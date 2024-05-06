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Airfryer Serie 5000 Friggitrice ad aria connessa da 7.2L

HD9285/00

Airfryer Serie 5000 Friggitrice ad aria connessa da 7.2L

Prezzo di vendita consigliato 199,99 €
169,99 €
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Strumento ideale, sempre connesso, per pasti sani

Associa il dispositivo all'app HomeID

Philips Airfryer XXL Serie 5000 Connessa è il complemento quotidiano ideale per creare piatti semplici, bilanciati e gustosi per tutta la famiglia, tutti i giorni della settimana.

undefinedSpedizione gratuita per ordini superiori a €20
undefined3-6 giorni lavorativi
Icon of EllipseCon Klarna, hai fino a 30 giorni per pagare
undefinedGaranzia di 2 anni e diritto di restituzione entro 30 giorni.
ID HD9285/00

Funzioni

Specifiche

Specifiche

Paese di origine

Prodotto in
  • Cina

Specifiche tecniche

Assorbimento
  • 2000
Voltaggio
  • 220-240
Frequenza
  • 50
Numero per confezione
  • 1
Prodotto con batteria
  • No

Durata

Custodia
  • > 90% di materiali riciclati
Manuale
  • 100% riciclabile

Specifiche generali

Materiale primario
  • Plastica
Materiale secondario
  • Metallo
Capacità
  • 7,2L
Resistente al calore
Piedini antiscivolo
Coperchio trasparente
  • No
Interfaccia
  • Digitale
Lunghezza cavo
  • 0,8 m
Vano portacavo
Funzione di mantenimento del caldo
Numero di cestelli
  • 1
Cestello rimovibile
Timer
Controllo remoto
Tecnologia
  • Tecnologia Rapid Air
Interruttore on/off integrato
Spegnimento automatico
Termostato regolabile
Spia di alimentazione
Manici antiscottatura
Lavabile in lavastoviglie
Indicatore della temperatura
Finitura pareti fredde
Temperatura massima (°C)
  • 200 °C
Accessori inclusi (x1)
  • Nd
Accessorio compatibile (non incluso)
  • Set grill
Accessorio compatibile (non incluso)
  • Set cottura in forno
Accessorio compatibile (non incluso)
  • Set cottura su 2 livelli
Rivestimento antiaderente
Garanzia
  • 2 anni
Cestello singolo o doppio
  • singolo
Connettività

Peso e dimensioni

Lunghezza prodotto
  • 410
Larghezza prodotto
  • 300
Altezza prodotto
  • 330
Peso prodotto
  • 6,25 kg
Dimensioni prodotto
  • 410 x 300 x 330 mm
Lunghezza confezione
  • 373
Larghezza confezione
  • 478
Altezza confezione
  • 392
Peso confezione
  • 8,20 kg
Dimensioni confezione
  • 373 x 478 x 392 mm

Supporto, manuale e info sicurezza

Qui puoi trovare l'assistenza per il prodotto, inclusi manuali utente, informazioni sulla sicurezza, domande frequenti e risoluzione dei problemi: https://www.home.id/HD9285