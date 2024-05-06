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Philips HomeRun 9000 Series Cserekészlet

XV1492/10

Philips HomeRun 9000 Series Cserekészlet

8 999 Ft
FC_2024_XV1492_10_EU9_ROW_Maintenance_Kit_PIM_1x1
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Eredeti cserekészlet a HomeRun 9000 Series készülékekhez

Három az egyben karbantartási készlet

Minden, ami a HomeRun 9000 Series porszívó és feltörlő robot rendszeres karbantartásához szükséges. Ez az eredeti cserekészlet 1 főkefét, 1 oldalkefét és 2 szűrőt tartalmaz.

undefinedCsomagját ingyenes kiszállítással is kérheti
undefined2-3 munkanap
undefined14 napos visszaküldési lehetőség és minimum 2 év garancia
ID XV1492/10

Funkciók

Műszaki adatok

Specifikációk

Tömeg és méretek

Termék hossza
  • Szűrő: 10 cm, főkefe: 18 cm, oldalkefe: 16 cm
Termék szélessége
  • Szűrő: 5,5 cm, főkefe: 4 cm, oldalkefe: 16 cm
Termék magassága
  • Szűrő: 1 cm, főkefe: 4 cm, oldalkefe: 3 cm
Termék tömege
  • Szűrő: 0,0045 kg, főkefe: 0,055 kg, oldalkefe: 0,0056 kg
Csomagolás hossza
  • 18,4 cm
Csomagolás szélessége
  • 7,8 cm
Csomagolás magassága
  • 20,4 cm
Csomagolás súlya
  • 0,29 kg

Műszaki adatok

Darabszám a csomagolásban
  • 4
Akkumulátoros termék
  • Nem

Származási hely

Gyártás helye
  • Kína

Kompatibilitás

Mellékelt tartozékok 1
  • 2 db mosható EPA szűrő
Mellékelt tartozékok 2
  • 1 db főkefe
Mellékelt tartozékok 3
  • 1 db oldalkefe
Külön megvásárolható tartozékok – 1
  • XV1491/10
Külön megvásárolható tartozékok – 2
  • XV1493/10
Külön megvásárolható tartozékok – 3
  • FC8022/04
Kompatibilitás:
  • XU9100

Általános műszaki adatok

Termék típusa
  • Eredeti karbantartási készlet a HomeRun 9000 Series készülékekhez
Elsődleges anyag
  • ABS műanyag

Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók

Itt találhatja a terméktámogatást, beleértve a használati útmutatókat, biztonsági információkat, GYIK-et és hibaelhárítást: https://www.home.id/XV1492