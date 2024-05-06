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Caraffa per il caffè

CRP728/01

Caraffa per il caffè

19,99 €
Standard Product Photo Philips Coffee jug CRP728
Standard Product Photo Philips Coffee jug CRP728

Caraffa per il caffè

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Questa caraffa raccoglie il caffè preparato con la tua macchina per caffè. Garantisce la conservazione dell'aroma e la giusta temperatura del tuo caffè. Compatibile con la macchina per caffè Philips Grind & Brew.

undefinedSpedizione gratuita per ordini superiori a €20
undefined3-6 giorni lavorativi
Icon of EllipseCon Klarna, hai fino a 30 giorni per pagare
undefinedGaranzia di 2 anni e diritto di restituzione entro 30 giorni.
ID CRP728/01

Funzioni

Specifiche

Specifiche

Parte sostituibile

Compatibile con il modello:
  • HD7740/00