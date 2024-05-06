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PerfectCare 6000 Series Gőzállomás
PSG6026/20
PerfectCare 6000 Series Gőzállomás
RRP 89 999 Ft
74 999 Ft
Ultragyors. Extra kompakt.
A PerfectCare 6000 Series a tervezésénél fogva a legjobb gőzölési teljesítményt nyújtja most teljesen megújult, kompakt kivitelben. Élvezze a gyorsabb vasalást anélkül, hogy nagy tárolási helyre lenne szükség. Garantáltan égésmentes* az OptimalTEMP technológiának köszönhetően.
ID PSG6026/20
Funkciók
Műszaki adatok
Specifikációk
Gyors gyűrődéseltávolítás
|Nyomás
|Tápellátás
|Gőzlövet
|Folyamatos gőzkibocsátás
|Feszültség
Vízkőmentesítés
|Vízkőmentesítés és tisztítás
|Figyelmeztetés vízkőmentesítésre
Technológia
|OptimalTEMP technológia
Általános műszaki adatok
|Csőhossz
|Vezetéktárolás
|Hálózati kábel hossza
|Hálózati kábel tárolója
|Jótállás
|Energiatakarékos
Egyszerűen használható
|Felmelegedési idő
|Víztartály űrtartalma
|Minden vasalható anyaghoz biztonságosan használható
|Vasalótalp neve
|Levehető víztartály
|Alacsony vízszintre figyelmeztető jelzés
|Töltse újra a használat közben bármikor
|Csapvízzel is használható
Méret és tömeg
|Vasaló tömege
|Méret csomagolással együtt (Szé x Ma x Hossz)
|Termék méretei (Szé x Ma x Hossz)
|Teljes súly csomagolással együtt
|Vasaló + talp súlya
Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók