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Philips HomeRun 2000 és 3000 Series Cserekészlet

XV1433/00

Philips HomeRun 2000 és 3000 Series Cserekészlet

10 999 Ft
FIM_XU2000_20_MaintenaceKit_3D_1x1_SRGB
FIM_XU2000_20_MaintenaceKit_3D_1x1_SRGB
RFT XV1433_00_EU9
RFT XV1433_00_EU9
PUP_XU2000_15_Pet_Friendly_1x1_SRGB

Cserekészlet: 2000 és 3000 Series HomeRun robotok

Eredeti cserekészlet

Minden, amire szüksége van a 2000 és 3000 Series HomeRun robotporszívók karbantartásához. Az eredeti cserekészlet 2 EPA11 szűrőt, 1 főkefét és 1 oldalkefét tartalmaz. Az XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110 típusokhoz használható.

undefinedCsomagját ingyenes kiszállítással is kérheti
undefined2-3 munkanap
undefined60 napos visszaküldési lehetőség és minimum 2 év garancia.
ID XV1433/00

Funkciók

Műszaki adatok

Specifikációk

Tömeg és méretek

Termék hossza
  • Szűrő: 10 cm, főkefe: 18 cm, oldalkefe: 16 cm
Termék szélessége
  • Szűrő: 4 cm, főkefe: 4 cm, oldalkefe: 16 cm
Termék magassága
  • Szűrő: 1 cm, főkefe: 4 cm, oldalkefe: 3 cm
Termék tömege
  • Szűrő: 0,004 kg, főkefe: 0,06 kg, oldalkefe: 0,0056 kg
Csomagolás hossza
  • 18,4 cm
Csomagolás szélessége
  • 7,8 cm
Csomagolás magassága
  • 20,4 cm
Tömege csomagolással
  • 0,27 kg

Műszaki adatok

Darabszám a csomagolásban
  • 4
Akkumulátoros termék
  • Nem

Származási hely

Gyártás helye
  • Kína

Kompatibilitás

Mellékelt tartozékok 1
  • 2 db mosható EPA szűrő
Mellékelt tartozékok 2
  • 1 db főkefe
Mellékelt tartozékok 3
  • 1 db oldalkefe
Külön megvásárolható tartozékok – 1
  • XV1430/00
Külön megvásárolható tartozékok – 2
  • FC8022/04
Kompatibilitás:
  • XU2000, XU2100, XU3000, XU3100

Általános műszaki adatok

Termék típusa
  • Eredeti karbantartási készlet HomeRun 2000 és 3000 Series készülékekhez
Elsődleges anyag
  • ABS műanyag

Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók

Itt találhatja a terméktámogatást, beleértve a használati útmutatókat, biztonsági információkat, GYIK-et és hibaelhárítást: https://www.home.id/XV1433