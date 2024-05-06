Azur Serie 7000 Ferro da stiro a vapore
DST7041/20
Azur Serie 7000 Ferro da stiro a vapore
89,99 €
Eccellente erogazione del vapore garantita
Piastra SteamGlide Elite, scorrevolezza e durata ottimali
Esclusiva piastra SteamGlide Elite con elevata resistenza ai graffi e Quick Calc Release per prestazioni di lunga durata.
ID DST7041/20
Funzioni
Specifiche
Specifiche
Rimozione veloce ed efficace delle pieghe
|Erogazione continua di vapore
|Piastra
|Assorbimento
|Stiratura a vapore in verticale
|Spray
|Colpo di vapore
Semplicità d'uso
|Sistema antigoccia
|Spegnimento automatico
|Impostazioni del vapore variabili
Specifiche tecniche
|Voltaggio
|Lunghezza cavo
|Frequenza
|Capacità serbatoio dell'acqua estraibile
Design
|Colore
Efficienza ecologica
|Modalità di risparmio energetico
Garanzia
|Garanzia internazionale di 2 anni
Gestione calcare
|Anche con acqua del rubinetto
|Soluzione anticalcare
Supporto, manuale e info sicurezza