Grey Front Product photo (PPL) 1X1
Pet Series Water Fountain PAW3210_02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) know_when_to_refill 1X1
Pet Series Water Fountain PAW3210_02 Dark Grey Product In Use Photo(PPL) run_dry_protection 1X1
Pet Series Water Fountain PAW3210_02 Dark Grey Main in-use photograph (PPL) 1X1

Adjon macskájának csobogó vizet, mintha a természetben lenne!

Kijár nekik a kényeztetés. Mindig.

A 3000 Series itatókút bajuszbarát tállal rendelkezik, így kiskedvence kényelmesen tudja oltani a szomját. Az itatókút többrétegű szűrőrendszerrel rendelkezik, emellett pedig könnyen tisztítható, hogy mindig kellően higiénikus legyen.

undefinedCsomagját ingyenes kiszállítással is kérheti
undefined2-3 munkanap
undefined14 napos visszaküldési lehetőség és minimum 2 év garancia.
ID PAW3210/02

Funkciók

Műszaki adatok

Specifikációk

Tömeg és méretek

Termék hossza
  • 191 mm
Termék szélessége
  • 214 mm
Termék magassága
  • 183 mm
Termék tömege
  • 870 g
Csomagolás hossza
  • 200 mm
Csomagolás szélessége
  • 190 mm
Csomagolás magassága
  • 200 mm
Tömege csomagolással
  • 263 g

Kompatibilitás

Mellékelt tartozékok 1
  • Adapter (1 db)
Mellékelt tartozékok 2
  • Kábel (1 db)
Mellékelt tartozékok 3
  • Szűrő (1 db)
Külön megvásárolható tartozékok – 1
  • QSG (1 db)
Külön megvásárolható tartozékok – 2
  • IIB (1 db)

Tartósság

Időjárásálló
  • NEM
IP besorolás
  • NEM
Csomagolás
  • 100% újrahasznosított papírból
Felhasználói kézikönyv
  • 100% újrahasznosított papírból

Műszaki adatok

Tápellátás
  • DC 5 V/1 A
Feszültség
  • AC 100–240 V
Frekvencia
  • 50 Hz/60 Hz
Darabszám a csomagolásban
  • 1
Akkumulátoros termék
  • NEM
Energiahatékonysági besorolás
  • NEM

Biztonsági funkció

Automatikus kikapcsolás
  • IGEN
Gyermekzár
  • NEM

Általános műszaki adatok

Elsődleges anyag
  • Műanyag
Funkciók
  • Itatókút házi kedvenceknek
Termék típusa
  • Intelligens itatókút házi kedvenceknek
Tanúsítványok
  • CE/ROHS/REACH/CB
Víztartály űrtartalma
  • 2,2 l
Kábel hossza
  • 1,5 méter
Technológia
  • Mozgásérzékelő
Beépített be-/kikapcsoló
  • IGEN
Üzemi fény
  • IGEN
Mosogatógépben mosható alkatrészek
  • NEM
Űrtartalom szintjelzése
  • IGEN
BPA-mentes
  • NEM
Internetkapcsolat
  • NEM
Smart Home kompatibilitás
  • NEM
Wi-Fi hatótávolsága
  • NEM
Jótállás
  • 2 éves
Száraz élelmiszerekhez is használható
  • NEM
Félnedves táppal kompatibilis
  • NEM
Kivehető akkumulátor/elem
  • NEM
Öntisztító funkció
  • NEM
EU-megfelelőségi nyilatkozat
  • IGEN

Származási hely

Gyártás helye
  • Kína

Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók

Itt találhatja a terméktámogatást, beleértve a használati útmutatókat, biztonsági információkat, GYIK-et és hibaelhárítást: https://www.home.id/PAW3210