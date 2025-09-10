Kávégépek

Konyhai kisgépek

Vasalás

Padlóápolás

Légtisztítás, légkezelés

Kisállat termékek

Alkatrészek és tartozékok

Ajánlatok

Támogatás és szolgáltatás

Rólunk

RólunkTámogatás és szolgáltatásAjánlatokMegérkezett a Black Friday!Alkatrészek és tartozékokKisállat termékekLégtisztítás, légkezelésHősugárzókVentilátorokPáramentesítőkPárásítók2 az 1-ben légtisztító és párásítóMultifunkcionálisAir PerformerLégtisztítókPadlóápolásFolttisztító készülékRobotporszívókHomeRunPorzsákos és porzsák nélküli porszívókVezeték nélküli porszívókAquaPlusVezeték nélküli takarítókészülékekAquaTrioVasalásRuhaápolásAll-in-One vasalási megoldásGőzállomásokPerfectCareGőzölős vasalókKézi gőzölők5000 seriesKonyhai kisgépekVízforralókGrillsütők és kenyérpirítókTésztakészítőkKonyhai robotgépekTurmixgépek és gyümölcscentrifugákFlip & Juice™AirfryerekDupla kosaras airfryerekEgykosaras airfryerekKávégépekFilteres kávégépekSENSEO® kávégépekPhilips beépített őrlős kávégépekSaeco automata kávégépekXelsisPhilips automata kávégépekLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
Magyarország Hungarian (Magyarország)
Elindult a Black Friday akció! Vásároljon most!

Kávégépek | Philips Home

Kávégépek

Kávéházi minőség otthonában

Fedezze fel széles kávégép kínálatunkat és találja meg a tökéletes készüléket kedvenc kávéjának elkészítéséhez.

60 év kávészakértelem

60 év kávészakértelem

Több, mint 5000 egyedi szabadalom, kávészakértők által megalkotva

14 napos visszaküldési lehetőség

Minimum 2 év garancia

14 napos visszaküldési lehetőség

Ingyenes kiszállítás

Ingyenes kiszállítás

Csomagját ingyenes kiszállítással is kérheti

Fedezze fel ajánlatainkat

Philips automata kávégépek

Philips automata kávégépek

Saeco automata kávégépek

Saeco automata kávégépek

Philips beépített őrlős kávégépek

Philips beépített őrlős kávégépek

SENSEO® kávégépek

SENSEO® kávégépek

Filteres kávégépek

Filteres kávégépek

Az Ön kávéja, az Ön ízlése szerint

Emelje új szintre az otthoni kávézás élményét

Kedvenc kávéi egyetlen karnyújtásnyira

Vélemények

Válasszon kiegészítőket

Kávéolaj-eltávolító tabletták

CA6704_10

  • Megegyezik a CA6704/60 változattal
  • 6 alkalomra – használja havonta
  • Meghosszabbítja a készülék élettartamát
2 899,00 Ft
Tejadagolóalkatrész-tisztító tasakok

CA6705_10

  • Megegyezik a CA6705/60 változattal
  • 6 alkalomra – használja havonta
  • Meghosszabbítja a készülék élettartamát
RRP 4 799,00 Ft
4 196,00 Ft
Vízkő- és vízszűrő

CA6903_22

  • CA6903/01
  • Akár 5000 csészéig nem szüks. vízkőm.*
  • Meghosszabbítja a készülék élettartamát
RRP 13 999,00 Ft
12 763,00 Ft
Vízkő- és vízszűrő

CA6903_10

  • CA6903/00
  • Akár 5000 csészéig nem szüks. vízkőm.*
  • Meghosszabbítja a készülék élettartamát
RRP 7 499,00 Ft
6 930,00 Ft
LatteGo tejrendszer

CA6708_10

  • 2 részes, csövek nélküli tejrendszer
  • Selymesen sima tejhab
  • Mosogatógépben és könnyen tisztítható
RRP 16 999,00 Ft
16 230,00 Ft
Karbantartókészlet

CA6707_10

  • Megegyezik a CA6707/00 változattal
  • Teljes védőkészlet
  • 2 db AquaClean szűrő és kenőanyag
RRP 23 999,00 Ft
23 386,00 Ft
Vízkőmentesítő eszpresszógépekhez

CA6700_91

  • Megegyezik a CA6700/00 változattal
  • 1 vízkőmentesítési ciklus
  • Meghosszabbítja a készülék élettartamát
3 799,00 Ft


Fedezze fel a többi termékünket

Ingyenes kiszállítás

Ingyenes kiszállítás

Csomagját ingyenes kiszállítással is kérheti

undefined

Házakból otthonokat teremtünk - több, mint 130 éve

Háztartási kisgépeket tervezünk az otthonába, miközben vigyázunk közös otthonunkra, a Földre