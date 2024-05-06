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Avance Collection Bollitore in metallo - Contr. temp. e mant. calore

HD9359/90

Avance Collection Bollitore in metallo - Contr. temp. e mant. calore

Prezzo di vendita consigliato 109,99 €
84,99 €
Standard Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
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Front Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
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Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
Product in Use Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
Main in-use photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
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Prepara dal tè verde al cibo per bambini

Con le funzioni di controllo e mantenimento della temperatura

Bevande e ingredienti diversi hanno bisogno di diverse temperature dell'acqua per rendere al meglio. Con i tasti di preimpostazione sulla base di questo elegante bollitore, scegliere la giusta temperatura diventa semplicissimo.

undefinedSpedizione gratuita per ordini superiori a €20
undefined3-6 giorni lavorativi
Icon of EllipseCon Klarna, hai fino a 30 giorni per pagare
undefinedGaranzia di 2 anni e diritto di restituzione entro 30 giorni.
ID HD9359/90

Funzioni

Specifiche

Specifiche

Specifiche tecniche

Assorbimento
  • 1850-2200W
Voltaggio
  • 220-240 V
Frequenza
  • 50-60 Hz
Prodotto con batteria
  • No

Peso e dimensioni

Lunghezza prodotto
  • 15,4 cm
Larghezza prodotto
  • 22,4 cm
Altezza prodotto
  • 25 cm
Peso prodotto
  • 1303 g
Lunghezza confezione
  • 19,8 cm
Larghezza confezione
  • 24,4 cm
Altezza confezione
  • 25,2 cm
Peso confezione
  • 335,4 g

Funzionalità di sicurezza

Spegnimento automatico
  • No

Paese di origine

Prodotto in
  • Cina

Specifiche generali

Materiale primario
  • Metallo
Capacità del serbatoio dell'acqua
  • 1,7L
Garanzia
  • 2 anni

Supporto, manuale e info sicurezza

Qui puoi trovare l'assistenza per il prodotto, inclusi manuali utente, informazioni sulla sicurezza, domande frequenti e risoluzione dei problemi: https://www.home.id/HD9359

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