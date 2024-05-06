PerfectCare Compact Essential Philips Ferro da Stiro con Caldaia 6.5 bar, 1.3L, Blu
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PerfectCare Compact Essential Philips Ferro da Stiro con Caldaia 6.5 bar, 1.3L, Blu
Stiratura più veloce con 2 volte più vapore*
Garantito a prova di bruciature*
Scopri Philips PerfectCare Compact Essential, il pratico generatore di vapore che rende la stiratura più semplice e veloce. Questo sistema stirante compatto offre un potente vapore continuo fino a 120 g/min che elimina le pieghe più rapidamente rispetto a un tradizionale ferro a vapore. Grazie alla tecnologia OptimalTEMP, non è necessario regolare la temperatura e tutti i tessuti stirabili sono protetti. Il serbatoio da 1,3 L garantisce oltre un'ora di autonomia. Un leggero ferro da stiro con caldaia, facile da utilizzare e riporre ogni giorno.
Funzioni
Specifiche
Specifiche
Efficienza ecologica
|Risparmio energetico*
|Confezione del prodotto
Tecnologia
|Per tutti i tipi di tessuti stirabili
|Niente bruciature
|Nessuna impostazione della temperatura richiesta
|Generatore di vapore ProVelocity
Dimensioni e peso
|Peso del ferro
|Dimensioni della confezione (L x A x P)
|Dimensioni del prodotto (L x A x P)
|Peso totale con confezione
|Peso ferro + base
Accessori inclusi
|Recipiente per la pulizia dal calcare
Gestione del calcare
|Rimozione del calcare e pulizia
|Promemoria anticalcare
Semplicità d'uso
|Capacità serbatoio dell'acqua estraibile
|Sicuro su tutti i tessuti stirabili
|Scorrevolezza perfetta della piastra
|Nome piastra
|Riempi in qualsiasi momento durante l'uso
|Lunghezza cavo di alimentazione
|Lunghezza tubo
|Presa di alimentazione integrata
|Punta vapore di precisione
|Pronto per l'uso
|Piastra resistente ai graffi
Conservazione
|Vano portacavo
|Riposizionamento cavo
Garanzia
|Garanzia internazionale di 2 anni
Rimozione veloce delle pieghe
|Pressione
|Assorbimento
|Colpo di vapore
|Vapore continuo
|Vapore verticale
|Voltaggio
|Pronto per l'uso
|Vapore on-demand
Supporto, manuale e info sicurezza