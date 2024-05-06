Házi kedvencek sorozat Itatókút

Adjon macskájának csobogó vizet, mintha a természetben lenne! Kijár nekik a kényeztetés. Mindig.

A 3000 Series itatókút bajuszbarát tállal rendelkezik, így kiskedvence kényelmesen tudja oltani a szomját. Az itatókút többrétegű szűrőrendszerrel rendelkezik, emellett pedig könnyen tisztítható, hogy mindig kellően higiénikus legyen.