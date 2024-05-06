Azur Serie 8000 Ferro da stiro a vapore
DST8020/20
Azur Serie 8000 Ferro da stiro a vapore
€ 119,99
Risultati perfetti in un batter d'occhio
Nessuna impostazione, nessun problema
Stira senza problemi con il nuovo Philips Azur serie 8000. Inizia subito con 3000 W per un riscaldamento rapido e prestazioni potenti. La nostra tecnologia OptimalTEMP garantisce l'assenza di bruciature sui tessuti stirabili per la massima tranquillità.
ID DST8020/20
Funzioni
Specifiche
Specifiche
Rimozione veloce ed efficace delle pieghe
|Tecnologia OptimalTEMP
|Erogazione continua di vapore
|Piastra
|Assorbimento
|Stiratura a vapore in verticale
|Colpo di vapore
|Posizione verticale
Semplicità d'uso
|Capacità serbatoio dell'acqua estraibile
|Nome piastra
|Sistema antigoccia
|Può contenere acqua di rubinetto
|Lunghezza cavo di alimentazione
|Presa di alimentazione integrata
|Spegnimento automatico
Rimozione delle pieghe
|Per raggiungere le zone difficili
Specifiche tecniche
|Peso del ferro
Design
|Colore
Garanzia
|Garanzia internazionale di 2 anni
Gestione calcare
|Soluzione anticalcare
Supporto, manuale e info sicurezza