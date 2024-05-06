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Azur Serie 8000 Ferro da stiro a vapore

DST8020/20

Azur Serie 8000 Ferro da stiro a vapore

€ 119,99
DST8020_ME_RFT_RGB.tif
DST8020_ME_RFT_RGB.tif
DST8020_20_PIS_1x1
DST8020_20_300 350mlWaterTank_16x9
DST8020_ME_TEC2_PDP_RGB.tif
DST8020_20_SteamBoost_fullframe

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Nessuna impostazione, nessun problema

Stira senza problemi con il nuovo Philips Azur serie 8000. Inizia subito con 3000 W per un riscaldamento rapido e prestazioni potenti. La nostra tecnologia OptimalTEMP garantisce l'assenza di bruciature sui tessuti stirabili per la massima tranquillità.

undefinedSpedizione gratuita per ordini superiori a €20
undefined3-6 giorni lavorativi
Icon of EllipseCon Klarna, hai fino a 30 giorni per pagare
undefinedGaranzia di 2 anni e diritto di restituzione entro 30 giorni
ID DST8020/20

Funzioni

Specifiche

Specifiche

Rimozione veloce ed efficace delle pieghe

Tecnologia OptimalTEMP
Erogazione continua di vapore
  • 55 g/min
Piastra
  • SteamGlide Elite
Assorbimento
  • 3 W
Stiratura a vapore in verticale
Colpo di vapore
  • 240 g
Posizione verticale
  • Colpi di vapore a necessità

Semplicità d'uso

Capacità serbatoio dell'acqua estraibile
  • 300 nm
Nome piastra
  • SteamGlide Elite rame rosato
Sistema antigoccia
Può contenere acqua di rubinetto
Lunghezza cavo di alimentazione
  • 2,5 m
Presa di alimentazione integrata
Spegnimento automatico

Rimozione delle pieghe

Per raggiungere le zone difficili
  • Punta affusolata

Specifiche tecniche

Peso del ferro
  • 1,78 kg

Design

Colore
  • Azzurro

Garanzia

Garanzia internazionale di 2 anni

Gestione calcare

Soluzione anticalcare
  • Sistema rapido di pulizia anticalcare

Supporto, manuale e info sicurezza

Qui puoi trovare l'assistenza per il prodotto, inclusi manuali utente, informazioni sulla sicurezza, domande frequenti e risoluzione dei problemi: https://www.home.id/DST8020