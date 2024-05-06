Sneaker Cleaner
GCA1000/60
Sneaker Cleaner
€ 39,99
Un modo semplice per mantenere pulite le sneaker
Include tre spazzole per materiali diversi
Lo Sneaker Cleaner Philips è progettato per rendere la pulizia delle sneakers semplice ed efficace. Scegli la spazzola giusta per le tue sneakers, bagnala con un po' d'acqua e sapone e passala sulle scarpe per farle tornare splendenti in pochi minuti.
ID GCA1000/60
Funzioni
Specifiche
Specifiche
Garanzia
|Garanzia internazionale di 2 anni
Riciclabile
|Confezione del prodotto
|Manuale utente
Batteria
|Tempo di funzionamento della batteria
|Tipo di batteria
|Assorbimento
Sicuro per le tue sneaker
|3 spazzole incluse
Dimensioni (lxpxa)
|Dimensioni della confezione (L x A x P)
|Dimensioni del prodotto (L x A x P)
Tecnologia di cottura
|Rotazioni al minuto
|Impermeabilità
Peso
|Il peso del prodotto include le batterie
|Peso totale con confezione
Supporto, manuale e info sicurezza