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Philips HomeRun 9000 Series Cserekészlet
XV1492/10
Philips HomeRun 9000 Series Cserekészlet
8 999 Ft
Eredeti cserekészlet a HomeRun 9000 Series készülékekhez
Három az egyben karbantartási készlet
Minden, ami a HomeRun 9000 Series porszívó és feltörlő robot rendszeres karbantartásához szükséges. Ez az eredeti cserekészlet 1 főkefét, 1 oldalkefét és 2 szűrőt tartalmaz.
ID XV1492/10
Funkciók
Műszaki adatok
Specifikációk
Tömeg és méretek
|Termék hossza
|Termék szélessége
|Termék magassága
|Termék tömege
|Csomagolás hossza
|Csomagolás szélessége
|Csomagolás magassága
|Csomagolás súlya
Műszaki adatok
|Darabszám a csomagolásban
|Akkumulátoros termék
Származási hely
|Gyártás helye
Kompatibilitás
|Mellékelt tartozékok 1
|Mellékelt tartozékok 2
|Mellékelt tartozékok 3
|Külön megvásárolható tartozékok – 1
|Külön megvásárolható tartozékok – 2
|Külön megvásárolható tartozékok – 3
|Kompatibilitás:
Általános műszaki adatok
|Termék típusa
|Elsődleges anyag
Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók