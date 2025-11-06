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Ruhaápolás | Philips Home

Philips Ruhaápolás

Szabadítsa fel ruhatárát, és mutassa meg az igazi énjét

Hozza ki magából a legtöbbet. Találja meg az Ön számára megfelelő gőzállomást, gőzölős vasalót vagy kézi gőzölőt.

Egy nő mosolyog, miközben a Philips Garment Care kézi gőzölőt használja egy fa asztalon. Egy mustársárga ruha készen áll. A stílusos kék-rózsaszín készülék gyors ránctalanítást ígér.

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Minden, ami az igényes megjelenéshez szükséges, nap mint nap

Fedezze fel innovatív gőzölős vasalóinkat, gőzállomásainkat és gőzölőinket, amelyekkel pillanatok alatt gyűrődésmentesítheti ruháit.

Vélemények

Gyakran ismételt kérdések

Helyettesíthetem a vasalót egy gőzölővel?

A gőzölő nem vasaló, így nem biztosít ugyanolyan eredményt, különösen vastag pamut vagy len ingek esetén. Viszont ideális vékony anyagok és kényes textíliák gyűrődésmentesítésére. Továbbá kiváló mindenféle ruhadarab felfrissítésére, beleértve a gyapjúkat és kabátokat is.

Biztonságos a gőzölő használata minden anyagon?

Igen, a gőzölő biztonságos és használható minden vasalható anyagon. Nincs kockázata az anyag sérülésének.

Milyen vizet használjak a Philips gőzölős vasalómban vagy gőzölőmben?

Mindkettőt csapvízzel való használatra tervezték. Ha azonban olyan helyen él, ahol kemény a víz, a vízkő gyorsan lerakódhat.​

Ebben az esetben használjon desztillált vagy ásványmentesített vizet (50% ásványmentesített víz csapvízzel keverve is jó).​

Ne használjon illatosított vizet, szárítógépből származó vizet, ecetet, keményítőt, vízkőoldót, vasalási segédanyagokat, vegyileg vízkőmentesített vizet vagy egyéb vegyszereket. Ezek nemcsak veszélyesek lehetnek, de vízfröccsenést, barna foltokat okozhatnak, vagy károsíthatják a gőzölőt vagy vasalót.​

A ruhák illatosításához inkább próbálja ki az alábbiakat:​
• Használjon illatos öblítőt mosás közben​
• Adjon a mosáshoz illóolajokat (aromákat)​
• Fújja be a ruháit illatos vízzel vasalás vagy gőzölés után

Használhatom még a gőzállomásomat, amikor a vízkőmentesítés jelzőfény villog?

Nem, amikor a vízkőmentesítés jelzőfény villog, a gőzállomás nem fog gőzt kibocsátani. A teljes vízkőmentesítési folyamatot el kell végeznie, mielőtt a gőzállomás újra használható lenne.

Használhatom még a gőzállomásomat, amikor a vízkőmentesítés jelzőfény villog?

Nem, amikor a vízkőmentesítés jelzőfény villog, a gőzállomás nem fog gőzt kibocsátani. A teljes vízkőmentesítési folyamatot el kell végeznie, mielőtt a gőzállomás újra használható lenne.


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