Azur Serie 8000 Ferro da stiro a vapore
DST8050/20
Azur Serie 8000 Ferro da stiro a vapore
159,99 €
Risultati perfetti in una sola passata
Massima potenza del vapore con funzione Smart Power
Stiratura potente con il nuovo Philips Azur Serie 8000. Con il vapore turbo 260 g puoi eliminare anche le pieghe più ostinate in una sola volta. Inizia subito con una potenza di 3000W e ottieni risultati perfetti con un forte vapore continuo.
ID DST8050/20
Funzioni
Specifiche
Specifiche
Rimozione veloce ed efficace delle pieghe
|Tecnologia OptimalTEMP
|Erogazione continua di vapore
|Assorbimento
|Stiratura a vapore in verticale
|Vapore turbo
|Colpo di vapore
|Posizione verticale
Semplicità d'uso
|Sicuro su tutti i tessuti
|Capacità serbatoio dell'acqua estraibile
|Nome piastra
|Sistema antigoccia
|Può contenere acqua di rubinetto
|Lunghezza cavo di alimentazione
|Presa di alimentazione integrata
|Spegnimento automatico
Rimozione delle pieghe
|Per raggiungere le zone difficili
Specifiche tecniche
|Voltaggio
|Assorbimento
|Peso del ferro
Specifiche generali
|Materiale della piastra
|Spruzzo d'acqua
|Materiale primario
Paese di origine
|Prodotto in
Design
|Colore
Peso e dimensioni
|Dimensioni del prodotto conservato (L x A x P)
|Dimensioni del prodotto esteso (L x A x P)
|Dimensioni della confezione (L x A x P)
|Peso prodotto
|Peso della confezione
|Peso totale con confezione
Garanzia
|Garanzia internazionale di 2 anni
Gestione calcare
|Soluzione anticalcare
Dimensioni e peso
|Dimensioni del prodotto (L x A x P)
Supporto, manuale e info sicurezza