PerfectCare 6000 Series Gőzállomás

Ultragyors. Extra kompakt.

A PerfectCare 6000 Series a tervezésénél fogva a legjobb gőzölési teljesítményt nyújtja most teljesen megújult, kompakt kivitelben. Élvezze a gyorsabb vasalást anélkül, hogy nagy tárolási helyre lenne szükség. Garantáltan égésmentes* az OptimalTEMP technológiának köszönhetően.