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Philips Ultra magas koncentrátumú padlótisztító formula

XV1493/10

Philips Ultra magas koncentrátumú padlótisztító formula

RRP 6 999 Ft
6 890 Ft
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Koncentrált padlótisztító a HomeRun robotporszívóhoz.

Tiszta padló könnyedén

A Philips magas hatékonyságú padlótisztító könnyedén megbirkózik a zsírral, a makacs foltokkal és a szennyeződésekkel. Kompatibilis a Philips HomeRun 5000 és 9000 Series készülékekkel a nedves tisztításhoz.

undefinedCsomagját ingyenes kiszállítással is kérheti
undefined2-3 munkanap
undefined14 napos visszaküldési lehetőség és minimum 2 év garancia
ID XV1493/10

Funkciók

Műszaki adatok

Specifikációk

Tömeg és méretek

Termék hossza
  • 6,1 cm
Termék szélessége
  • 3,9 cm
Termék magassága
  • 17 cm
Termék tömege
  • 0,28 kg
Csomagolás hossza
  • 6,1 cm
Csomagolás szélessége
  • 3,9 cm
Csomagolás magassága
  • 17 cm
Csomagolás súlya
  • 0,28 kg
Folyékony nettó tartalom
  • 250 ml

Műszaki adatok

Darabszám a csomagolásban
  • 1
Akkumulátoros termék
  • Nem

Származási hely

Gyártás helye
  • Németország

Kompatibilitás

Mellékelt tartozékok 1
  • 1 db padlótisztító
Külön megvásárolható tartozékok – 1
  • XV1491/10
Külön megvásárolható tartozékok – 2
  • XV1492/10
Külön megvásárolható tartozékok – 3
  • FC8022/04
Kompatibilitás:
  • XU9100, XU5000, XU5100

Általános műszaki adatok

Termék típusa
  • Koncentrált padlótisztító HomeRun robotporszívókhoz
Elsődleges anyag
  • ABS műanyag

Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók

Itt találhatja a terméktámogatást, beleértve a használati útmutatókat, biztonsági információkat, GYIK-et és hibaelhárítást: https://www.home.id/XV1493