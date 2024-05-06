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Caraffa per il caffè
CRP728/01
Caraffa per il caffè
19,99 €
Caraffa per il caffè
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Questa caraffa raccoglie il caffè preparato con la tua macchina per caffè. Garantisce la conservazione dell'aroma e la giusta temperatura del tuo caffè. Compatibile con la macchina per caffè Philips Grind & Brew.
ID CRP728/01
Funzioni
Specifiche
Specifiche
Parte sostituibile
|Compatibile con il modello: