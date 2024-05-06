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Serie 3000 Bollitore Philips

HD9411/70

Serie 3000 Bollitore Philips

€ 34,99
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Fai bollire l'acqua. Ogni giorno, con stile.

Bevande e piatti caldi preparati sempre come ti piace di più.

Prepara con semplicità le tue bevande calde o i tuoi piatti preferiti con l'elegante bollitore Philips Serie 3000, con capacità di 1,7L e finestrella illuminata. Il design raffinato dona un delicato tocco di modernità in qualsiasi casa.

undefinedSpedizione gratuita per ordini superiori a €20
undefined3-6 giorni lavorativi
Icon of EllipseCon Klarna, hai fino a 30 giorni per pagare
undefinedGaranzia di 2 anni e diritto di restituzione entro 30 giorni
ID HD9411/70

Funzioni

Specifiche

Specifiche

Specifiche tecniche

Assorbimento
  • 1850-2200W
Voltaggio
  • 220-240V
Frequenza
  • 50-60 Hz
Prodotto batteria
  • No

Peso e dimensioni

Lunghezza prodotto
  • 15,6 cm
Larghezza prodotto
  • 25,22 cm
Altezza prodotto
  • 24,8 cm
Peso prodotto
  • 1010 g
Lunghezza confezione
  • 18,5 cm
Larghezza confezione
  • 24 cm
Altezza confezione
  • 26 cm
Peso confezione
  • 370,7 g

Funzionalità di sicurezza

Spegnimento automatico

Paese di origine

Prodotto in
  • Cina

Specifiche generali

Materiale primario
  • Plastica
Capacità del serbatoio dell'acqua
  • 1,7L
Garanzia
  • 2 anni

Supporto, manuale e info sicurezza

Qui puoi trovare l'assistenza per il prodotto, inclusi manuali utente, informazioni sulla sicurezza, domande frequenti e risoluzione dei problemi: https://www.home.id/HD9411