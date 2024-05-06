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5000 Series Kézi gőzölő
-23%
STH5020/20
5000 Series Kézi gőzölő
Az ár volt
25 999 Ft
19 999 Ft
A divat jövője: a gőz és a stílus találkozása
Emelje új szintre ruhatára lenyűgözőségét a Philips segítségével
Kiválasztotta, hogy mit szeretne felvenni, de nincs ideje vasalásra. Ne aggódjon, mi tudjuk a megoldást! Felejtse el a nehéz vasalókat, és élvezze a Philips 5000 kézi gőzölőkészülék előnyeit. 35 másodperc alatt készen áll, és élvezetes a használata. Garantáltan nem égeti ki a ruhákat, így biztosan divatos lehet!
ID STH5020/20
Funkciók
Műszaki adatok
Specifikációk
Fenntarthatóság
|Csomagolás
|Termék
Kialakítás
|Szín
Származási hely
|Származási ország
Általános műszaki adatok
|Termék típusa
|Felmelegedési idő
|Összecsukható
|Vasalótalp anyaga
|Gőzölőtalp
|Vízkőkezelés
|Levehető víztartály
|Víztartály űrtartalma
|Változtatható gőzölési szintek
|Függőleges gőzölés
|Vízszintes gőzölés
|Garantáltan nem égeti ki a vasalható anyagokat
Szerviz
|2 év garancia
Kényelem
|Kábel hossza
|Levehető víztartály
|Összecsukható
|Víztartály
|Gőzjelzőfény
|Be-/kikapcsoló
Tömeg és méretek
|Termék hossza
|Termék szélessége
|Termék magassága
|Termék tömege
|Csomag hossza
|Csomag szélessége
|Csomag magassága
|Csomag súlya
Tartozékok
|2 az 1-ben kesztyű és tok
Műszaki adatok
|Tápellátás
|Folyamatos gőzkibocsátás
|Feszültség
Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók