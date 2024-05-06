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Azur Serie 8000 Ferro da stiro a vapore

DST8050/20

Azur Serie 8000 Ferro da stiro a vapore

159,99 €
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Risultati perfetti in una sola passata

Massima potenza del vapore con funzione Smart Power

Stiratura potente con il nuovo Philips Azur Serie 8000. Con il vapore turbo 260 g puoi eliminare anche le pieghe più ostinate in una sola volta. Inizia subito con una potenza di 3000W e ottieni risultati perfetti con un forte vapore continuo.

undefinedSpedizione gratuita per ordini superiori a €20
undefined3-6 giorni lavorativi
Icon of EllipseCon Klarna, hai fino a 30 giorni per pagare
undefinedGaranzia di 2 anni e diritto di restituzione entro 30 giorni
ID DST8050/20

Funzioni

Specifiche

Specifiche

Rimozione veloce ed efficace delle pieghe

Tecnologia OptimalTEMP
Erogazione continua di vapore
  • 100 g/min
Assorbimento
  • 3000 W
Stiratura a vapore in verticale
Vapore turbo
Colpo di vapore
  • 26,0 cm g
Posizione verticale
  • Colpi di vapore a necessità

Semplicità d'uso

Sicuro su tutti i tessuti
Capacità serbatoio dell'acqua estraibile
  • 350 nm
Nome piastra
  • SteamGlide Elite rame rosato
Sistema antigoccia
Può contenere acqua di rubinetto
Lunghezza cavo di alimentazione
  • 3 m
Presa di alimentazione integrata
Spegnimento automatico

Rimozione delle pieghe

Per raggiungere le zone difficili
  • Punta affusolata

Specifiche tecniche

Voltaggio
  • 220-240V V
Assorbimento
Peso del ferro
  • 1,78 kg

Specifiche generali

Materiale della piastra
  • Rame rosato
Spruzzo d'acqua
Materiale primario
  • N/D

Paese di origine

Prodotto in
  • Indonesia

Design

Colore
  • Blu scuro

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto conservato (L x A x P)
  • N/D
Dimensioni del prodotto esteso (L x A x P)
  • N/D
Dimensioni della confezione (L x A x P)
  • 13,5 x 17,5 x 33,3 cm
Peso prodotto
  • 1,78 kg
Peso della confezione
  • N/D
Peso totale con confezione
  • 1,77 kg

Garanzia

Garanzia internazionale di 2 anni

Gestione calcare

Soluzione anticalcare
  • Sistema rapido di pulizia anticalcare

Dimensioni e peso

Dimensioni del prodotto (L x A x P)
  • 13,4 x 15,8 x 31,8 cm cm

Supporto, manuale e info sicurezza

Qui puoi trovare l'assistenza per il prodotto, inclusi manuali utente, informazioni sulla sicurezza, domande frequenti e risoluzione dei problemi: https://www.home.id/DST8050