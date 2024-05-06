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Kiegészítő AquaTrio 9000 készülékhez Csereszűrő

XV1791/01

Kiegészítő AquaTrio 9000 készülékhez Csereszűrő

RRP 7 999 Ft
7 000 Ft
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Csereszűrő

Eredeti csereszűrő a vezeték nélküli AquaTrio 9000 készülékhez

A csereszűrő készlet kompatibilis a Philips AquaTrio 9000 vezeték nélküli takarítókészülékkel. A készlet tartalmazza a teljes szűrőtokot, beleértve a felső burkolatot, az alsó burkolatot és a mosható habszűrőt. 6 havonta javasolt a csere.

undefinedCsomagját ingyenes kiszállítással is kérheti
undefined2-3 munkanap
undefined14 napos visszaküldési lehetőség és minimum 2 év garancia
ID XV1791/01

Funkciók

Műszaki adatok

Specifikációk

Tartalma:

Szűrőtokfedelek
  • 1 felső fedél és 1 alsó fedél
Mosható habszűrő
  • 1 habszűrő

Általános műszaki adatok

A következőkhöz használható:
  • XW9383, XW9385, XW9382, XW9384, XW9463 and XW9465

Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók

Itt találhatja a terméktámogatást, beleértve a használati útmutatókat, biztonsági információkat, GYIK-et és hibaelhárítást: https://www.home.id/XV1791