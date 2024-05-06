Macchine da caffè

Elettrodomestici da cucina

Cura dei tessuti e stiratura

Aspirapolvere e moci per pavimenti

Qualità dell’aria

Cura del giardino

Cura degli animali domestici

Parti di ricambio e accessori

Offerte

Assistenza e supporto prodotto

Chi siamo

Chi siamoAssistenza e supporto prodottoRichiedi un resoRegistra il tuo prodottoAssistenza e supporto prodottoOfferteIscriviti e risparmiaI più amatiParti di ricambio e accessoriCura degli animali domesticiCura del giardinoQualità dell’ariaTermoventilatoriVentilatoriDeumidificatoriUmidificatori d'ariaPurificatore e Umidificatore 2-in-1MultifunzionaleAir PerformerPurificatori d'ariaAspirapolvere e moci per pavimentiSmacchiatoreRobot aspirapolvereHomeRunAspirapolvere con e senza sacchettoAspirapolvere senza filoAquaPlusAspirapolvere e lavapavimenti senza filoAquaTrioCura dei tessuti e stiraturaProdotti essenziale per la cura dei capiSoluzioni di stiratura All-in-OneFerri generatori di vaporePerfectCareFerri da Stiro a VaporeStiratrici a Vapore PortatiliSerie 5000Elettrodomestici da cucinaSpillatore di birra domesticoBollitoriMulticookerTostapane e sandwich makerGrillMacchine per la pastaProdotti per la preparazione degli alimentiFrullatori e CentrifugheFlip & Juice™AirfryersDual BasketSingle BasketMacchine da caffèMontalatteMacchine da Caffè con FiltroMacchine per Espresso Semiautomatiche PhilipsMacchina da Caffè BaristinaMacchine Automatiche per Espresso SaecoMacchine da caffè automatiche PhilipsLatteGoLatteGo Pro Café Aromis
Italia Italiano (Italia)

Sneaker Cleaner

GCA1000/60

Sneaker Cleaner

€ 39,99
Standard Product Photo Philips Sneaker Cleaner GCA1000_60
Standard Product Photo Philips Sneaker Cleaner GCA1000_60
Front Product Photo Philips Sneaker Cleaner GCA1000_60
Alternative Product Photograph Philips Sneaker Cleaner GCA1000_60
Alternative Product Photograph Philips Sneaker Cleaner GCA1000_60
Product Detail Photograph Philips Sneaker Cleaner GCA1000_60
Product Detail Photograph Philips Sneaker Cleaner GCA1000_60
Packaging photograph Philips Sneaker Cleaner GCA1000_60
Product Detail Photograph Philips Sneaker Cleaner GCA1000_60
Product Detail Photograph Philips Sneaker Cleaner GCA1000_60

Un modo semplice per mantenere pulite le sneaker

Include tre spazzole per materiali diversi

Lo Sneaker Cleaner Philips è progettato per rendere la pulizia delle sneakers semplice ed efficace. Scegli la spazzola giusta per le tue sneakers, bagnala con un po' d'acqua e sapone e passala sulle scarpe per farle tornare splendenti in pochi minuti.

undefinedSpedizione gratuita per ordini superiori a €20
undefined3-6 giorni lavorativi
Icon of EllipseCon Klarna, hai fino a 30 giorni per pagare
undefinedGaranzia di 2 anni e diritto di restituzione entro 30 giorni
ID GCA1000/60

Funzioni

Specifiche

Specifiche

Garanzia

Garanzia internazionale di 2 anni

Riciclabile

Confezione del prodotto
  • 100% riciclabile
Manuale utente
  • Carta riciclata al 100%

Batteria

Tempo di funzionamento della batteria
  • 80 minuti con un carico di 450 g
Tipo di batteria
  • 4 batterie AA
Assorbimento
  • 6 V

Sicuro per le tue sneaker

3 spazzole incluse
  • Spugna
  • Spazzola morbida
  • Spazzola rigida

Dimensioni (lxpxa)

Dimensioni della confezione (L x A x P)
  • 116 mm x 204 mm x 93 mm
Dimensioni del prodotto (L x A x P)
  • 60 mm x 69 mm x 170 mm

Tecnologia di cottura

Rotazioni al minuto
  • 500 RPM
Impermeabilità
  • IPX5

Peso

Il peso del prodotto include le batterie
  • 0,351 kg
Peso totale con confezione
  • 0,501 kg

Supporto, manuale e info sicurezza

Qui puoi trovare l'assistenza per il prodotto, inclusi manuali utente, informazioni sulla sicurezza, domande frequenti e risoluzione dei problemi: https://www.home.id/GCA1000