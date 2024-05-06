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PerfectCare Compact Essential Philips Ferro da Stiro con Caldaia 6.5 bar, 1.3L, Blu

GC6815/20

PerfectCare Compact Essential Philips Ferro da Stiro con Caldaia 6.5 bar, 1.3L, Blu

149,99 €
Standard Product Photo Philips PerfectCare Compact Essential Steam generator iron
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Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Compact Essential Steam generator iron
Product Detail Photograph Philips PerfectCare Compact Essential Steam generator iron
Product in Use Photo Philips PerfectCare Compact Essential Steam generator iron
Product in Use Photo Philips PerfectCare Compact Essential Steam generator iron
Packaging photograph Philips PerfectCare Compact Essential Steam generator iron

Stiratura più veloce con 2 volte più vapore*

Garantito a prova di bruciature*

Scopri Philips PerfectCare Compact Essential, il pratico generatore di vapore che rende la stiratura più semplice e veloce. Questo sistema stirante compatto offre un potente vapore continuo fino a 120 g/min che elimina le pieghe più rapidamente rispetto a un tradizionale ferro a vapore. Grazie alla tecnologia OptimalTEMP, non è necessario regolare la temperatura e tutti i tessuti stirabili sono protetti. Il serbatoio da 1,3 L garantisce oltre un'ora di autonomia. Un leggero ferro da stiro con caldaia, facile da utilizzare e riporre ogni giorno.

undefinedSpedizione gratuita per ordini superiori a €20
undefined3-6 giorni lavorativi
Icon of EllipseCon Klarna, hai fino a 30 giorni per pagare
undefinedGaranzia di 2 anni e diritto di restituzione entro 30 giorni
ID GC6815/20

Funzioni

Specifiche

Specifiche

Efficienza ecologica

Risparmio energetico*
  • 30 %
Confezione del prodotto
  • 100% riciclabile

Tecnologia

Per tutti i tipi di tessuti stirabili
Niente bruciature
Nessuna impostazione della temperatura richiesta
Generatore di vapore ProVelocity

Dimensioni e peso

Peso del ferro
  • 1,3 kg
Dimensioni della confezione (L x A x P)
  • 23,5 X 27 X 39,8 cm
Dimensioni del prodotto (L x A x P)
  • 20,1 X 22,2 X 38,4 cm
Peso totale con confezione
  • 3,7 kg
Peso ferro + base
  • 2,72 kg

Accessori inclusi

Recipiente per la pulizia dal calcare

Gestione del calcare

Rimozione del calcare e pulizia
  • Smart Calc Clean
Promemoria anticalcare
  • Spia
  • Audio
  • Nessuna cartuccia, né costi aggiuntivi

Semplicità d'uso

Capacità serbatoio dell'acqua estraibile
  • 1300 nm
Sicuro su tutti i tessuti stirabili
  • Anche sui capi delicati in seta
Scorrevolezza perfetta della piastra
  • 4 stars
Nome piastra
  • SteamGlide
Riempi in qualsiasi momento durante l'uso
Lunghezza cavo di alimentazione
  • 1,60 m
Lunghezza tubo
  • 1,6 m
Presa di alimentazione integrata
Punta vapore di precisione
Pronto per l'uso
  • Spia luminosa
  • Indicatore acustico
Piastra resistente ai graffi
  • 4 stars

Conservazione

Vano portacavo
  • Vano portacavo
Riposizionamento cavo
  • Vano portacavo

Garanzia

Garanzia internazionale di 2 anni

Rimozione veloce delle pieghe

Pressione
  • Massimo 6 bar della pompa
Assorbimento
  • 2400 W
Colpo di vapore
  • Fino a 360 g
Vapore continuo
  • Fino a 120 g/min
Vapore verticale
Voltaggio
  • 220-240 V
Pronto per l'uso
  • 2 minute(s)
Vapore on-demand

Supporto, manuale e info sicurezza

Qui puoi trovare l'assistenza per il prodotto, inclusi manuali utente, informazioni sulla sicurezza, domande frequenti e risoluzione dei problemi: https://www.home.id/GC6815