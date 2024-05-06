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Philips HomeRun 2000 és 3000 Series Cserekészlet
XV1433/00
Philips HomeRun 2000 és 3000 Series Cserekészlet
10 999 Ft
Cserekészlet: 2000 és 3000 Series HomeRun robotok
Eredeti cserekészlet
Minden, amire szüksége van a 2000 és 3000 Series HomeRun robotporszívók karbantartásához. Az eredeti cserekészlet 2 EPA11 szűrőt, 1 főkefét és 1 oldalkefét tartalmaz. Az XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110 típusokhoz használható.
ID XV1433/00
Funkciók
Műszaki adatok
Specifikációk
Tömeg és méretek
|Termék hossza
|Termék szélessége
|Termék magassága
|Termék tömege
|Csomagolás hossza
|Csomagolás szélessége
|Csomagolás magassága
|Tömege csomagolással
Műszaki adatok
|Darabszám a csomagolásban
|Akkumulátoros termék
Származási hely
|Gyártás helye
Kompatibilitás
|Mellékelt tartozékok 1
|Mellékelt tartozékok 2
|Mellékelt tartozékok 3
|Külön megvásárolható tartozékok – 1
|Külön megvásárolható tartozékok – 2
|Kompatibilitás:
Általános műszaki adatok
|Termék típusa
|Elsődleges anyag
Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók