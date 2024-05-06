PerfectCare Compact Essential Philips Ferro da Stiro con Caldaia 6.5 bar, 1.3L, Blu

Stiratura più veloce con 2 volte più vapore* Garantito a prova di bruciature*

Scopri Philips PerfectCare Compact Essential, il pratico generatore di vapore che rende la stiratura più semplice e veloce. Questo sistema stirante compatto offre un potente vapore continuo fino a 120 g/min che elimina le pieghe più rapidamente rispetto a un tradizionale ferro a vapore. Grazie alla tecnologia OptimalTEMP, non è necessario regolare la temperatura e tutti i tessuti stirabili sono protetti. Il serbatoio da 1,3 L garantisce oltre un'ora di autonomia. Un leggero ferro da stiro con caldaia, facile da utilizzare e riporre ogni giorno.