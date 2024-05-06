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Airfryer Serie 5000 Friggitrice ad aria connessa da 7.2L
HD9285/00
Airfryer Serie 5000 Friggitrice ad aria connessa da 7.2L
Prezzo di vendita consigliato 199,99 €
169,99 €
Strumento ideale, sempre connesso, per pasti sani
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Philips Airfryer XXL Serie 5000 Connessa è il complemento quotidiano ideale per creare piatti semplici, bilanciati e gustosi per tutta la famiglia, tutti i giorni della settimana.
ID HD9285/00
Funzioni
Specifiche
Specifiche
Paese di origine
|Prodotto in
Specifiche tecniche
|Assorbimento
|Voltaggio
|Frequenza
|Numero per confezione
|Prodotto con batteria
Durata
|Custodia
|Manuale
Specifiche generali
|Materiale primario
|Materiale secondario
|Capacità
|Resistente al calore
|Piedini antiscivolo
|Coperchio trasparente
|Interfaccia
|Lunghezza cavo
|Vano portacavo
|Funzione di mantenimento del caldo
|Numero di cestelli
|Cestello rimovibile
|Timer
|Controllo remoto
|Tecnologia
|Interruttore on/off integrato
|Spegnimento automatico
|Termostato regolabile
|Spia di alimentazione
|Manici antiscottatura
|Lavabile in lavastoviglie
|Indicatore della temperatura
|Finitura pareti fredde
|Temperatura massima (°C)
|Accessori inclusi (x1)
|Accessorio compatibile (non incluso)
|Accessorio compatibile (non incluso)
|Accessorio compatibile (non incluso)
|Rivestimento antiaderente
|Garanzia
|Cestello singolo o doppio
|Connettività
Peso e dimensioni
|Lunghezza prodotto
|Larghezza prodotto
|Altezza prodotto
|Peso prodotto
|Dimensioni prodotto
|Lunghezza confezione
|Larghezza confezione
|Altezza confezione
|Peso confezione
|Dimensioni confezione
Supporto, manuale e info sicurezza