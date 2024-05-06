Kiegészítő AquaTrio 9000 készülékhez Csereszűrő

Csereszűrő Eredeti csereszűrő a vezeték nélküli AquaTrio 9000 készülékhez

A csereszűrő készlet kompatibilis a Philips AquaTrio 9000 vezeték nélküli takarítókészülékkel. A készlet tartalmazza a teljes szűrőtokot, beleértve a felső burkolatot, az alsó burkolatot és a mosható habszűrőt. 6 havonta javasolt a csere.