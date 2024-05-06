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Avance Collection Bollitore in metallo - Contr. temp. e mant. calore
HD9359/90
Avance Collection Bollitore in metallo - Contr. temp. e mant. calore
Prezzo di vendita consigliato 109,99 €
84,99 €
Prepara dal tè verde al cibo per bambini
Con le funzioni di controllo e mantenimento della temperatura
Bevande e ingredienti diversi hanno bisogno di diverse temperature dell'acqua per rendere al meglio. Con i tasti di preimpostazione sulla base di questo elegante bollitore, scegliere la giusta temperatura diventa semplicissimo.
ID HD9359/90
Funzioni
Specifiche
Specifiche
Specifiche tecniche
|Assorbimento
|Voltaggio
|Frequenza
|Prodotto con batteria
Peso e dimensioni
|Lunghezza prodotto
|Larghezza prodotto
|Altezza prodotto
|Peso prodotto
|Lunghezza confezione
|Larghezza confezione
|Altezza confezione
|Peso confezione
Funzionalità di sicurezza
|Spegnimento automatico
Paese di origine
|Prodotto in
Specifiche generali
|Materiale primario
|Capacità del serbatoio dell'acqua
|Garanzia
Supporto, manuale e info sicurezza
Serie 5000 Bollitore in vetro - luce, 1,7 litri
HD9339_80
- 1,7L
- Coperchio rimovibile
- Spia luminosa blu
Daily Collection Bollitore in metallo, coperchio a molla, spia
HD9350_90
- Metallo
- Coperchio a molla
- Spia luminosa