Ruhaápolás | Philips Home

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Gyakran ismételt kérdések
Helyettesíthetem a vasalót egy gőzölővel?
Biztonságos a gőzölő használata minden anyagon?
Milyen vizet használjak a Philips gőzölős vasalómban vagy gőzölőmben?
Mindkettőt csapvízzel való használatra tervezték. Ha azonban olyan helyen él, ahol kemény a víz, a vízkő gyorsan lerakódhat.
Ebben az esetben használjon desztillált vagy ásványmentesített vizet (50% ásványmentesített víz csapvízzel keverve is jó).
Ne használjon illatosított vizet, szárítógépből származó vizet, ecetet, keményítőt, vízkőoldót, vasalási segédanyagokat, vegyileg vízkőmentesített vizet vagy egyéb vegyszereket. Ezek nemcsak veszélyesek lehetnek, de vízfröccsenést, barna foltokat okozhatnak, vagy károsíthatják a gőzölőt vagy vasalót.
A ruhák illatosításához inkább próbálja ki az alábbiakat:
• Használjon illatos öblítőt mosás közben
• Adjon a mosáshoz illóolajokat (aromákat)
• Fújja be a ruháit illatos vízzel vasalás vagy gőzölés után
Használhatom még a gőzállomásomat, amikor a vízkőmentesítés jelzőfény villog?
Használhatom még a gőzállomásomat, amikor a vízkőmentesítés jelzőfény villog?
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