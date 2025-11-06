Ruhaápolás | Philips Home

Milyen vizet használjak a Philips gőzölős vasalómban vagy gőzölőmben?

Mindkettőt csapvízzel való használatra tervezték. Ha azonban olyan helyen él, ahol kemény a víz, a vízkő gyorsan lerakódhat.​

Ebben az esetben használjon desztillált vagy ásványmentesített vizet (50% ásványmentesített víz csapvízzel keverve is jó).​

Ne használjon illatosított vizet, szárítógépből származó vizet, ecetet, keményítőt, vízkőoldót, vasalási segédanyagokat, vegyileg vízkőmentesített vizet vagy egyéb vegyszereket. Ezek nemcsak veszélyesek lehetnek, de vízfröccsenést, barna foltokat okozhatnak, vagy károsíthatják a gőzölőt vagy vasalót.​

A ruhák illatosításához inkább próbálja ki az alábbiakat:​

• Használjon illatos öblítőt mosás közben​

• Adjon a mosáshoz illóolajokat (aromákat)​

• Fújja be a ruháit illatos vízzel vasalás vagy gőzölés után