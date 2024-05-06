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Azur Serie 7000 Ferro da stiro a vapore

DST7041/20

Azur Serie 7000 Ferro da stiro a vapore

89,99 €
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DST7041_2_PIS_1x1 Product Lifestyle Photograph

Eccellente erogazione del vapore garantita

Piastra SteamGlide Elite, scorrevolezza e durata ottimali

Esclusiva piastra SteamGlide Elite con elevata resistenza ai graffi e Quick Calc Release per prestazioni di lunga durata.

undefinedSpedizione gratuita per ordini superiori a €20
undefined3-6 giorni lavorativi
Icon of EllipseCon Klarna, hai fino a 30 giorni per pagare
undefinedGaranzia di 2 anni e diritto di restituzione entro 30 giorni
ID DST7041/20

Funzioni

Specifiche

Specifiche

Rimozione veloce ed efficace delle pieghe

Erogazione continua di vapore
  • 50 g/min
Piastra
  • SteamGlide Elite
Assorbimento
  • 2.800 W
Stiratura a vapore in verticale
Spray
Colpo di vapore
  • 250 g

Semplicità d'uso

Sistema antigoccia
Spegnimento automatico
Impostazioni del vapore variabili

Specifiche tecniche

Voltaggio
  • 220-240 V
Lunghezza cavo
  • 2 m
Frequenza
  • 50-60 Hz
Capacità serbatoio dell'acqua estraibile
  • 300 ml

Design

Colore
  • Blu chiaro/scuro

Efficienza ecologica

Modalità di risparmio energetico

Garanzia

Garanzia internazionale di 2 anni

Gestione calcare

Anche con acqua del rubinetto
Soluzione anticalcare
  • Sistema rapido di pulizia anticalcare

Supporto, manuale e info sicurezza

Qui puoi trovare l'assistenza per il prodotto, inclusi manuali utente, informazioni sulla sicurezza, domande frequenti e risoluzione dei problemi: https://www.home.id/DST7041