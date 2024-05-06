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PerfectCare 6000 Series Gőzállomás

PSG6026/20

PerfectCare 6000 Series Gőzállomás

RRP 89 999 Ft
74 999 Ft
PSG6026 RFT
PSG6026 RFT
PSG6026 F
PSG6026 APS1
PSG6026 APS2
PSG6026 PDP1
PSG6026 PDP2
PSG6026 PUP1
PSG6026 U1
PSG6026 U2
PSG6026 EU9 PIM
PSG6026 PDP3
PSG6026 PDP4

Ultragyors. Extra kompakt.

A PerfectCare 6000 Series a tervezésénél fogva a legjobb gőzölési teljesítményt nyújtja most teljesen megújult, kompakt kivitelben. Élvezze a gyorsabb vasalást anélkül, hogy nagy tárolási helyre lenne szükség. Garantáltan égésmentes* az OptimalTEMP technológiának köszönhetően.

undefinedCsomagját ingyenes kiszállítással is kérheti
undefined2-3 munkanap
undefined14 napos visszaküldési lehetőség és minimum 2 év garancia
ID PSG6026/20

Funkciók

Műszaki adatok

Specifikációk

Gyors gyűrődéseltávolítás

Nyomás
  • Max. 6,5 bar nyomású szivattyú
Tápellátás
  • Max. 2400 W
Gőzlövet
  • akár 500 g
Folyamatos gőzkibocsátás
  • Akár 150 g/min
Feszültség
  • 220–240 V

Vízkőmentesítés

Vízkőmentesítés és tisztítás
  • Easy De-calc Plus
Figyelmeztetés vízkőmentesítésre
  • Fény

Technológia

OptimalTEMP technológia
  • Igen

Általános műszaki adatok

Csőhossz
  • 1,6 m
Vezetéktárolás
  • Rekesz
Hálózati kábel hossza
  • 1,65 m
Hálózati kábel tárolója
  • Tépőzáras rögzítés
Jótállás
  • 2 éves, világszerte érvényes garancia
Energiatakarékos
  • 30%

Egyszerűen használható

Felmelegedési idő
  • 2 minute(s)
Víztartály űrtartalma
  • 1800 nm
Minden vasalható anyaghoz biztonságosan használható
  • Igen
Vasalótalp neve
  • SteamGlide Plus
Levehető víztartály
  • Igen
Alacsony vízszintre figyelmeztető jelzés
  • Igen
Töltse újra a használat közben bármikor
  • Igen
Csapvízzel is használható
  • Igen

Méret és tömeg

Vasaló tömege
  • 1,18 kg
Méret csomagolással együtt (Szé x Ma x Hossz)
  • 43,0 x 22,7 x 34,2 cm
Termék méretei (Szé x Ma x Hossz)
  • 16,8 x 26,9 x 36,8 cm
Teljes súly csomagolással együtt
  • 4,43 kg
Vasaló + talp súlya
  • 3,4 kg

Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók

Itt találhatja a terméktámogatást, beleértve a használati útmutatókat, biztonsági információkat, GYIK-et és hibaelhárítást: https://www.home.id/PSG6026