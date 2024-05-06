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Viva Collection Tostapane - fessura lunga, metallo

HD2692/90

Viva Collection Tostapane - fessura lunga, metallo

€ 54,99
Standard Product Photo Philips Viva Collection Toaster
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Product in Use Photo Philips Viva Collection Toaster HD2692_90
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Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Toaster
Product Detail Photograph Philips Viva Collection Toaster
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Adatto per fette spesse e sottili

Sistema intelligente di centratura automatica per una tostatura omogenea

Tostapane in acciaio inossidabile con alloggiamenti lunghi e 8 impostazioni, con l'aggiunta di un alloggiamento extra-ampio per una doratura uniforme per tostare ciò che vuoi e come vuoi. La griglia scaldabriosche integrata è adatta per molteplici pietanze, dai panini ai croissant.

undefinedSpedizione gratuita per ordini superiori a €20
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Icon of EllipseCon Klarna, hai fino a 30 giorni per pagare
undefinedGaranzia di 2 anni e diritto di restituzione entro 30 giorni
ID HD2692/90

Funzioni

Specifiche

Specifiche

Specifiche tecniche

Assorbimento
  • 950W
Voltaggio
  • 220-240 V
Frequenza
  • 50-60 Hz
Numero per confezione
  • 1
Prodotto batteria
  • No

Peso e dimensioni

Lunghezza prodotto
  • 12 cm
Larghezza prodotto
  • 40,2 cm
Altezza prodotto
  • 19 cm
Peso prodotto
  • 1575 g
Lunghezza confezione
  • 15,5 cm
Larghezza confezione
  • 44 cm
Altezza confezione
  • 21,6 cm
Peso confezione
  • 506,9 g

Funzionalità di sicurezza

Spegnimento automatico

Paese di origine

Prodotto in
  • Cina

Specifiche generali

Materiale primario
  • Plastica
Tipo di prodotto
  • Tostapane
Piedini antiscivolo
Lunghezza cavo
  • 85 cm (lunghezza esposta)
Vano portacavo
Spia di alimentazione
  • No
Senza BPA
Garanzia
  • 2 anni
Numero di slot
  • 2

Supporto, manuale e info sicurezza

Qui puoi trovare l'assistenza per il prodotto, inclusi manuali utente, informazioni sulla sicurezza, domande frequenti e risoluzione dei problemi: https://www.home.id/HD2692