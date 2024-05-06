Serie 3000 Bollitore Philips
HD9411/70
Serie 3000 Bollitore Philips
€ 34,99
Fai bollire l'acqua. Ogni giorno, con stile.
Bevande e piatti caldi preparati sempre come ti piace di più.
Prepara con semplicità le tue bevande calde o i tuoi piatti preferiti con l'elegante bollitore Philips Serie 3000, con capacità di 1,7L e finestrella illuminata. Il design raffinato dona un delicato tocco di modernità in qualsiasi casa.
ID HD9411/70
Funzioni
Specifiche
Specifiche
Specifiche tecniche
|Assorbimento
|Voltaggio
|Frequenza
|Prodotto batteria
Peso e dimensioni
|Lunghezza prodotto
|Larghezza prodotto
|Altezza prodotto
|Peso prodotto
|Lunghezza confezione
|Larghezza confezione
|Altezza confezione
|Peso confezione
Funzionalità di sicurezza
|Spegnimento automatico
Paese di origine
|Prodotto in
Specifiche generali
|Materiale primario
|Capacità del serbatoio dell'acqua
|Garanzia
Supporto, manuale e info sicurezza