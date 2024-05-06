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5000 Series Kézi gőzölő

-23%

STH5020/20

5000 Series Kézi gőzölő

Az ár volt25 999 Ft
19 999 Ft
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A divat jövője: a gőz és a stílus találkozása

Emelje új szintre ruhatára lenyűgözőségét a Philips segítségével

Kiválasztotta, hogy mit szeretne felvenni, de nincs ideje vasalásra. Ne aggódjon, mi tudjuk a megoldást! Felejtse el a nehéz vasalókat, és élvezze a Philips 5000 kézi gőzölőkészülék előnyeit. 35 másodperc alatt készen áll, és élvezetes a használata. Garantáltan nem égeti ki a ruhákat, így biztosan divatos lehet!

undefinedCsomagját ingyenes kiszállítással is kérheti
undefined2-3 munkanap
undefined14 napos visszaküldési lehetőség és minimum 2 év garancia
ID STH5020/20

Funkciók

Műszaki adatok

Specifikációk

Fenntarthatóság

Csomagolás
  • 100% újrahasznosított papírból
Termék
  • 50%-ban újrahasznosított műanyagból készült

Kialakítás

Szín
  • világoskék

Származási hely

Származási ország
  • Kína

Általános műszaki adatok

Termék típusa
  • Kézi gőzölő
Felmelegedési idő
  • 35 másodperc
Összecsukható
  • Dönthető fej
Vasalótalp anyaga
  • Fém
Gőzölőtalp
  • Fém
Vízkőkezelés
  • Nem
Levehető víztartály
  • Igen
Víztartály űrtartalma
  • 120 ml
Változtatható gőzölési szintek
  • 2 beállítás: Eco és Max
Függőleges gőzölés
  • Igen
Vízszintes gőzölés
  • Igen
Garantáltan nem égeti ki a vasalható anyagokat
  • Igen

Szerviz

2 év garancia
  • Igen

Kényelem

Kábel hossza
  • 2 m
Levehető víztartály
  • Igen
Összecsukható
  • Dönthető fej
Víztartály
  • 120 ml
Gőzjelzőfény
  • Igen
Be-/kikapcsoló
  • Igen

Tömeg és méretek

Termék hossza
  • 31,7 cm
Termék szélessége
  • 9,7 cm
Termék magassága
  • 8,6 cm
Termék tömege
  • 800 g
Csomag hossza
  • 33,2 cm
Csomag szélessége
  • 11 cm
Csomag magassága
  • 9,5 cm
Csomag súlya
  • 909 g

Tartozékok

2 az 1-ben kesztyű és tok
  • Igen

Műszaki adatok

Tápellátás
  • 1400 W
Folyamatos gőzkibocsátás
  • 24 g/perc
Feszültség
  • 220–240 V

Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók

Itt találhatja a terméktámogatást, beleértve a használati útmutatókat, biztonsági információkat, GYIK-et és hibaelhárítást: https://www.home.id/STH5020