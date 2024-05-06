Viva Collection Tostapane - fessura lunga, metallo
HD2692/90
Viva Collection Tostapane - fessura lunga, metallo
€ 54,99
Adatto per fette spesse e sottili
Sistema intelligente di centratura automatica per una tostatura omogenea
Tostapane in acciaio inossidabile con alloggiamenti lunghi e 8 impostazioni, con l'aggiunta di un alloggiamento extra-ampio per una doratura uniforme per tostare ciò che vuoi e come vuoi. La griglia scaldabriosche integrata è adatta per molteplici pietanze, dai panini ai croissant.
ID HD2692/90
Funzioni
Specifiche
Specifiche
Specifiche tecniche
|Assorbimento
|Voltaggio
|Frequenza
|Numero per confezione
|Prodotto batteria
Peso e dimensioni
|Lunghezza prodotto
|Larghezza prodotto
|Altezza prodotto
|Peso prodotto
|Lunghezza confezione
|Larghezza confezione
|Altezza confezione
|Peso confezione
Funzionalità di sicurezza
|Spegnimento automatico
Paese di origine
|Prodotto in
Specifiche generali
|Materiale primario
|Tipo di prodotto
|Piedini antiscivolo
|Lunghezza cavo
|Vano portacavo
|Spia di alimentazione
|Senza BPA
|Garanzia
|Numero di slot
Supporto, manuale e info sicurezza