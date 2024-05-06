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Philips Ultra magas koncentrátumú padlótisztító formula
XV1493/10
Philips Ultra magas koncentrátumú padlótisztító formula
RRP 6 999 Ft
6 890 Ft
Koncentrált padlótisztító a HomeRun robotporszívóhoz.
Tiszta padló könnyedén
A Philips magas hatékonyságú padlótisztító könnyedén megbirkózik a zsírral, a makacs foltokkal és a szennyeződésekkel. Kompatibilis a Philips HomeRun 5000 és 9000 Series készülékekkel a nedves tisztításhoz.
ID XV1493/10
Funkciók
Műszaki adatok
Specifikációk
Tömeg és méretek
|Termék hossza
|Termék szélessége
|Termék magassága
|Termék tömege
|Csomagolás hossza
|Csomagolás szélessége
|Csomagolás magassága
|Csomagolás súlya
|Folyékony nettó tartalom
Műszaki adatok
|Darabszám a csomagolásban
|Akkumulátoros termék
Származási hely
|Gyártás helye
Kompatibilitás
|Mellékelt tartozékok 1
|Külön megvásárolható tartozékok – 1
|Külön megvásárolható tartozékok – 2
|Külön megvásárolható tartozékok – 3
|Kompatibilitás:
Általános műszaki adatok
|Termék típusa
|Elsődleges anyag
Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók