5000 Series Kézi gőzölő

A divat jövője: a gőz és a stílus találkozása Emelje új szintre ruhatára lenyűgözőségét a Philips segítségével

Kiválasztotta, hogy mit szeretne felvenni, de nincs ideje vasalásra. Ne aggódjon, mi tudjuk a megoldást! Felejtse el a nehéz vasalókat, és élvezze a Philips 5000 kézi gőzölőkészülék előnyeit. 35 másodperc alatt készen áll, és élvezetes a használata. Garantáltan nem égeti ki a ruhákat, így biztosan divatos lehet!