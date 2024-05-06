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Kiegészítő AquaTrio 9000 készülékhez Csereszűrő
XV1791/01
Kiegészítő AquaTrio 9000 készülékhez Csereszűrő
RRP 7 999 Ft
7 000 Ft
Csereszűrő
Eredeti csereszűrő a vezeték nélküli AquaTrio 9000 készülékhez
A csereszűrő készlet kompatibilis a Philips AquaTrio 9000 vezeték nélküli takarítókészülékkel. A készlet tartalmazza a teljes szűrőtokot, beleértve a felső burkolatot, az alsó burkolatot és a mosható habszűrőt. 6 havonta javasolt a csere.
ID XV1791/01
Funkciók
Műszaki adatok
Specifikációk
Tartalma:
|Szűrőtokfedelek
|Mosható habszűrő
Általános műszaki adatok
|A következőkhöz használható:
Terméktámogatás, kézikönyv és biztonsági infók