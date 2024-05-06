Kávégépek

Magyarország Hungarian (Magyarország)

89 999,00 Ft
undefined14 napos visszaküldési lehetőség és minimum 2 év garancia
undefinedCsomagját ingyenes kiszállítással is kérheti

Nehéz foltmentesen tartani az otthonát? Különösen, ha gyermeke vagy kisállata is van? A Philips 3000 Series folttisztító készülék a professzionális tisztítószer-formulának köszönhetően képes akár azonnal többféle foltot is eltávolítani.

ID XW3193/11

Jellemzők

Műszaki adatok

Specs

Általános műszaki adatok

Akkumulátoros termék
  • Nem
Hallható zajszint (normál)
  • 81 dB
Feszültség
  • 220–240 V
Jótállás
  • 2 év
Elsődleges anyag
  • Műanyag
Frekvencia
  • 50-60 Hz

Származási hely

Gyártás helye
  • Kína

Műszaki adatok

Tápellátás
  • 400 W

Tömeg és méretek

Csomagolás magassága
  • 35,7 cm
Termék szélessége
  • 39,7 cm
Csomagolás tömege
  • 7,114 kg
Termék magassága
  • 32,3 cm
Csomagolás szélessége
  • 45,7 cm
Csomagolás hossza
  • 29,3 cm
Termék hossza
  • 26,2 cm
Termék tömege
  • 6,628 kg

¹A standard 3 az 1-ben szívófejhez képest.

Szállítás

A szállítás 1-3 munkanapot vesz igénybe.